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Переубедить - не поле перейти20.08.2017 | Аналитика
В текущем году в пенитенциарных учреждениях МВД РК введены должности теологов, основная функция которых заключается в организации теологической и реабилитационной работы со спецконтингентом. В рамках сотрудничества департамента УИС по Акмолинской области и управления по делам религий, по инициативе Центра анализа и развития межконфессиональных отношений (ЦАРМО), проведен обучающий семинар специалистов-теологов и психологов пенитенциарных учреждений области с участием представителей Департамента комитета национальной безопасности и территориальных специалистов ЦАРМО.
Многолетним опытом работы по переубеждению и адаптации приверженцев деструктивных и радикальных идей исламского толка с участниками семинара поделился директор Центра прикладных исследований религии «Мысль» г.Алматы Аскар Сабдин. Им описаны основные признаки деструктивных течений. А на примере осужденных за совершение террористического акта в Актобе, летом прошлого года, продемонстрированы навыки определения приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Данияром Кенжалиным, специалистом-теологом отдела ЦАРМО, освещены основные формы и методы работы с приверженцами псевдорелигиозных организаций. Директор этого учреждения Гульнур Сатыбалдина в деталях рассказала об основных различиях четырех мазхабов (школ) ислама и наиболее известных нетрадиционных религиозных течениях. В завершение семинара участники обменялись мнениями, поделились имеющимся опытом работы, обсудили проблемные вопросы и наметили основные направления дальнейшего конструктивного сотрудничества. Личная библиотека каждого из участников семинара пополнилась раздаточным материалом. Участники получили методическое пособие А. Сабдина «Для специалистов по переубеждению и адаптации приверженцев деструктивных и радикальных идей исламского толка», памятки, разработанные ЦАРМО, «Ваххабизм», «Салафизм» - деструктивные религиозные течения», флаеры, им рекомендованы сайты для получения достоверной информации в сфере религии.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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