Современная исламская концепция личности

Касаясь вопросов исламской разработки проблем личности, ее свобод и ответственности необходимо отметить, что эта разработка в свою очередь, неотделима от поиска ответа на вопросы: "В чем состоит земное предназначение людей? Насколько совершенен человек? На какие идеалы в настоящем он должен равняться и от чего ему следует отказываться?

Истоки того направления, в каком ведется сам поиск, восходят к наследию выдающихся гуманистов мусульманского средневековья - к идеям Аль-Фараби (870-950), Ибн-Сины (-1037), Ибн-Рушда (1126-1198), Низами (1141-1201) и других. Но вместе с тем они неразрывны и с движением мусульманского просветительства, бурно распространявшегося с конца XIX - начала ХХ века в мире ислама. Важны с точки зрения понимания концепции человека подходы мусульманских мыслителей Мухаммеда Икбала, Сейид Хоссейн Насра. Аллама Мухаммад Икбал (1877—1938) определяет такие важные черты «совершенного человека» как «способность к творчеству, умение слушать то, что не слышно, видеть то, что не видно». Идеал человека реализуется через познание и действие. Основной целью Корана Икбал полагал пробуждение в человеке осознания своей активной роли. М. Икбал делает акцент на тезис, что «пророк заповедал участвовать в мирских делах, опираясь на веру», т.е. на социальную деятельность и активность, а это как раз то, "за что ратует ислам". Ведущий мусульманский философ современности Сейид Хоссейн Наср автор книг «Схватка человека и природы: духовный кризис современного человека» (1968), «Знание и Посвящённый» (1981) противопоставляет «архирейского» (традиционного, религиозного) человека человеку «прометеевскому». Первого он образно называет «мостом между небом и землей». «Прометеевский» человек рисуется как антитеза «архирейскому» человеку. Потеряв чувство священного, «прометеевский» человек становится разрушителем природы не только из-за своей погони за утилитарными целями, по­догреваемыми все усиливающимся господством сверхтехнологии; но главным образом за то, что забыл чув­ство священного отношения к природе в особенности. В соответствии с традициями ислама идеалом современного мусульманина провозглашается пророк Мухаммед. Правдивость, уважение к другим людям, милосердие, честность - все это рассматривается как черты характера истинного мусульманина. Создатель Вселенной утвердил человека на земле как своего представителя и своего заместителя (калифа). Он наделил челове­ка способностью познавать и судить, мыслить и понимать, разли­чать добро и зло, а, следовательно, свободой выбора. Человек в определенной мере самостоятелен, то есть, свободен в принятии решений. Растет число исламских богословов, утверждающих, подобно видному теологу профессору Исмаилу аль - Фаруки (Пакистан), смысл веры в единого бога заключается в том, что Бог признается создателем и судьей мира сего, а человеческому разуму отводится решение двух задач: познать божью волю и подчиняться ей, постигая в то же время законы природы. Его программа «Исламизация знаний» стремилась к сближению ранней мусульманской философии с современными науками, в итоге, приводя к исламской экономике и исламской социологии. Во многих мусульманских выступлениях все настойчивее проби­вает себе дорогу мысль о том, что человечеству необходимо избе­гать и чрезмерного потребления и избыточного производства. И то, и другое расценивается как осуждаемое Кораном расточительство (исраф). Единодушно одобряется и благотворительность, в которой, в частности, усматривается мудрость тех, кто ею занимается. Ведь говорится в Коране: «Что бы вы ни потратили из добра - то для самих себя, и вы тратите только из стремления к лику Аллаха. И что бы вы ни потратили из блага, будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены» (Коран, 2:272). Мусульманин сам должен отвечать перед Богом за то, насколько он справедлив, добродетелен и активен в устройстве своего земного существования, преуспевает ли он в подражании идеалу - божественному совершенству. Стремление к та­кому совершенству отождествляется с «великим джихадом», с иско­ренением зла в самом себе во имя саморазвития и самосовершенствования. Осуждаются черты и свойства характера, мешающие становлению и самореализации личности. Это в первую оче­редь отсутствие инициативы, цели в жизни, неуверенность в собственных силах и возможностях, часто приводится изречение из Корана: «Поистине Аллах не меняет того с людьми, пока они сами не переменят, того, что с ними» (Коран, 13:12). Исходя из исламской концепции личности, строить свои отношения с другими людьми мусульмане должны по принципу всеобщего братства. Всех людей нужно рассматривать как братьев, происходящих от Адама. Преимущество одних людей над другими может определяться только по совершению добрых дел. «Поистине те, кто уверовал и творил добрые дела, – им Милосердный дарует любовь», «И совершивший добро даже весом с пылинки увидит его» (Коран, 19:96; 99:7), и хадисы: «Не относится к общине моей тот, кто не уважает старших среди нас, не жалеет младших и не отдает должное тем, кто обладает знанием (Ат-Тирмизи)», «Поистине лучшими из вас являются самые благонравные (Аль-Бухари и Муслим)». В соблюдении законов ислама видится гарант поддержания исламских ценностей и культуры, не загрязнения общества коррупцией, преступностью и иным беззаконием. Вера без дел греховна, единство веры и добродетели направлены на религиозно-нравственное совершенствование человека - мусульманина. Таким образом, исламская концепция личности содержит мощный потенциал для внутреннего регулирования отношений между людьми.

Источник: http://kazislam.kz/ru