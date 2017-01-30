Текущая религиозная ситуация в Казахстане

О текущей религиозной ситуации в регионе, влияющих на нее внешних и внутренних факторах, а также о результатах профилактики религиозного экстремизма рассказал руководитель областного управления по делам религий Талгат Нигметов.

О текущей религиозной ситуации в регионе, влияющих на нее внешних и внутренних факторах, а также о результатах профилактики религиозного экстремизма рассказал руководитель областного управления по делам религий Талгат Нигметов.

– Талгат Рахимович, как на сегодняшний день характеризуется религиозная ситуация в регионе?

– В настоящее время религиозная ситуация на территории области развивается стабильно. Это, конечно, достигнуто в результате реализации государственной политики в сфере религии. Компетентные государственные органы, религиозные объединения, общественные организации совместно выполняют единую работу по предотвращению проявлений религиозного радикализма, экстремизма и терроризма. Как показывают данные итогов ряда социологических исследований, проведенных в ІІ половине 2016 года, на вопрос «Как Вы оцениваете религиозную ситуацию в вашей области?» 83,3% респондентов ответили как спокойную и стабильную. Однако, учитывая сложившуюся религиозную ситуацию в мире и частности в нашей стране, мы должны остерегаться такой проблемы как религиозный экстремизм и терроризм.

– Какие мероприятия по итогам прошедшего 2016 года были организованы и проведены для профилактики религиозного экстремизма?

– В области создано 14 информационно-разъяснительных групп, где задействовано 192 человека. Многие члены ИРГ прошли обучающие семинары по вопросам религий, и каждому распределены соответствующие темы для выступлений. Посредством деятельности ИРГ за 2016 год было проведено 1788 мероприятий, где было охвачено свыше 204 000 человек. Более половины мероприятий было проведено среди молодежи области. В управлении по делам религий области работают высококвалифицированные теологи, которые на постоянной основе проводят с населением общие и индивидуальные профилактические мероприятия, теологи КГУ «Центр изучения проблем религий» проводят учебные курсы по разъяснению проблемных вопросов в сфере религии. На постоянной основе выпускаются и распространяются предупредительно-профилактическая литература, методические и раздаточные материалы. В область неоднократно приглашались члены республиканской информационно-разъяснительной группы, авторитетные теологи А. Куанышбаев, А. Сабдин, Е. Каракулов, Ж. Бертымуратов. В 2016 году в области побывали члены республиканской ИРГ, которые встретились с журналистами, с населением, разъяснили вопросы в сфере религиозного законодательства, а также провели семинар для учителей школ с авторами учебника «Основы светскости и религиоведения» А. Сайлыбаевым, Г. Новиковой. В частности, было внесено предложение, чтобы религиоведение изучалось в школе с 5-6 классов, а не только в 9-м, как сейчас. Потому что есть дети, особенно воспитывающиеся в религиозных семьях, которые с 7-8 лет увлечены религией. Нужно со школьной скамьи разъяснять принципы светскости нашего государства и предостерегать молодежь от таких нетрадиционных течений ислама, как ваххабизм, такфиризм, салафизм, которые имеют серьезные отличия от традиционной религии. Все традиционные религии объединены общечеловеческими ценностями, они не призывают к раздору, а напротив, служат укреплению мира и согласия между всеми людьми.

В результате проделанных работ сохраняется конструктивный диалог между конфессиями и религиозными объединениями. В будущем управлением по делам религий будет осуществляться комплекс мероприятий, направленный на сохранение межконфессионального диалога.

– Какие внешние факторы могли способствовать распространению религиозного экстремизма в нашей области? Какие действия УДР ЗКО направлены на их профилактику?

– Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050» отметил, что «Казахстан должен стать одной из самых безопасных и комфортных для проживания людей стран мира. Мир и стабильность, справедливое правосудие и эффективный правопорядок – это основа развитой страны». Соответственно, мы должны еще больше укрепить общественное согласие как одно из важных направлений внутренней и внешней политики страны, а также усилить международную и региональную безопасность.

Причины появления и распространения салафизма в нашем регионе принято видеть в иностранном влиянии. В последние десятилетия в связи с началом эксплуатации нефтяных запасов Каспийского бассейна в Западный Казахстан приезжало на работу много арабов, палестинцев, иорданцев, сирийцев – в основном, выходцев из небогатых слоев общества, привносящих соответствующие настроения. Среди них встречались и миссионеры. В так называемых «худжрах-школах» изучения «истинного ислама», они подбирали для вербовки приверженцев ваххабизма. Не случайно появление салафитов в среде казахской молодежи было отмечено раньше всего в городе Аксае, центре разработки Карачаганского газоконденсатного месторождения. Свою роль сыграл и фактор религиозного образования. Молодые казахстанцы уезжали учиться в Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Пакистан. Религиозное образование там, как известно, бесплатное. Кроме идеологической обработки эмиссарами этих организаций казахстанских паломников во время хаджа и казахстанских студентов, обучающихся в зарубежных исламских университетах, значительную роль играло распространение большими тиражами экстремистcкой литературы и деятельность иностранных проповедников на территории Казахстана. В последнее время организация ИГИЛ ведет мощную пропагандистскую работу через социальные сети по призыву к джихаду и распространению идей салафизма. ИГИЛ втягивает в искусственные религиозные конфликты многие государства. Примеры мы можем видеть в потоке мигрантов в Европу, теракты в Египте, Турции. Внешним провокационным силами, конечно, подвергается и Казахстан.

