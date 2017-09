Аскар Сабдин: К вопросу об определении современного салафизма

В информационном поле и в научных трудах, как зарубежных, так и казахстанских экспертов имеющаяся информация о салафизме крайне разнообразна. Отсутствуют четкие дефиниции, не определены основные признаки и отличительные убеждения. Часть экспертов апеллируют к дефинициям данным самими салафитами. Другие предлагают использовать термин ваххабизм.

Отдельные эксперты ввели понятие градации салафитов на радикалов, умеренных и колеблющихся. Сами сторонники салафизма определяют этот термин, как истинную исламскую веру, основанную на Коране и Сунне в рамках понимания праведных предков (салафов). Часть ученых считает, что салафия – это благословенный промежуток времени, который завершился третьим поколением после смерти пророка Мухаммада (мир ему!) и после этих поколений никто не имеет права называться салафитом. А тех, кто именует себя салафитами, такие ученые называют псевдосолафитами. Отдельные востоковеды считают салафизм пуританским, буквалистским и ультраконсервативным исламистским течением внутри суннитского ислама [[1]]. Также имеется мнение о том, что салафизм есть противоположность таких понятий, как светский, современный, прогрессивный и т.п. [[2]]. Словарный смысл термина салафизм (салафия) от арабского салаф [[3]] – означает идущие впереди, предшественники, предки. В Коране слово салаф в разных формах используется в 8 аятах – аль-Бакара-275, ан-Ниса-22-23, аль-Маида-95, аль-Анфаль-38, Йунус-30, аль-Хакка-24 и аз-Зухруф-56. Однако не в одном из них не подразумевается религиозное течение, поколение мусульман или методология понимания исламских первоисточников - Корана и Сунны. В общепризнанной исламской традиции, салафы – это первые три поколения праведных мусульман [[4]], указанные в хадисе [[5]] пророка Мухаммада (мир ему!) – сподвижники (сахаба), последователи (таби`ун) и последователи последователей (таби`у таби`ин). Салафит (салафи) – один из представителей этих трех поколений. Существует мнение отдельных мусульманских ученых что эпоха салафов включает в себя первые 3 века по хиджре. В настоящее время, в отличие от словарного определения, термин салафия (салафизм) чаще всего употребляется для определения религиозно-политического течения, основателями которого принято считать, ранних ханбалитов, Ибн Таймию (ум.1328г.), Ибн аль-Каййима (ум.1350г.), Ибн Абд аль-Ваххаба (ум.1792г.) и проповедников современной недждитской школы. Один из современных проповедников салафизма – шейх Н. аль-Албани дает следующее определение: «Салафия – это призыв истинного ислама, в таком виде в котором его Аллах послал последнему из пророков и посланников Мухаммаду (мир ему!). Следовательно, только Аллах является его основателем и начинателем. Ни у кого из людей, кем бы он не был, даже у Пророка (мир ему!) нет права утверждать, что это он основал или узаконил его». Мухаммад Абу Захра в «Тарих аль-мазахиб аль-исламия» определяет салафитов следующим образом: «Мы подразумеваем под салафитами тех, кто себя охарактеризовал этим признаком, не смотря на то, что мы не признаем часть их воззрений как мазхаб салафов (первых поколений мусульман). Это те, кто появился в 4-ом веке хиджры из числа ханбалитов, которые считали, что все их воззрения относятся к имаму Ахмаду ибн Ханбалу. Последний, возродил убеждения салафов и боролся за них. Затем они опять появились в 7-ом веке хиджры с возрождения убеждений шейхуль-исламом Ибн Таймией, который был резок в призыве к ним, добавил некоторые положения, причиной которых были размышления о положении его эпохи. Затем эти воззрения появились на Аравийском полуострове в 12-м веке хиджры. Их возродил Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб. И ваххабиты продолжают призыв к ним» [[6]]. Бывший муфтий Египта доктор Али Джума в своей книге «аль-Муташаддидун» пишет: «Термин салафия, его неправильно понимают, эксплуатируют и используют те, кто относит себя к нему. Некоторые из них утверждают, что лишь они одни являются наследниками праведных предков - салафов. И следовательно, кроме них больше нет последователей салафов. При тщательном исследовании их понимания термина салафия мы находим это