Казахстан просит граждан сообщать через новый сайт о террористических угрозах

Правоохранительные органы призывают общественность помочь властям предотвращать возможные теракты. Казахстанские граждане теперь имеют общенациональное средство анонимного информирования о подозрительной деятельности, которое могло бы помочь полиции предотвратить террористические нападения и другие преступления.

Правоохранительные органы призывают общественность помочь властям предотвращать возможные теракты. Казахстанские граждане теперь имеют общенациональное средство анонимного информирования о подозрительной деятельности, которое могло бы помочь полиции предотвратить террористические нападения и другие преступления.

Генеральная прокуратура 13 января объявила о новой услуге. Была создана веб-страница ( http://prokuror.gov.kz/rus/form/uvedomlenie ), где пользователи могут анонимно сообщать о случаях экстремизма, терроризма и преступлений.

Любой посетитель веб-сайта может сообщить информацию, включая любые подтверждающие материалы, такие как фотографии, скриншоты, видео или аудио записи, а также может внести предложения и идеи для борьбы с терроризмом.

«Граждане могут сообщать о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни», - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Также сообщается, что государственные органы намерены таким образом собрать информацию о тех, кто с помощью Интернета и СМИ пропагандирует экстремизм, социальную, расовую, националистическую или религиозную рознь.

К примеру, можно информировать о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, оружия или взрывных устройств, а также тех, кто участвует в распространении экстремистской пропаганды или разжигании социальной розни через граффити или другие методы обращения к общественности.

Эти меры приняты в свете смертельных террористических актов в Актобе и Алматы, происшедших летом прошлого года.

Предотвращение преступлений

Правоохранительные органы проверят каждое обращение, сказал «Каравансараю» адвокат из Астаны Ержан Сиюбаев.

Прокуратура с помощью данного интернет-ресурса намерена превратить общество «в инструмент борьбы с терроризмом», сказал в интервью «Каравансараю» эксперт в области безопасности Расул Рысмамбетов из Алматы.

«Ни одна спецслужба не может контролировать 100% потенциальной угрозы, но общественный контроль может быть гораздо эффективнее», - считает он.

Эта мера оправдана в сложившейся ситуации с терроризмом в Казахстане, сказал председатель республиканского общественного объединения «Контртеррористический комитет» («КТК») Аманжол Уразбаев.

В КТК уже присылают подобные сообщения от обеспокоенных граждан, сказал он в интервью «Каравансараю».

«На сайте «КТК» в списке контактов есть номер WhatsАpp, на который начала поступать информация предупреждающего характера», - сказал он.

«На днях пришло сообщение от женщины, сосед которой публично заявил, что готов выехать на джихад вместе со своими детьми», - сказал Уразбаев, добавив, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует данный вопрос.

«Чем больше в обществе неравнодушных граждан, которые сообщат о готовящемся преступлении или теракте, тем безопаснее будет всем», - уверен Уразбаев.

Есть к кому обратиться

Граждане Казахстана поддерживают инициативу.

Угрозы террористических актов нужно устранять всеми доступными способами, сказала в интервью «Каравансараю» жительница Шымкента, пенсионерка Марина Мчедлишвили.

«Если регулярно собираются компании мужчин подозрительного вида, то лучше... попросить полицейских проверить этот дом», - считает она.

«Иногда людям хочется хоть куда-то обратиться за помощью для того, чтобы проверили их подозрительных соседей, - считает в интервью «Каравансараю» Максим Лебедев из Астаны. - Теперь у них есть такая возможность».

Житель Алматы Ерлан Сагитов считает, что не стоит опасаться безосновательных доносов соседей или недоброжелателей.

«Даже если напишут какой-то глупый донос, придут полицейские, увидят, что человек ни в чем не виноват, и уйдут, - сказал Сагитов «Каравансараю». - Теперь действительно есть шанс если не предотвратить террористический акт, то выявить людей, поощряющих его».

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/23/feature-01