Казахстан: раскрыта состоящая из школьников террористическая группировка

Среди семи недавно осужденных потенциальных боевиков в Актобе есть четыре ученика средней школы, говорят власти.

Усилия казахстанских властей по преследованию боевиков помогли раскрыть группировку, состоящую из учащихся средней школы в Актобе, вновь вызвав озабоченность по поводу террористической вербовки и уязвимости молодежи.

Среди семи недавно осужденных потенциальных боевиков в Актобе есть четыре ученика средней школы, говорят власти.

Усилия казахстанских властей по преследованию боевиков помогли раскрыть группировку, состоящую из учащихся средней школы в Актобе, вновь вызвав озабоченность по поводу террористической вербовки и уязвимости молодежи.

«Осуждены семь жителей Актюбинской области за создание и участие в террористической группе, пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни, - говорится в заявлении областного межрайонного суда от 6 января. - Несколько осужденных – несовершеннолетние школьники».

Власти позже сообщили, что четверо обвиняемых были в возрасте от 15 до 18 лет и посещали среднюю школу.

Вынесенные обвиняемым тюремные сроки варьировались от шести до девяти лет, даже для несовершеннолетних осужденных, сообщили местные СМИ.

«При вынесении приговора суд учел все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства [...] а также то, что осужденными совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом на почве религиозной розни», - говорится в заявлении суда.

Большие амбиции, но недолгая история

В суде установили, что осужденные боевики встречались в двух местах для подготовки терактов — на школьном дворе и в квартире. В их распоряжении находилось два охотничьих ружья, с помощью которых они планировали напасть на полицейские участки, ночные клубы и торговые центры.

Группировка начала встречаться 19 августа; Сагыныш Кудайбергенов был назначен ее «амиром», а Елеман Балтабаев – «казначеем». В суде заявили, что Кудайбергенов даже планировал теракты за рубежом.

Двое других осужденных – Абильхаир Жалгас и Нуржан Сабитов – согласились вступить в группировку и участвовать в совершении терактов.

Однако группировка просуществовала недолго: полицейские задержали семерых боевиков 28-30 августа. О статусе предполагаемого восьмого члена группировки в суде не сообщили.

Радикализация в Интернете

Пытаясь прояснить историю создания группировки, власти столкнулись с уже хорошо знакомым фактом радикализации в Интернете.

Куаныш Есенгулов, еще один из осужденных боевиков, использовал приложение «ВКонтакте» на своем телефоне для распространения террористических сообщений, сказали в полиции. Пользуясь псевдонимом, он создал домашнюю страницу, на которой призывал к «джихаду».

Профили большинства боевиков в социальных сетях были удалены либо их семьями, либо правоохранительными органами.

«Страницы в соцсетях были удалены... правоохранительными органами, если там были экстремистские материалы», - сообщил в интервью «Каравансараю» Иван Корнеев, ИТ-специалист из Тараза.

Однако страница одного из осужденных боевиков «ВКонтакте» все еще существует, как обнаружил «Каравансарай».

На одном из размещенных на странице видео показаны дети, стреляющие по мишеням, предположительно, в лагере «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии.

«На этом... видео мы видим, что группа несовершеннолетних стреляют из пистолетов и автоматического оружия, выкрикивают религиозные лозунги», - сказал «Каравансараю» теолог из Тараза Санжар Сулейменов.

«Часто на таких видео террористы не прячут свое лицо», - отметила в интервью «Каравансараю» Гульназ Раздыкова, директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений в Павлодаре.

«Если человек так снимается, значит он дает понять спецслужбам, что ему терять нечего, - сказала она. - [Террористические группировки] их специально снимают в таких роликах, чтобы потом они не смогли вернуться домой».

Предотвращение радикализации молодежи

Обеспокоенные способностью террористов подвергать молодежь идеологической обработке, власти Казахстана принимают систематические усилия для ослабления угрозы.

Одним из органов, борющихся с этой угрозой, является Центр анализа и развития межконфессиональных отношений, который имеет филиалы в каждой области, находящиеся в ведении соответствующей областной администрации.

«Разъяснительная работа с молодежью... [означает] встречи... круглые столы, конференции... [и работу] через СМИ и Интернет», - сказала в интервью «Каравансараю» начальник отдела центра в Павлодаре Азиза Жумагалиева.

По ее словам, практически на всех таких мероприятиях проводится показ учебных видеороликов и распространение информационных брошюр.

Работа идет по всей стране. Только в Павлодаре центр провел 334 информационно-просветительских мероприятия в 2016 году «с охватом более 15,5 тысяч человек», сказала Жумагалиева.

«Центр имеет свой интернет-сайт, на котором регулярно выкладываются информационные материалы по актуальным темам религии», - добавила она.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/18/feature-01