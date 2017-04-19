В Алматы стартует общественная приемная по вопросам религии

20 апреля 2017 года в г. Алматы будет организована ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ по вопросам религии. Организаторами выступают ОЮЛ «Ассоциация центров исследования религий» и ГКП на ПХВ «Центр изучения и анализа» Управления по делам религий г. Алматы, передает muslim.kz.

20 апреля 2017 года в г. Алматы будет организована ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ по вопросам религии. Организаторами выступают ОЮЛ «Ассоциация центров исследования религий» и ГКП на ПХВ «Центр изучения и анализа» Управления по делам религий г. Алматы, передает muslim.kz.

Данная общественная приемная организована для тех, кто хочет получить квалифицированную консультацию по вопросам, касающимся религиозной сферы – эксперты, журналисты, жители и гости г. Алматы.

Если:

Ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации из-за проблем религиозного характера;

Вы или Ваши близкие нуждаются в консультации и помощи специалистов по реабилитации;

Вы ищете качественную информацию о манипулировании сознанием через призму религии;

Вы знаете, о нарушении законодательства РК в сфере религии и хотите сообщить об этом;

Вам нужна методическая поддержка или консультация для повышения своего профессионального уровня, то Вы можете обратиться.

Прием ведет Юлия Денисенко, директор ОЮЛ «Ассоциация центров исследования религий», член Ассамблеи народа Казахстана. Имеет квалификацию судебного эксперта с правом производства судебной экспертизы по специальностям «психолого-филологическое исследование» и «религиоведческое исследование». Магистр социальных наук по специальности «религиоведение». Профессиональный журналист, консультант по влиянию и противодействию социально-психологическому манипулированию в деструктивных группах, тренер. Член Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан, член Общественного совета по делам религий и гражданского общества МДРГО РК.

Общественная приемная проводится в рамках проекта «Горячая линия 114» по вопросам религии.

Источник: http://kazislam.kz/ru