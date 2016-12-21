Запрещая противоправный контент, мы предлагаем взамен проверенные источники, - Конгресс религиоведов

Довести уровень антитеррористического сознания казахстанского общества к 2017-му до 99,5-100% – одна из главных задач, поставленных в государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы.

Чтобы решить ее за столь короткое время, необходимо было охватить комплексом профилактических мер практически все сферы общественной жизни и пресечь любую незаконную религиозную пропаганду, в том числе в интернете. В связи с этим ежегодно проводится мониторинг более 10 тысяч интернет-ресурсов с последующим выявлением и закрытием сайтов, носящих противоправный характер. О том, каких результатов удалось добиться в этом направлении, мы беседуем с научным сотрудником ОО «Конгресс религиоведов» Гульзат Биляловой.

– Гульзат Дулатовна, сегодня в интернете практически отсутствуют сайты террористических организаций на русском языке. Как удалось этого добиться? Ведь еще несколько лет назад они свободно функционировали – достаточно было просто набрать название в поисковике…

– Действительно, найти в интернете официальный русскоязычный ресурс любой террористической организации сейчас крайне затруднительно. Это стало возможным благодаря совместным усилиям и слаженной работе государственных органов, в том числе Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества.

Только в текущем году по заявлению Министерства информации и коммуникаций РК собственниками и администрациями интернет-ресурсов были приняты меры в отношении свыше 102 тысяч информационных материалов, содержавших пропаганду идей терроризма и религиозного экстремизма. Они были выявлены совместно с КНБ, Генеральной прокуратурой и Комитетом по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества.

Кроме того, за десять месяцев 2016 года по исковым заявлениям Министерства информации и коммуникаций РК и органов прокуратуры исполнено 39 судебных решений в отношении 558 информационных материалов, содержащих пропаганду идей терроризма и религиозного экстремизма, а также изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

– А как же насчет пропаганды экстремизма в социальных сетях?

– Закономерный вопрос. Благодаря работе госорганов по выявлению и закрытию интернет-ресурсов, содержащих материалы, пропагандирующие идеи религиозного экстремизма и терроризма, в том числе зеркальных версий сайтов, замедлилась информационная работа радикальных идеологов по вербовке сторонников и пропаганде своей деятельности. Они просто не успевали компенсировать потерянную читательскую аудиторию. Поэтому логично, что большой массив пропагандистских материалов экстремистского характера переместился в социальные сети.

Удобство социальных сетей для идеологов различных деструктивных религиозных течений, в отличие от традиционных сайтов, налицо. Во-первых, не требуется приобретать доменный адрес. Во-вторых, из-за удобства интерфейса сегодня практически все активные пользователи присутствуют в социальных сетях. В-третьих, благодаря развитию современных гаджетов контент страниц можно вести со смартфона. В-четвертых, за счет агрессивного SMM-продвижения можно в краткие сроки нарастить большую аудиторию. Соответственно, государство ведет активную работу именно по закрытию аккаунтов и сообществ в социальных сетях, распространяющих материалы радикального характера.

– Нельзя ли ограничить деятельность указанных сообществ и аккаунтов в социальных сетях и видеохостингах посредством их закрытия?

– Возможно, однако не такими быстрыми темпами. Это связано с отсутствием официальных представительств социальных сетей в Казахстане и различием в национальных законодательствах других стран.

Допустим, открыть страницу в социальной сети Facebook и распространять экстремистский контент сегодня может практически любой желающий. К примеру, подобный метод работы удачно взяли на вооружение боевики ИГИЛ, которые развернули активную информационную работу в соцсетях. Практически каждый из них сопровождает свою страницу или канал в Facebook, Twitter, Instagram и видеохостинге Youtube.com, размещая в них пропагандистское видео и призывы ИГИЛ.

Ограничение доступа пользователей к той или иной социальной сети («ВКонтакте» или Facebook) технически выполнимо – по сути, блокируется доступ к доменному адресу. Однако подобные меры могут вызвать непонимание общественности, и действия государства будут квалифицированы как шаги по ограничению свободы слова.

– Есть ли в мире страны, где успешно борются с распространением противоправного контента?

– Каждое государство по-своему пытается решить данную проблему. Некоторые страны предлагают альтернативные сайты, другие полностью блокируют приложения социальных сетей. Нельзя отрицать, что они эффективны, однако полумерами эту проблему не решить. Нужна комплексная работа в интернет-пространстве.

Так, в феврале 2016 года телекомпания CNN сообщала, что администрация США обратилась к ведущим технологическим компаниям в лице Apple, Twitter и Facebook за помощью в борьбе с распространением публикаций, которые размещают в социальных сетях сторонники террористической организации ИГИЛ. Решение руководства этих компаний было очевидным. В частности, сервис микроблогов Twitter за последние полгода приостановил действие 235 тысяч аккаунтов, владельцы которых использовали их для распространения пропаганды терроризма и прочей экстремистской информации.

Или еще пример. В апреле т.г. компания Google удалила из Play Market приложение для смартфонов, разработанное исламистской группировкой «Талибан». С помощью приложения на языке пушту боевики надеялись привлечь внимание мировой аудитории к своей деятельности, а именно планировали использовать его для размещения своих официальных заявлений и видео. Подобное быстрое реагирование со стороны интернет-компании позволило предотвратить большую угрозу.

Вместе с тем данные меры дают лишь временный эффект. Как правило, количество материалов противоправного характера на какое-то время снижается, но затем снова нарастает. Поэтому работа в данном направлении требует постоянного внимания со стороны как интернет-компаний, так и государственных органов.

Необходимо осознать тот факт, что без активного вмешательства крупнейших интернет-компаний и администраторов сервисов социальных сетей проблему открытия и распространения противоправного контента полностью не решить.

– Каковы ваши рекомендации по ограничению негативного влияния радикалов в интернете?

– Не так давно на официальном интернет-ресурсе Министерства по делам религий и гражданского общества появилась такая важная рубрика как «Список рекомендуемых сайтов». В ней даются рекомендации, из каких источников можно получить достоверную информацию по религиозным вопросам. Я считаю, что это очень правильная мера. Запрещая противоправный контент, государство должно взамен рекомендовать гражданам проверенные источники, которые помогут им верно сориентироваться в массиве огромных потоков информации.

Полностью избавиться от деструктивного информационного воздействия мы не в состоянии, однако мы можем ограничить его влияние. Для этого нам нужно научиться грамотно использовать новые технологии и знать, какие опасности они в себе таят.

camonitor.kz