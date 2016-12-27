Стать экстремистом может каждый. Никакой страховки нет, - эксперт

Если посмотреть статистику подавшихся за «раем и справедливостью» в Сирию казахстанцев, то можно увидеть, что сейчас этой тенденции подвержены все слои населения: обеспеченные и малоимущие, малограмотные и высокообразованные, мужчины и женщины. Даже отличное от ислама вероисповедание - не страховка от того, что человек завтра не станет религиозным монстром-ревенантом. Единственное, пожалуй, заметное ограничение - возрастное: 90% попавших в сети псевдорелигиозных течений - молодые люди от 18 до 30 лет.

- На начальном этапе не каждый салафит-ваххабит - экстремист. Но каждый экстремист в свое время перенес идеологическую деструкцию, - считает известный общественный деятель, председатель ОО «Нұрлы бiлiм» Рустем Сыздыков. - Для трансформации сознания верующего необходимо снабдить человека соответствующей информацией, дать установку, внедрить в сознание определенную конструкцию. С помощью нее происходит запуск программы самоуничтожения, которая приводит к печальным последствиям как в масштабах одной семьи, так и общества, государства и целого региона, как мы наблюдаем это на примере Ближнего Востока - в частности в Ираке, Сирии, Ливии.

Происходит это через искаженную интерпретацию некоторых коранических аятов, которые вербовщики намеренно трактуют в радикальном формате салафитско-ваххабитских ученых петрогосударств Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и т.д.), чтобы сформировать у адептов извращенно-первертивное вероубеждение (акида) и в последующем манипулировать их сознанием. Есть несколько основных ученых, которые распространяют в интернете свои проповеди, около 10-15 авторов (Ибн Таймия, Абдуль-Ваххаб, Ибн Кайим, Ас-Саади, Аль-Фаузан, Ибн Усаймин, Ибн Бааз и т.д.) и их книги с соответствующими установками («Три основы», «Четыре правила», «Ат-Таухид», «Дружба и непричастность» и т.д). Этим материалом пользуются идеологи течения салафия-ваххабия.

- Каким образом им удается завоевать доверие новых адептов?

- В молодежной среде они делают акцент на авторитетные личности, которые в свою очередь могут собрать вокруг себя солидную аудиторию. Это могут быть лидеры в студенческой среде, предприниматели, спортсмены, акыны, певцы и т.д. Вербовщики выбирают общие площадки для времяпрепровождения: приглашают их в донерную, кафе, посещают вместе спортивный зал, зовут на пятничные намазы. Далее, становясь носителями деструктивных идей, эти активные люди и сами начинают массово распространять данную идеологию. Посредством социальных сетей (WhatsApp, Telegram, различные мессенджеры) адепты рекомендуют своим друзьям послушать двух-трехминутные аудио- и видеопроповеди, раздают брошюрки. После того, как человек погрузится в идею, ему не нужен ни авторитетный друг, ни идеолог. Он сам начинает искать определенных авторов, находит их во всемирной сети, слушает их проповеди. В сознании личности происходит запуск необратимых процессов - примитивизация мышления, упрощение понятийного аппарата, руководство к агрессии, насилию.

- Чем же так привлекательны эти идеи?

- Человек начинает все больше думать о бренности земного существования и о перспективе вечной жизни, которая представляется радикалами как награда за земные подвиги во имя большой идеи. Для того чтобы попасть в рай в загробной жизни, человек должен отказаться от устоявшихся ценностей, пренебрегать законом, родственными связями, дружбой и любовью во имя «истинных» идеалов. Немаловажное значение в этом процессе имеют уровень безработицы и коррупции в стране. Идеологи течения салафия-ваххабия пользуются подобными пробелами, которые есть, пожалуй, в любом государстве.

Манипулируя сознанием, вербовщики уверяют, что политическая конструкция государства, законодательства не соответствует истинным ценностям, отсюда социальная несправедливость. Ради светлой идеи очистить мир от несправедливости можно пожертвовать чем угодно, в том числе и своей жизнью. В первую очередь деструктивному влиянию подвержены жертвы социального неравенства: безработные, приезжие из сельской местности.

