Каким должен быть мусульманин?

Этот вопрос через социальные сети мы задали нашим читателям. Мнения разнились. Мы отобрали среди них мнения школьника, студента, сотрудника, а также эксперта-религиоведа и решили поделиться ими с нашими читателями. Асель Жаркынбеккызы, школьница: Во-первых, мусульманин не причиняет вреда другим людям, не лжет, помогает окружающим и проявляет милосердие. Во-вторых, тот, кто совершает пятикратный намаз и соблюдает пост. Настоящий мусульманин всегда открыт для помощи окружающим.

Он уважает законы страны, в которой он живет и всегда готов встать на защиту своей Родины. Ербол Мейрамбекулы, студент: Когда я прочитал этот вопрос, первое что пришло мне в голову – это «А каким являюсь я сам?». Все мы казахи считаем себя мусульманами от рождения. Однако, не особо задумываемся о том, «соответствуют ли наши мысли, слова и поступки качествам мусульманина?». Иногда гордыня одолевает нас. За глаза мы осуждаем поступки сторонних людей, прямо указывая на их недостатки. Не выполняем предписания Аллаха. Более того, не всегда уделяем должное внимание дозволенному и запретному. И какие же мы после этого мусульмане? В истинном мусульманине нет ни одного из этих негативных качеств. Ерзат Толегенов, сотрудник организации: Возможно некоторые люди считают, что истинному мусульманину достаточно выполнять пять обязательных предписаний ислама, тем самым ограничивая свое представление о мусульманине. Если совершаемые поклонения не будут исполняться и отдалять нас от поступков, которые неприятны Аллаху, причиняя вред людям, то мысли о том, что мы являемся истинными мусульманами в корне неверно. Качества, присущие истинному мусульманину приведены в Коране и хадисах. 1. Воистину, преуспели верующие, 2. которые смиренны во время своих намазов, 3. которые отворачиваются от всего праздного, 4. которые выплачивают закят, 5. которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, 6. тогда как желающие сверх этого являются преступниками; 7. которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, 8. которые регулярно совершают намаз. 9. Именно они являются наследниками, 10. которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно (сура «Муминун»). «Нет ничего более тяжёлого на весах деяний раба в Судный день, чем богобоязненность и благой нрав» (Хадис). «Первое, что положат на весы (в Судный день) – это благой нрав...» (Хадис). Поэтому на заданный вопрос «каким должен быть мусульманин?» отвечу так: во-первых, он должен обладать благим нравом, как говорится «Плохой нрав портит (сводит к нулю) благие деяния также, как и уксус портит мед». Вместе с тем, он должен быть в хороших отношениях с родителями и родственниками, сдерживать данные обещания, своевременно возвращать долг, быть верным вверенному на хранение, быть милосердным, почитать старших и уважать младших и т.д. – все эти качества присущи мусульманину. И все они присущи казахам, так эти вышеуказанные качества занимают особое место в нашей жизни. Истина лучше известна Аллаху. Жалгас Сандыбаев, эксперт-религиовед: В древности у одного мудреца спросили: «Что легче всего в этом мире?». На что тот ответил: – Давать советы. В действительности, когда нас просят посоветовать, мы первые, кто готов дать совет. Поэтому не будем праздно давать советы, а просто посмотрим на этот мир и на то, что в нем творится. Возможно заданный вопрос «Каким должен быть мусульманин?» порожден требованием времени. В обществе, особенно среди нашей молодежи интерес к религии растет изо дня в день. Для молодежи, которая только начала изучать основы религии нужен тот, кто будет указывать верный путь, давать пример для подражания. А в исламе для мусульманина примером является Пророк Мухаммад (с.а.с.). Однажды к Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришел некто и спросил: – О, Посланник Аллаха (с.а.с.)! Какое (проявление) ислама является наилучшим?», – на что Пророк (с.а.с.) ответил: – Лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь. (Бухари, Муслим). Раздавать еду нуждающимся, первым приветствовать незнакомцев – это качества хорошего человека. Одним словом, мусульманин – это положительный человек. Это качество не доказывается лишь определенным поклонением. Человек должен по мере возможности стараться везде и всегда быть хорошим – в жизни, быту, на работе, в семье и т.д. Более того, в таких социальных сетях как Facebook, Twitter, ВКонтакте и т.д. писать то, что ему вздумается, оставлять негативные комментарии под информацией, не убедившись в ее достоверности и истинности, обвинять кого-либо, проклинать, порицать и ругать – все эти качестве несвойственны мусульманину, не к лицу ему. Мы должны остерегаться подобных поступков. На первый взгляд оно кажется пустяковым делом, но не стоит пренебрегать им. И в конце своей речи хочу добавить, пусть поступки нашей молодежи всегда будут соответствовать нравственным нормам и общечеловеческим ценностям. Ведь именно нравственность является показателем степени духовности человека.

Источник: http://kazislam.kz/ru