понимание ограниченным отдельными спорными вопросами, и оно соответствует лишь небольшой группе людей из всей уммы. Что касается большинства ее ученых и истинных проповедников во всех частях мира, то они согласно убеждению первых являются сторонниками нововведений (мубтадиун) где-бы не устанавливались их стопы в религии. И это по причине их разногласий с салафитами в упомянутых второстепенных вопросах». Али Джума считает это чрезмерно жесткое течение препятствием на пути прогресса уммы, на пути обновления ее призыва и общего развития, в котором так нуждается исламский мир. Это течение стало, по мнению бывшего муфтия, - «благодатной почвой для экстремистских идей и основным источником жестокости, которые ведут к фрагментации и делению общества, отдалением человека от реальной жизни, когда он живет один в своих фантазиях, зачастую болен так, что не способен взаимодействовать, как с самим собой, так и с окружающими его людьми». В этой связи, подчеркивает Али Джума, сегодня все общество должно помочь таким людям выйти из их этого больного состояния. Потому что они причиняют вред не только себе, но и окружающим, они наносят вред верующей молодежи, их будущему и всему обществу. «Эта идея пытается проблемы прошлого внести в наше настоящее» - резюмирует Джума [[7]]. Другой египетский мыслитель – Ахмад Муса дает еще более объемлющее определение салафизму. По его мнению, салафизм – это общественно-религиозное движение, опирающееся на основы суннизма и на особое понимание в убеждениях, поклонении и взаимоотношениях. Салафизм основан под воздействием ханбалитского мазхаба, однако не полностью соответствует ему. К этому движению не относятся те, кто полностью или частично признают отдельные положения шиизма, суфизма или философии. Салафизм призывает людей следовать предкам в поклонении и взаимоотношениях и отбрасывает калам и личные мнения (рай). Целью салафизма является создание исламистского общества без разделения между религией и государством, где человек может стать полноценным членом, только если соответствует салафитскому призыву и соблюдает их внешние признаки. «Салафизм признает из достижений запада только практические знания и технологию и отрицает любую политическую, общественную и культурную идею» - резюмирует Ахмад Муса [[8]]. Однако некоторыми криптосалафитами и экспертами, симпатизирующими салафизму, предпринимаются попытки отрицания формулировки определения современного салафизма, или, по крайней мере, попытки сделать его максимально непонятным. Такие авторы пишут об отсутствии общепринятого определения, о теологических разногласиях и политической разрозненности салафитских крыльев, и даже о некоторой конфронтации между ними. Для этого используется градация современного салафизма путем его деления[9] на множества течений, таких как джихадисты, такфириты, ислахиты (реформаторы), таклидиты-турасисты (традиционисты), тахкимиты (неохариджизм) мадхалиты (ярые сторонники саудийской монархии), суруриты (политические оппоненты саудовской монархии), сауриты (революционеры), хизбисты-муммайи`а (политизированные салафиты Александрии) и т.п. В действительности научная классификация салафитов на умеренных, радикалов и джихадистов ошибочна, так как концептуальные основания их учения едины. Они изучают одни и те же книги, признают одних и тех же ученых – идеологов, используют одни и те же методы воздействия и пропаганды. Последователь салафизма в случае необходимости имеет теологическое оправдание агрессии и насилия в отношении всех тех, кто провозглашается «неверным». Известный террорист Саид Бурятский, которого считали умеренным «мурджиитом» и который был допущен в отдельные мечети Казахстан, радикализировался в короткий срок и оказался на стороне радикалов-боевиков. Т.н. умеренные салафитские проповедники, студенты Джамиа Исламия г.