– Какие внутренние факторы влияют на религиозную обстановку?

– Распространение ваххабизма нельзя объяснять лишь внешними факторами. Ваххабизм, как идейное течение, был востребован социально-политической реальностью кризисного, трансформационного периода общества. В ситуации, когда возникло разочарование в коммунистической идеологии, ослабившей патриархально-этнические традиции и законы адата, вполне вероятно утверждение новых религиозно-идеологических ценностей.

Наш регион лидирует по количеству лиц, стремящихся выехать в зоны конфликта. Известны основные внутренние факторы, побуждающие приверженцев радикальных идеологий выехать в зону действия террористических организаций, в том числе распространение деструктивной информации через часто используемые молодежью социальные сети, бездействие родителей, опекунов или старших родственников при увлечении детей идеологией деструктивных культов, низкий уровень религиозной и правовой грамотности. Немаловажным фактором, нагнетающим религиозную обстановку, является ряд нерешенных социальных проблем в обществе. На этом фоне молодежь подвергается внешним провокационным силам, и некоторые ее представители поддерживают идею создания исламского государства по новому «исламскому порядку».

– Что делается для пресечения незаконной миссионерской деятельности?

– В настоящее время на территории области осуществляют свою деятельность 7 миссионеров-иностранцев, прошедших регистрацию в управлении по делам религий ЗКО. Все они представители традиционных религий. В целях предупреждения и недопущения фактов незаконной миссионерской деятельности УДР ведется мониторинг религиозных мероприятий, проводимых религиозными объединениями, а также разъяснительная работа среди членов религиозных объединений. За 2016 год выявлен 1 факт незаконной миссионерской деятельности, которую вела гражданка Д.А. Сарсебекова, пропагандируя среди глухонемых людей и их родителей религию «Свидетелей Иеговы». Постановлением административного суда г. Уральска от 25.04.2016 года гражданка Сарсебекова Д.А. была оштрафована за незаконную миссионерскую деятельность.

С каждым годом нарушения, связанные с незаконной миссионерской деятельностью, уменьшаются. Мы думаем, что проделанная профилактическая работа с населением дала свои результаты, наша информация доходит до общественности. Если раньше пик незаконных миссионерских действий, когда буквально на улице предлагали религиозную литературу и распространяли листовки, приходился на 2009-2011 годы, то сейчас граждане настороже, у них активная гражданская позиция, и, зная о подобных фактах, граждане звонят участковым инспекторам полиции и на горячую линию управления по делам религий по телефону 24-46-46.

– Какие еще результаты проделанной работы в сфере религии можно отметить?

– Нам отрадно, что были приняты и с января текущего года вступили в силу ряд поправок в законодательство в сфере религии, создано новое министерство, на базе которого вышли на новый уровень отношения с Духовным управлением мусульман Казахстана. Главным приоритетом Елбасы является безопасность населения. В этой работе активно задействованы все компетентные органы. В частности, с января вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым внесено понятие распространения вероучения, а также изменено понятие миссионерской деятельности, которое является вероучением какой-либо религии и проводится только после ее регистрации. Изменен порядок ввоза религиозной литературы, который ограничивает объем ввозимой литературы для личного пользования только в одном экземпляре каждого наименования. Ввоз, изготовление и выпуск религиозной литературы допускается только после получения положительной религиоведческой экспертизы.

На 2017 год у нас есть определенные планы, в частности – это адресная и точечная работа с населением, организация мероприятий, во время которых мы сможем дойти до каждого. В этом году управлению по делам религий выделено 47 миллионов в рамках государственного социального заказа. Нам удалось решить проблему подготовки кадров, так как профилактика религиозного экстремизма зависит от квалифицированных теологов, нехватка которых у нас ощущается. Уже два года мы занимаемся обучением и подготовкой собственных кадров, в университете «Нур-Мубарак» у нас обучаются на первом курсе 13 человек, на втором 7 человек, трое на третьем курсе. В этом году из поступивших 13 человек 11 поступило за счет гранта, а двое – за счет средств спонсорской поддержки, это как областной грант. Теперь будет возможность приглашать на работу новых специалистов – теологов на долгий срок, а также несколько раз в течение года приглашать членов республиканской ИРГ, которые пользуются авторитетом среди прихожан и жамагата. Мы в прошлом году проводили несколько семинаров для имамов, встречи Клуба руководителей религиозных объединений, республиканский форум «Религия и женщина». В основном, мы разъясняли государственную политику в религиозной сфере, принципы светскости, по которым развивается наше общество. Выпущено много методических изданий на республиканском уровне, которые мы постарались донести до общественности во время наших встреч, эта литература разработана Комитетом по делам религий. Особо нужно обратить внимание на молодежь, вести работу с ними, потому что молодежь чаще всего подвержена духовным поискам, и по своей неопытности может быть вовлечена в деструктивные культы. Сейчас вся государственная политика направлена на воспитание патриотического духа, и это правильно, потому что патриотизм всегда был основным приоритетом формирования человеческой личности. Также планируется усилить работу со средствами массовой информации и блогерами, чтобы вести разъяснение не только с помощью печатных изданий и телевидения, но и в социальных сетях, где молодежь чаще всего проводит время.

Источник: http://e-islam.kz/ru/interview/item/12452-talgat-nigmetov-profilakticheskaya-rabota-s-naseleniem-dala-svoi-rezultaty