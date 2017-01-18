Казахстан борется с радикализацией женщин

Аналитики и юристы помогают реабилитировать жительниц Казахстана, которые попали под влияние своих мужей или других родственников, перешедших на сторону экстремистов.

Аналитики и юристы помогают реабилитировать жительниц Казахстана, которые попали под влияние своих мужей или других родственников, перешедших на сторону экстремистов.

Выйдя за мужчин, решивших присоединиться к боевикам в Сирии и Ираке, в случае возвращения домой они сталкиваются с остракизмом и правовыми последствиями.

«Нужно также выделить возникшую в последние пять лет тенденцию радикализации женщин... которые... оказываются в повышенной изоляции», - говорится в Региональной оценке по Центральной Азии 2016 г , подготовленной Международной организацией по миграции (МОМ).

«В такой ситуации большая часть информации о внешнем мире доходит до них через мужчин, иногда в искаженном виде», - говорится в отчете.

«Особое внимание в нашем отчете уделено женщинам, которые наиболее уязвимы в этом аспекте», - сообщила в интервью «Каравансараю» заместитель координатора по Центральной Азии МОМ Татьяна Хаджиеммануел.

«Покинутые мужьями, вдовы или разведенные, они становятся уязвимыми в плане торговли людьми... и, конечно, радикализации», - добавила она.

По словам Хаджиеммануел, порядка 4000 человек из Центральной Азии участвуют в боевых действиях на Ближнем Востоке в составе экстремистских группировок. «Жители Центральной Азии выезжают в Сирию как по одному, так и семьями», - утверждает она.

Треть из порядка 500 граждан Казахстана, присоединившихся к боевикам за рубежом, составляют женщины, сказала она, ссылаясь на данные, предоставленные правительством Казахстана.

Реабилитационные центры для женщин

Общественные организации в Казахстане работают с женщинами, вернувшимися из Ближнего Востока, мужья которых, как предполагается, погибли на поле боя или отбывают тюремный срок в Казахстане за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.

«Часто эти женщины остаются наедине со своими проблемами, не знают, как вести себя, куда идти, не знают своих прав», - говорит адвокат из Алматы Айман Умарова, имея в виду жен бывших боевиков, находящихся в заключении.

Эти женщины часто сталкиваются с экономическими и социальными трудностями, с которыми они вынуждены справляться самостоятельно, утверждает директор алматинского информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Алим Шауметов.

«Без реабилитационной помощи радикальные идеи не пропадают, то есть высока вероятность, что после освобождения супруга семья может вернуться в Сирию», - сказал он в интервью «Каравансараю».

Оказывая женщинам немедленную помощь и помогая им найти работу, его центр пытается удержать их от возобновления экстремистской деятельности.

«В нашем центре есть мини-цеха по пошиву одежды для того, чтобы они могли хоть немного заработать, - сказал он. - Мы готовы с ними работать».

Миф о «халифате»

Женщина, которая называет себя Асей, отправилась в Сирию вместе с мужем и двумя детьми в 2013 году. В настоящее время ее муж отбывает семилетний срок в казахстанской тюрьме по обвинению в терроризме.

26-летняя Ася из Алматы - этническая уйгурка, эмигрировавшая в Казахстан еще ребенком. Она вышла замуж за своего мужа, также уроженца Алматы, в 2011 году. По словам Умаровой, которая является законным представителем семьи, они переехали в Европу в 2012 году, а затем отправились в Сирию.

Из-за уязвимой юридической ситуации семьи, Ася и Умарова мало говорят о времени, проведенном семьей в Сирии, отмечая, что муж Аси вступил в ряды экстремистской группировки.

В октябре 2013 года он появился на видео о казахстанских боевиках, что и определило его дальнейшую судьбу. Когда семья, опасаясь за жизнь своих детей в Сирии, вылетела обратно в Алматы в январе 2014 года, полиция немедленно его задержала.

В настоящее время, из-за отсутствия других вариантов, Ася учит чтению Корана в местной школе, стремясь оставить позади все, что связано с Сирией.

«Забуду весь этот кошмар», - сказала она «Каравансараю», добавив, что надеется на скорое освобождение мужа из тюрьмы, чтобы «воспитывать наших детей законопослушными гражданами».

Зверства «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии многим открыли глаза, говорит аналитик в области права и религии Алибек Киманов.

«Среди радикально настроенных людей культивируется принцип послушания жены мужу», - сказал он в интервью «Каравансараю», оптимистично считая, что такое мышление можно изменить с помощью программ реабилитации.

«Раньше люди ехали в Сирию, прельстившись идеей создания халифата... а сейчас этот миф развенчан, - добавил он. - Тот же ДАИШ [ИГИЛ] своей агрессией против самих мусульман показал, что это геополитический проект и махина для убийств».

В 2016 году в Сирии насчитывалось 200 граждан Казахстана, 80 из которых были убиты, утверждает директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин.

«Поток снизился: в [2015 году] там насчитывалось около 400 казахстанцев. Многие возвращаются, поняв, что их обманули», - говорит он, согласно отчету МОМ.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/11/feature-01