В Казахстане мусульманки никогда не носили хиджаб и паранджу - религиовед

В Казахстане заметно возрос уровень религиозности граждан. И все бы ничего, однако многие из-за своей, мягко говоря, малообразованности в вопросах духовной сферы не в состоянии избежать ловушек, искусно расставленных представителями различных сект.

В Казахстане заметно возрос уровень религиозности граждан. И все бы ничего, однако многие из-за своей, мягко говоря, малообразованности в вопросах духовной сферы не в состоянии избежать ловушек, искусно расставленных представителями различных сект.

Это касается не только тех направлений ислама, которые в Республике Казахстан признаны экстремистскими и запрещены законом. Представители иных религиозных направлений, стремясь пополнить ряды паствы, трудятся аки пчелки, не жалея языка своего и не покладая рук.

О том, что необходимо знать, для того чтобы не стать жертвами всех этих новоявленных “гуру”, рассказывает ученый-религиовед, доктор философских наук Мадина Магазовна Усенова.

Атеизм не против Бога, просто он за человека

– В советские времена религию существенно потеснил научный атеизм. Как вы считаете, сыграло ли это положительную роль в развитии советского общества?

– Да, так как научно-технический, культурный и нравственный прогресс был связан только с атеизмом. Но на заре советской власти многие большевики явно пере-усердствовали в своей борьбе с верующими, церквями, синагогами и мечетями.

– Чем же атеистам Бог помешал?

– Научный атеизм не рассматривает вопрос о том, есть Бог или его нет. Ибо считает, что верить или не верить в Бога – личное дело каждого человека.

Но атеизм утверждает, что человек – не раб Божий, а личность, и каждый сам является творцом своей судьбы, своего счастья в этой жизни. Научный атеизм главной задачей общества считает не критику религии, а создание всех условий для расцвета талантов каждой личности.

Кроме того, атеизм отвергает главный догмат многих религий – фатализм. Ведь если все за вас решает Бог, то зачем тогда стараться и к чему-то стремиться?

– Но ведь религии, возникшие тысячелетия назад, живы до сих пор?

– На то есть объективные причины. Сейчас, например, одной из них является глобальный кризис, охвативший все страны и все стороны жизни современного общества – экономику, политику, социальную и духовную сферы. Он породил безработицу, рост преступности, наркомании, падение нравов. Именно в такие тяжкие периоды жизни и усиливается религиозность населения. Ее подпитывают неуверенность в завтрашнем дне, отчаяние, невозможность улучшить свою жизнь. Человек надеется найти в религии утешение: “Молись, и Бог поможет”.

Но научный атеизм далек от огульной критики религии.

Сейчас многие стали выпячивать свою религиозность

– После распада СССР ситуация изменилась?

– И коренным образом. Теперь религия изображается едва ли не единственным и универсальным элементом духовной жизни, основой нравственности, фундаментом выдающихся творений человеческого гения и великих общественных преобразований. Зато атеизм превратили в синоним безбожия, бездуховности, порожденный марксизмом-ленинизмом, сталинизмом и большевизмом.

– Считаете ли вы, что религия способна удержать верующего человека от совершения плохих поступков и преступлений?

– Все зависит от отдельно взятого человека. Многие, наверное, полагают, что если верующий боится гнева Бога, то он не пойдет на преступление. Но это большое заблуждение. Не зря ведь на постсоветском пространстве возникли ранее не известные нам виды преступлений, такие как рэкет, экстремизм и терроризм.

– Но ведь человек не может жить без веры?

– Беда в том, что многие стали верить, как будто напоказ. Например, некоторые родители заставляют своих несовершеннолетних дочерей носить хиджаб. Этим они не только нарушают права ребенка, но и наносят вред его психике. Над девочками в хиджабах нередко насмехаются одноклассники, считают их странными.

Подчеркну, все эти явления происходят не столько из-за какой-то особой преданности верующих требованиям данной религии, сколько из-за элементарного невежества, незнания вероучения и догматов ислама. Например, в Коране четко сказано, что женщине (но не ребенку!) предписано закрывать свое тело только после достижения совершеннолетия!

– Но ведь как до революции, так и после нее мусульманки у нас хиджаб не носили...

– Специфика ислама заключалась в том, что он органически вписывался в местные традиции, верования и менталитет нации. Поэтому в Казахстане мусульманки никогда, ни в каком возрасте не носили хиджаб или паранджу. Эти обычаи – арабские, возникшие еще в VII веке.