Медины и александрийских марказов, такие как Ахмад Мединский, Надир Абу Халид, Аббас Абу Аиша, Абдулла Молдавский и др. которым в силу их якобы умеренности были предоставлены трибуны в отдельных мечетях Дагестана, имевшие свои ресурсы, благотворительные фонды, медресе и другие инструменты воздействия на мусульман в один момент оказались готовыми проповедниками Даиш. Отсутствие универсального общепризнанного определения салафизма не может быть причиной отрицания факта существования самого салафизма. Определений данных салафизму очень много. В том, числе и министерством по делам ислама, вакфов и призыва КСА – «Салафия – это собирательный термин для обозначения метода и мировоззрения благочестивых предков, приверженцев которых принято называть салафитами»[10]. Отсутствие общепринятого определения терроризма или наличие более 200 разных дефиниций, данных ему не могут быть причиной отрицания самого явления терроризма. Терроризм есть, есть жертвы идеологии терроризма, есть субъекты терроризма и есть террор-среда. В этой связи, адвокатам салафизма - криптосалафитам необходимо учесть, что отсутствие определения не отменяет факта существования самого салафизма, который по нашим наблюдениям и исследованиям является идеологической базой терроризма и террор-средой. До конца 18 века современный салафизм был известен под названием ваххабия (ваххабизм). Термины салафизм и ваххабизм являются взаимозаменяемыми – пишет Б.Накос [[11]]. Есть исследователи, которые не отожествляют понятия салафизм и ваххабизм, считая, что ваххабизм это лишь одно из направлений внутри салафизма. Аль-Алуси в «Тарих Неджд» и Мухаммад Хамид аль-Факи в «Асар ад-да`уа аль-ваххабия» указывают на то, что термин ваххабия распространился благодаря тем, кто противостоял и воевал против призыва Ибн Абдуль-Ваххаба [[12]]. Мухаммад аль-Мукаддам считает, что термины ваххабизм и салафизм близки по смыслу, однако используются в разных контекстах. Если ваххабизм изначально был использован как политический термин против призыва Ибн Абд аль-Ваххаба его оппонентами, то салафизм используется как идеологическое определение содержания призыва со стороны самих проповедников недждитской школы [[13]]. Отдельные исследователи современного салафизма считают, что нет разницы между понятиями салафизм и ваххабизм, и что это два названия одного течения, приверженцам которого свойственны общие убеждения и идеи. По их мнению, это течение называлось ханбалитским ваххабизмом на Аравийском полуострове, а когда оно вышло за его пределы стало называться салафизмом. Аналогичного мнения придерживается доктор Али Джума, который считает, что использование термина салафизм в отношении ваххабизма является правомочным [[14]]. Отдельные теоретики современного салафизма признавали правомочность термина ваххабизм (ваххабия). Бывший верховный муфтий КСА Абд аль-Азиз ибн Баз говорил: «Ваххабиты – не еретики, они – те, кто идет по пути праведных предков (салафов)» [[15]]. Другой проповедник - шейх М.Джамиль Зину пишет: «Если последователь Ахмада является ваххабитом, то я признаю, что я ваххабит» [[16]]. Однако современные салафиты стремятся не называть ваххабизмом учение Ибн-Абд-аль-Ваххаба ссылаясь на то, что аль-Ваххаб – это одно из прекрасных имен Аллаха. Поэтому они именуют себя либо мусульманами (муслимун), единобожниками (муваххидун), либо используют обще суннитские термины «ахль ас-Сунна валь-Джама`а», «ахль аль-Хадис», либо называют себя салафитами - последователями праведных предков. Однако следует отметить, что в новейшей истории под призывом салафизма - следования праведным предкам выступали и египетские реформаторы Джамал ад-Дин аль-Афгани, Мухаммад Абдо, Рашид Рида, Абд ар-Рахман аль-Кавакиби и их последователи из «Харака аль-Ислах ад-Дини» [[17]], и «братья-мусульмане», и другие течения, но именно ваххабитам удалось закрепить за собой термин салафия, в том числе, благодаря таким современным теоретикам, как аль-Албани (ум.1999г.), Ибн Баз (ум.1999г.) и Ибн аль-Усаймин (ум.2001г.). М.С. Рамазан аль-Бути подробно описывает трансформацию термина ваххабизм в салафизм. По его описанию между египетским движением, использовавшем, для самоопределения термин салафия и между ваххабизмом был один общий лозунг – борьбы с суфизмом. Это привело к распространению термина салафия в среде ваххабитов. Которые, в последствии закрепили за собой термин салафия [[18]]. Учитывая все вышеприведенные дефиниции, определение современного салафизма может содержать следующие характеристики: Современный салафизм – это религиозно-политическое течение, которое с призывом следования праведным предкам (салафам), в современном виде было разработано Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом и другими