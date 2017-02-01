Отношение казахов к ношению хиджаба в общественных местах

Казахский социум меняется буквально на глазах и все сложнее поддается изучению. Если в стране и проводятся какие-то замеры его самочувствия, настроений и интересов, то очень редко и лишь по узким вопросам. В этой связи интересным является одно из последних исследований Института мировой экономики и политики, посвященное ценностным и социально-культурным установкам современных казахов.

Казахский социум меняется буквально на глазах и все сложнее поддается изучению. Если в стране и проводятся какие-то замеры его самочувствия, настроений и интересов, то очень редко и лишь по узким вопросам. В этой связи интересным является одно из последних исследований Института мировой экономики и политики, посвященное ценностным и социально-культурным установкам современных казахов. Один из его авторов – координатора проектов по социальным вопросам Айман Жусупову рассказала о наиболее интересных выводах.

57,1% казахов выступают «против», 21,4% – «за», а 19,7% затрудняются ответить на данный вопрос.

Причем наиболее четко различное отношение проявляется в возрастном разрезе. Как выяснилось, казахская молодежь в возрасте от 18 до 24 лет воспринимает ношение хиджаба в общественных местах намного более положительно, нежели представители старших поколений. Например, казахи старше 45 лет относятся к данному явлению особенно негативно.

Также респондентам был задан «провокационный» вопрос: как бы они отреагировали, если бы хиджаб стали носить их близкие родственницы. Получены следующие результаты: 59,3% казахов выступили бы «против», 20,3% – «за», затруднились ответить – 19,7% казахов. То есть отношение в целом было бы негативным.

Методология исследования предполагала, во-первых, масштабность выборки, которая гарантировала меньшую погрешность результатов исследования (1500 респондентов), во-вторых, охват казахов, проживающих как в городской, так и в сельской местности во всех областях Казахстана, а также городах республиканского значения – Алматы и Астане. Исследование проведено на основе так называемой респондентской панели, что позволило отследить данные в динамике.

Источник: http://e-islam.kz/ru/siz-bilesiz-be/item/12460-sotsopros-otnoshenie-kazakhov-k-nosheniyu-khidzhaba-v-obshchestvennykh-mestakh