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Разрешено ли совершать хадж за другого человека?19.08.2017 | Аналитика
Если человек из-за преклонного возраста не в состоянии самостоятельно совершить хадж, то он может отправить вместо себя другого человека. Во время прощального хаджа к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) пришла одна молодая женщина из племени Хасам, и сказала: «О, посланник Аллаха! Приказ о совершении хаджа застиг моего отца уже в старости. У него даже нет сил сидеть верхом на верблюде. Могу ли я совершить хадж за него?».
Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Да, ты можешь совершить хадж за своего отца» (Бухари, Хадж). Ибн Аббас (р.а.) рассказывал: Одна женщина дала обет совершить хадж, но она умерла, не успев выполнить своего обета. Брат этой женщины пришел к посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) и спросил, что следует делать в этом случае. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) спросил у него: «Если бы у твоей сестры остался долг, ты бы выплатил его?». Человек ответил: «Да, о, посланник Аллаха». Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тогда возмести ее долг перед Аллахом Всевышним, так как Он более других достоин этого» (Насаи, Манасикуль-Хадж). Нельзя пренебрегать совершением хаджа. Если мусульманин, для которого хадж стал фардом, не имеет сил для выполнения этого вида поклонения, то в этом случае вместо себя он должен отправить в хадж надежного человека. Поскольку пренебрежение этой обязанностью становится причиной божественного гнева и наказания. Так же как заместительство является дозволенным в таких видах поклонения, совершаемых имуществом, как закят, курбан, и садака, точно так же заместительство разрешено и в поклонениях, которые выполняются как имуществом, так и телом, коим и является хадж. Однако для того, чтобы это заместительство было действительным, необходимо, чтобы человек, для которого хадж стал фардом, не имел сил для его самостоятельного совершения. В противном случае, человеку запрещено отправлять вместо себя кого-то другого. Тот, кто совершает хадж за другого человека, должен быть достойным человеком, знающим обряды хаджа, и должен иметь намерение на совершение хаджа за того, кого он замещает.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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