Вместе с тем среди носителей идей течения салафия-ваххабия есть и довольно образованные, вполне обеспеченные люди. Искаженная религиозная информация меняет ценностные ориентиры. Уже не важны материальные блага, общественное признание и карьерный рост как раньше, главное - добиться места в раю. Квалифицированные специалисты, в том числе государственные служащие, являются наиболее привлекательной добычей для вербовщиков, нежели неопытная молодежь. К примеру, среди военнослужащих ситуация если не критическая, то тревожная. Только на территории Карагандинской области было выявлено 6 представителей офицерского состава - приверженцев течения салафия-ваххабия. Среди них есть даже кадровый штабной офицер.

- Какие, по вашему мнению, необходимы меры, чтобы остановить распространение деструктивных идей?

- По мнению главы недавно созданного Министерства по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, в Казахстане достаточно законодательных норм в Административном и Уголовном кодексах, чтобы пресекать распространение деструктивных идей любого толка. Мы прекрасно понимаем, что религиозно мотивированный насильственный экстремизм - явление интернациональное и многофакторное. Значит, меры противодействия тоже должны быть многовекторными: законодательно-запретительными, информационно-разъяснительными, социально-экономическими.

Как показывает практика, основным инструментом профилактики радикализации общества является запрет любой пропаганды (публичной, латентной) самого ксенофобского, радикального вероучения, а также догматических принципов течения салафия-ваххабия. Вот где должна наступать ответственность! По мнению экспертов ДУМК, запрет салафизма не повлечет за собой автоматический отказ от его убеждений, но будет крайне затруднено и ослаблено привлечение новых адептов, что позволит Казахстану в максимально короткий срок сократить рост рядов салафитов-ваххабитов в несколько раз.

- Что страшнее, по вашему мнению, угроза терроризма или исламофобия, которую провоцирует деятельность псевдорелигиозных организаций?

- Анализ трендов показывает, что мировые и отечественные медиа-ресурсы навязывают стереотип: ислам - это религия террора, хотя ислам является религией, призывающей к миролюбию и терпимости. К сожалению, действительность такова, что неосведомленные в религиозных вопросах слои населения судят об огромной общине традиционных мусульман по поступку группы людей, которые относят себя к исламу, но на самом деле являются последователями нетрадиционного радикального течения.

Некоторые граждане негативно относятся к внешним признакам религии ислам - наличие бороды, хиджаба и так далее, но смею заверить, это происходит лишь по причине отсутствия знаний основ традиционной религии. А ведь каждый гражданин должен знать, в чем заключаются концепции традиционных религий и чем они отличаются от деструктивных течений.

Наряду с этим многие религиозные деятели - религиоведы, исламоведы, политологи, разного рода эксперты, не обладают достаточно глубокими религиозными знаниями. Поэтому необходимо повышать религиоведческую грамотность населения, это поможет сформировать толерантное, миролюбивое, гуманное религиозное сознание и иммунитет против агрессивных радикальных вероучений.

- На что должны обращать внимание окружающие, чтобы не допустить радикализации подрастающего поколения и молодежи?

- Нужно учесть, что молодой человек, увлеченный подобными идеями, начинает меняться как ментально, так и внешне. В его речи проскальзывают новые слова религиозного смысла. Особенно надо насторожиться, если они повторяются очень часто. «Уверовавшие» перестают проводить по лицу руками после молитвы или приема пищи, как это принято в нашем традиционном исламе и согласно казахским национальным обычаям. Странное поведение сопровождается появлением длинной бороды, укороченных брюк, женщины начинают носить черные одеяния - это признаки того, что молодежь отходит от национальных моральных и религиозных традиций. А происходит это опять же из-за слабой просветительской работы о традиционном исламе. Поэтому всем гражданам страны нужно быть религиозно грамотными и постоянно следить, где, от кого и какую религиозную информацию получают ваши дети, близкие, друзья.

Автор: Нина КРАМЕР

inkaraganda.kz