Ислам – своеобразная религия. Священная книга Коран и догматы написаны на староарабском языке, которого большинство верующих не знают. Арабским владеют единицы, в основном образованная часть духовенства. Поэтому те, кто утверждает, будто он может читать Коран, лукавит. Просто они выучили наизусть несколько сур, но понятия не имеют, о чем в них говорится.

Не надо искажать догматы ислама!

– Однако некоторые утверждают, будто при помощи Корана могут лечить больных…

– Коран – это священная книга, но не учебник по медицине.

Своеобразие ислама состоит еще и в том, что эта религия чрезвычайно уязвима для любого искажения ее вероучения.

– Кто и для чего это делает?

– Те, кто в этом заинтересован из корыстных или политических целей. Смысл священных понятий умело искажают и спекулируют на этом те, кто вербует наших сограждан в разные экстремистские группировки.

Никогда ранее в Казахстане мы не видели такого большого количества граждан, которые бы так напоказ демонстрировали свою приверженность религии. И особенно это не было характерно для верующих мусульман. Ислам – исключительно миролюбивая, демократичная и гуманная религия, которая категорически отвергает агрессию и насилие. Убийство человека для мусульманина – тягчайший грех, а убийство единоверца, мусульманина – тем более.

– В репортажах о военных действиях в Сирии боевики запрещенной в Казахстане экстремистской организации ДАИШ часто упоминают джихад. Что означает это понятие?

– Смысл слова “джихад” был искажен одним из первых. С тем, чтобы люди думали, что оно переводится как “война с неверными”. Но это совсем не так.

В Коране, шариате и хадисах слово “джихад” означает борьбу человека со своими собственными недостатками и пороками. Но не войну с “неверными”.

– Кто такие шахиды?

– В хадисах шахидами называют людей, которые приняли мученическую смерть, защищая свою землю от захватчиков, свою семью и жилище от нападения преступников или врагов, стали жертвами болезней, аварий и стихийных бедствий. А также женщин, которые скончались во время родов.

Но террористы, которые добровольно взрывают себя, стремясь погубить ни в чем не повинных людей, шахидами не являются. Террористы-смертники – это убийцы и самоубийцы одновременно. Они совершают два тяжких греха одновременно. Ибо Аллах каждому человеку дарует одну жизнь, которую никто не вправе отнимать ни у себя, ни у других.

– Что, на ваш взгляд, можно противопоставить проискам экстремистов?

– Национальную идею, ведь мировоззрение народа целой страны – это великая сила. Пример тому – Великая Отечественная война. Мы, советские люди, победили, хотя по многим даже чисто техническим и военным параметрам и критериям уступали противнику. Но мы были сильнее духом. Весь мир до сих пор удивляется феномену СССР. Патриотизм, любовь к Родине людей разных национальностей, многие из которых никогда не бывали в Москве, понятия не имели, где этот город находится, но жизни своей не пожалели, чтобы защитить столицу СССР от врага.

– Как вы полагаете, может, следует ужесточить наказание для экстремистов и террористов, погубивших ни в чем не повинных граждан?

– Я “за”. Но, возможно, даже смертная казнь для таких преступников-экстремистов, вероятно, не решит эту глобальную проблему. По-моему, необходимо возродить идеологическую и пропагандистскую воспитательную работу с различными слоями населения, в первую очередь с молодежью. Возглавить и координировать процесс, на мой взгляд, должна самая популярная и многочисленная по составу партия “Нур Отан”. Необходимо привлекать и другие политические партии, ученых, педагогов, религиозных деятелей и служителей культа, чтобы они популярно разъясняли всем основы вероучения, особенно такие догматы, как “джихад”.

– Значит, вы считаете, что у нас следует активизировать именно идеологическую работу?

– Да, так как такая работа, которая взрастила Зою Космодемьянскую, Алию Молдагулову, Маншук Маметову и Александра Матросова, сегодня не ведется. Прежние ценности мы развенчали, а новых не создали. И наше растерянное общество обратило свои взгляды на религию. Ибо свято место пусто не бывает. Огульное охаивание советского периода нашей истории, вместо того чтобы использовать все ценное, что в нем было, не прибавило нам духовности. И не сделало нас добрее и гуманнее…

Источник: http://e-islam.kz/ru/component/k2/item/12375-v-kazakhstane-musulmanki-nikogda-ne-nosili-khidzhab-i-parandzhu-religioved