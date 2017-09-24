Сирия – путевка в никуда

За последние 5 лет выезд граждан в Сирию c целью участия в боевых действиях стал главной, мировой проблемой, борьбу с которой ведут многие государства. Ежегодно, сотни молодых людей и девушек, а то и целые семьи под уговорами и давлением вербовщиков покидают родную страну, аргументируя свой отъезд совершением «джихада», якобы для борьбы за веру и приложения усердия на пути Аллаха. Согласно статистическим данным профессора Kyle Greene (http://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=international_studies_capstones) только в сентябре 2014 года на сторону т.н. «Исламского государства Ирака и Леванта» террористической группировки ИГИЛ, примкнули около 2,400 людей с зарубежных стран.

Всего за полгода эта цифра выросла в десять раз, до 25 тысяч людей и Центральная Азия тоже не стала исключением. Почему этой болезнью заражаются сотни людей всему миру? Какими средствами они вербуют молодое поколение? К чему приводит это действие? Ответы на все эти вопросы пытаются найти все, кому не безразлична судьба своих соотечественников. Изучая истинные намерения и мотивацию лидеров террористических группировок, выясняется то, что приоритетом для них является захват власти, денег, в то время как о религии упоминается в самую последнюю очередь. Говоря о ценности и нравственности религии они, тут же не моргнув глазом продают людей за наркотики, покупают дорогие машины, заработанные воровством и мародёрством. Так кто же эти люди, чьи умы заплутались в дебрях террористических сообществ? Исследования специалистов психологов показывают, единого террористического сознания не существует. Парадоксально то, что большинство заблудших людей, являются выходцами из средних и благополучных семей, но имевшие различные психологические расстройства. Безусловно, среди них имеются и безработные, необразованные, и люди, страдающие наркотической зависимостью, граждане с нестабильным социальным статусом в обществе. Такие личности наиболее восприимчивы к псевдорелигиозным идеям и давлению со стороны вербовщиков, так сказать растерявшие иммунитет и открытые к любым вирусам, именно они систематично вербуются радикалами через различные методы и ресурсы. Анализ показывает, что 39% террористических группировок пропагандируют свои идей через интернет пространство, остальные посредством знакомых, родственников и друзей. Вступая в экстремистскую и террористическую группу, человек становится пленником подпольного существования, категорично сужает свой круг общения, становится замкнутым и более агрессивным. Его сознанием движет сила идеологии, путь которой приводит к смерти. Человек утверждается в «вере о блаженстве» после смерти, что именно этот путь приведет его к данной цели. Такой язык террористов несет глобальную угрозу многим странам мира, особенно мусульманским. Поэтому, на сегодняшний день органы государственной власти нашей страны ставят в приоритет обеспечение стабильности и безопасности общества, а так же ликвидацию потенциальной внешней и внутренней угрозы. Этому ярко свидетельствует в 2017 году серьезное снижение оттока граждан в Сирию. Контроль силовиков усилился, радикалов стали вылавливать на границе, представителями государственных принимаются необходимые меры в сфере религиозной контрпропаганды РК. Наше общество должно понимать, что грядет смена поколения, старшее поколение должно успеть передать все самое лучшее в их опыте и знаниях. Современные родители обязаны уметь толковать духовные устои, также поддерживать традиции и обычаи, прививать дух патриотизма новым казахстанцам с ранних лет и только тогда, мы сможем противостоять жестокому натиску терроризма.

Источник: http://kazislam.kz/ru