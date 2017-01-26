История «джихадиста» из Казахстана: выехал в Сирию, женился, погиб

Отправившиеся на «джихад» из города Сатпаева Карагандинской области Алихан Алдабергенов и Алма Байзак поженились в Сирии. После гибели мужа Алма отказалась вернуться на родину, сказав родным, что рядом есть люди, которые «создадут ей условия».

Отправившиеся на «джихад» из города Сатпаева Карагандинской области Алихан Алдабергенов и Алма Байзак поженились в Сирии. После гибели мужа Алма отказалась вернуться на родину, сказав родным, что рядом есть люди, которые «создадут ей условия».

Алихан Алдабергенов, 1991 года рождения, учился в спортивной школе в городе Караганде, окончил факультет физической культуры Карагандинского государственного университета имени Букетова. Алма Байзак, 1994 года рождения, училась в том же университете.

«Все спортсмены читают намаз, не переживайте»

По словам матери Алихана Алдабергенова Нурсулу Мухамеджановой, после окончания университета ее сын работал учителем в средней школе близ Караганды. В марте 2013 года Алихан исчез. Через некоторое время родные узнали, что он отправился на «джихад» в Сирию и примкнул там к некой вооруженной группировке.

– Он приезжал домой за неделю до отъезда за границу, но мы ничего особенного не заметили. Читал намаз. Сказал: «все спортсмены читают намаз, не переживайте». Он не носил бороду и ходил в укороченных брюках. Много рассказывал о своих учениках, ему нравилось работать с детьми. Директор школы сказал то же самое, - говорит Нурсулу Мухамеджанова.

Узнав о том, что Алихан Алдабергенов со своими знакомыми из города Сатпаева уехал на Ближний Восток на «джихад», его отец в поисках сына вместе с несколькими родителями съездил в Сирию.

– В комитете национальной безопасности (КНБ) не стали препятствовать родителям, которые решили отправиться за границу на поиски детей. Четверо родителей доехали до Сирии через Турцию и встретились там с детьми. Однако их дети были не одни, их окружали вооруженные люди, поэтому родителям не удалось забрать детей с собой. Алихан сказал, что в случае возвращения на родину их уничтожат, и не захотел вернуться. Муж приехал и рассказал, что обувь у Алихана была разбитой, а одежда на нем – мешковатой, – рассказывает Нурсулу Мухамеджанова.

Алихан Алдабергенов, который, как считают в казахстанских спецслужбах, вступил в ряды вооруженных радикальных исламистов в Сирии либо Ираке, поддерживал связь со своей семьей в Сатпаеве. Он просил не задавать ему лишних вопросов, часто просил выслать фотографии родных. Очевидно, что он скучал по семье.

– Иногда, когда говорил со мной, он плакал. Тогда он прерывал связь на какое-то время, затем перезванивал снова. Он спрашивал о родственниках, даже об их детях, - говорит его мать Нурсулу Мухамеджанова.

Спустя год после отъезда в Сирию Алихан Алдабергенов познакомился там с Алмой Байзак, которая покинула родину в 2014 году. Через некоторое время они поженились. У них родились двое детей. Но последние восемь месяцев связи с ними нет.

– Я здесь познакомилась с матерью девушки, на которой женился Алихан. Она тоже плачет. Невестка выслала нам фото наших внуков. Старшему два года, младшему шесть месяцев. В июле прошлого года сообщили о гибели Алихана. Однако невестка не видела этого. Поэтому мы не верим в это. Все наши дни проходят в слезах, - вздыхает Нурсулу Мухамеджанова.

Выехала «помочь раненым, вставшим на путь Аллаха»

Алма Байзак, вышедшая замуж за Алихана Алдабергенова в Сирии, – еще одна из жительниц города Сатпаева, уехавших на «джихад» якобы по собственной воле. По словам ее матери Замзагуль Абилмажиной, Алма – одна из двух ее дочерей. Отец девочек скончался в 2009 году.

Алма Байзак уехала на «джихад» в 2014 году. К тому времени она окончила второй курс Карагандинского государственного университета имени Букетова. Получив сообщение о том, что ее дочь не явилась на сессию, Замзагуль отправилась в Караганду на поиски Алмы, но не смогла ее найти. Через три дня Алма позвонила ей и сообщила, что поехала в Сирию, затем в Ирак, чтобы «помочь раненым, вставшим на путь Аллаха».

– Примерно через четыре месяца она вышла замуж за сына Нурсулу Алихана. Сейчас у них двое сыновей, мы видели их фото, - говорит мать Алмы Байзак Замзагуль Абилмажина.

Несколько месяцев назад Алма Байзак сообщила матери о гибели Алихана, однако сказала, что не видела его мертвым. «Если твой муж погиб, бери детей и возвращайся», - уговаривала мать Алму, однако молодая женщина не стала ее слушать. Сказала, что есть люди, которые «создадут ей условия и окажут помощь». Связь с Алмой прервалась пару месяцев назад.

Мать Алмы Байзак Замзагуль Абилмажина говорит, что общается с Нурсулу Мухамеджановой, матерью Алихана Алдабергенова, за которого в Сирии вышла замуж ее дочь. Однако она не может называть ее сватьей, так как не выдавала свою дочь замуж по согласию и от этого испытывает неловкость перед людьми.

Так как у детей Нурсулу Мухамеджаной и Замзагуль Абилмажиной общая судьба, у них и разговоры на общую тему, и общее горе. Они не хотят, чтобы их детей считали преступниками и полагают, что их дети были обмануты и еще могут исправиться. Женщины сильно обеспокоены судьбой малолетних внуков и надеются, что власти помогут их вернуть.

После публикации этой видеозаписи некоторые жители села Кенгир и городов Сатпаева и Жезказгана Карагандинской области отправились в Сирию на поиски своих детей. В беседе с репортером Азаттыка некоторые родители рассказали, что их сыновья уехали в Сирию, забрав свои семьи. К примеру, житель села Кенгир близ города Жезказгана Мухамбеткали Даниханов, который съездил в Сирию повидаться с уехавшим на «джихад» вместе с семьей сыном Ержаном Данихановым, как сообщалось, не смог уговорить сына вернуться домой. «Я видел там казахскую молодежь из Жезказгана, Караганды, Алматы и других мест, многие из них погибли», - рассказал Мухамбеткали Даниханов. Некоторое время спустя он получил сообщение о гибели Ержана Даниханова. Его отец ездил на поиски невестки и внука, но не смог их привезти.

По данным, озвученным КНБ два года назад, в рядах экстремистской организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке на тот момент находилось более 150 казахстанцев. Вместе с ними там были более 200 женщин и детей.

Согласно казахстанскому законодательству, граждане, принимавшие участие в военных конфликтах за рубежом, по возвращении на родину подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Источники: http://rus.azattyk.org/a/syria-kazakhskiye-jihadisty-iz-satpaeva/28260095.html