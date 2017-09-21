RSS Контакты
Республика Казахстан

В Казахстане пройдет конференция по вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма

21.09.2017 | Анонсы

Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан планируется проведение республиканской конференции «Роль общественных институтов в вопросах профилактики религиозного экстремизма и терроризма». 

На конференции примут участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Мажилиса Парламента Республики Казахстан, государственных и правоохранительных органов, молодежных организаций, НПО, а также известные эксперты по вопросам религии, ученые, религиоведы. Планируется обсудить вопросы о роли общественных институтов в привитии молодежи традиционных ценностей, специфике профилактики религиозного экстремизма и терроризма среди молодежи и верующей категории граждан, а также совершенствовании модели взаимодействия государства и общественных институтов в противодействии религиозному экстремизму и терроризму.

Место проведения: г.Астана, проспект Абая, 47, конференц-зал «Абай» гостиницы «Ramada Plaza Astana».

Дата проведения: 21 сентября 2017 года. Регистрация участников: 09.00-09.30. Время проведения: 09.30-15.05 часов.

 Для прохождения аккредитации на мероприятие необходимо сообщить по следующим контактным номерам или электронным адресам:

1. Сарсембаева Мадина Жакуповна – 74-05-13, 8 775 000 51 68, m.sarsembaeva@diakom.kz, madina_jakupovna@mail.ru;

2. Жумакасова Камажан Габдрашевна – 49-70-34, 8 707 529 03 25, aluankyzmet@mail.ru.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама