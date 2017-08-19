Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Да, ты можешь совершить хадж за своего отца» (Бухари, Хадж). Ибн Аббас (р.а.) рассказывал: Одна женщина дала обет совершить хадж, но она умерла, не успев выполнить своего обета. Брат этой женщины пришел к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) и спросил, что следует делать в этом случае. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) спросил у него: «Если бы у твоей сестры остался долг, ты бы выплатил его?». Человек ответил: «Да, о, посланник Аллаха». Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тогда возмести ее долг перед Аллахом Всевышним, так как Он более других достоин этого» (Насаи, Манасикуль-Хадж). Нельзя пренебрегать совершением хаджа. Если мусульманин, для которого хадж стал фардом, не имеет сил для выполнения этого вида поклонения, то в этом случае вместо себя он должен отправить в хадж надежного человека. Поскольку пренебрежение этой обязанностью становится причиной божественного гнева и наказания. Так же как заместительство является дозволенным в таких видах поклонения, совершаемых имуществом, как закят, курбан, и садака, точно так же заместительство разрешено и в поклонениях, которые выполняются как имуществом, так и телом, коим и является хадж. Однако для того, чтобы это заместительство было действительным, необходимо, чтобы человек, для которого хадж стал фардом, не имел сил для его самостоятельного совершения. В противном случае, человеку запрещено отправлять вместо себя кого-то другого. Тот, кто совершает хадж за другого человека, должен быть достойным человеком, знающим обряды хаджа, и должен иметь намерение на совершение хаджа за того, кого он замещает.

Если человек из-за преклонного возраста не в состоянии самостоятельно совершить хадж, то он может отправить вместо себя другого человека. Во время прощального хаджа к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) пришла одна молодая женщина из племени Хасам, и сказала: «О, посланник Аллаха! Приказ о совершении хаджа застиг моего отца уже в старости. У него даже нет сил сидеть верхом на верблюде. Могу ли я совершить хадж за него?».

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.