недждитскими проповедниками путем селекции положений учения Ибн Таймии и Ибн аль-Каййима и отличается: -притязанием на исключительную истину; -обособленной трактовкой единобожия, впервые введенной на основе иджтихада Ибн Таймией и широким пониманием, таких понятий как поклонение и многобожие; -агрессией по отношению к несогласным с их воззрениями, которая, проявляется в обвинениях в неверии и многобожии (такфир); -буквализмом – как методом восприятия исламских первоисточников; -возвеличиванием придания (накль), критикой разума и отрицанием рациональности (акляния); - несовместимостью со светскостью и стремлением к созданию определенного теократического государства; -арабоцентризмом; - порицанием и отрицанием общепризнанных суннитских теологических школ – ашаритов и матуридитов; -политизацией отдельных религиозных понятий, таких как джихад и тагут; - а также адаптацией и приспособлением положений Корана и Сунны под собственные убеждения. Что касается попыток современных салафитов оправдать самоназвание Кораном и Сунной, то известно, что салафизма, как названия определенной группы или течения, претендующей на особую исключительность, нет ни в Коране, ни в Сунне. Более того сами праведные предки (салафы) не называли себя так и не считали себя источниками религии и права. Коранические аяты и пророческие хадисы описывают достоинства этих поколений. Существует общепринятый объединяющий термин «Ахль ас-Сунна валь-Джама`а» - сторонники сунны и согласия с его методологией понимания и сопоставления первоисточников (усуль аль-фикх). Любой признающий данную методологию (по другому кауаид фахм ан-нусус) признавался суннитом, вне зависимости от того в каком веке он жил. Но в книгах первых поколений нет ссылок на то, что в какой-то период истории ислама, сторонники истины называли бы себя салафитами, а всех остальных называли сторонниками новшеств (бид`итами). Аскар Сабдин-директор Центра прикладных исследований религии «Мысль» 04.09.2017г., Алматы [1]. Brigitte L. Nacos. Terrorism and Counterterrorism. — Routledge, ISBN 9781317279518 2016. C. 101. [2]. Хани Насира. Ас-Салафия фи Мыср – тахауулят ма бада ас-саура. Центр политических и стратегических исследований при аль-Ахрам. Каир. 2011. 22 номер [3]. Аль-Муджам аль-уасит. Изд. А-шурук. Каир. 2006. С. 444Ибн Фарис аль-Казуини. Муджам макайис ал-люга. Дар аль-фикр. Дамаск. 1979. 3/95аль-Азхари аль-Харауи. Тахзиб ал-люга. Дар ихъя ат-турас аль-араби. Бейрут.2001. 12/431 [4]. Д. М.С. Рамазан аль-Бути. Ас-Салафия мархаля замания мубарака ля мазхаб ислами. Дар аль-Фикр. Дамаск. 1990. С. 9 [5]. аль-Бухари и Муслим со слов Ибн Масуда, что Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал: «Наилучшее поколение – мое поколение, затем, кто следует за ним, затем кто следует за ним» [6]. Мухаммад Абу Захра. Тарих аль-мазахиб аль-исламия. Дар аль-фикр аль-араби. Каир. Без даты. С. 177 [7]. Али Джума. Аль-Муташаддидун. Дар аль-мукаттам. Каир. 2011. С. 5-10 [8]. Ахмад Муса. Ас-Саляфия аль-мысрия аль-муасыра. Журнал Демократия. Институт политических и стратегических исследований при аль-Ахрам. Каир. 2010. Апрельский номер. [9]. Деление салафитов на множество течений было озвучено, в том, числе доктором Абу Ярубом аль-Мазруки на международной конференции «Ваххабизм и салафизм. Идеи и последствия» в столице Катара – Дохе, организованной Форумом арабских и международных отношений. 2013. [10] Ас-Саляфия- правда и вымысел. Министерство по делам ислама, вакфов и призыва КСА. 1426г.х. [11]. Brigitte L. Nacos. Terrorism and Counterterrorism. — Routledge, 2016. ISBN 9781317279518. С. 101. [12]. Абд аль-Азиз аль-Хадыр. Ас-Суудия сира дауля уа муджтама. Изд. Аш-шабака аль-арабия. Бейрут. 2011. С. 58. [13]. Мухаммад ибн Исмаил аль-Мукаддам. Хауатыр хауляль-ваххабия. Изд. Дар ат-таухид. Александрия. 2008. С. 37-39. [14]. Али Джума. Аль-Муташаддидун. Дар аль-мукаттам. Каир. 2011. С. 7. [15]. Журнал «Аль-Муслимун», 17 января 1997 г. [16]. М.Джамиль Зину. Минхадж аль-Фирка ан-Наджия. изд. Дар ас-Сакафа. Мекка. Без даты [17]. Д.Мухаммад Фатхи М.Х., аль-Фикр ас-сияси лит-тиярат ас-саляфия. Аль-мактаб аль-араби лиль-маариф.Каир.2014. с. 5. [18]. Д. М.С. Рамазан аль-Бути. Ас-Салафия мархаля замания мубарака ля мазхаб ислами. Дар аль-Фикр. Дамаск. 1990. С. 236

