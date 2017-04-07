Прививки: вера не против

Почему в регионе не на должном уровне ведется работа с отказниками от прививок, большинство которых – представители нетрадиционных религиозных течений? Зачем проводить поминальные обеды с пышностью и лоском? Эти вопросы были широко обсуждены на очередном заседании Совета по связям с религиозными объединениями при акиме области.

Почему в регионе не на должном уровне ведется работа с отказниками от прививок, большинство которых – представители нетрадиционных религиозных течений? Зачем проводить поминальные обеды с пышностью и лоском? Эти вопросы были широко обсуждены на очередном заседании Совета по связям с религиозными объединениями при акиме области.

Я вакцины не боюсь?

Без малого четыреста случаев отказа от прививок по религиозным убеждениям было зарегистрировано в Атырауской области. Только за первый квартал этого года от вакцины отказались еще 54 человека.

По информации заместителя руководителя областного управления здравоохранения Т. Нуржигитова, который выступил с отчетом о плановой и профработе с семьями, отказавшимися от вакцинации детей, в самом Атырау случаев отказа от вакцинирования было зарегистрировано 305, в Жылыойском районе – 24, Курмангазинском – 23, Махамбетском – 18, в Исатайском – 13, Индерском – 7, а в Кызылкогинском и Макатском – по четыре случая отказа.

По словам представителя облздрава, для работы с т.н. отказниками создан штаб по вакцинации и иммунизации в соответствии с решением акима.

– В сентябре 2016 года прошли заседания областных, городских, районных штабов с участием руководителей управления здравоохранения, представителей департамента защиты прав потребителей, УВД, неправительственных организаций, теологов, священнослужителей мечети, христианской и католической церквей.

Нуржигитов также сообщил, что на сегодняшний день в регионе работают 139 пунктов вакцинации, 139 бригад по вакцинации. Наряду с этим, по вопросам вакцинации консультируют горячие линии, 20 телефонных операторов прошли специальную подготовку. В прошлом году по области эта тема стала предметом обсуждения за 65 круглыми столами, по этой проблеме прочитано 88 лекций, с отказавшимися прививаться было проведено 2925 индивидуальных бесед. Социальные ролики о необходимости прививок крутят на автостанциях, ж/д вокзале, в автобусах, в школах и поликлиниках.

Но, увы, все эти меры не снимают актуальности вопроса.

На этом акцентировал внимание председательствующий на заседании Совета аким Атырауской области Нурлан Ногаев. В частности, он отметил, что «многие сидящие здесь не понимают – о чем идет речь, не вникают в остроту проблемы. У всех одно оправдание – мол, это те граждане, которые попали под влияние нетрадиционных течений, и что мы ничего не можем поделать, пусть ими занимаются имамы. Иначе говоря, они придерживаются принципа «Моя хата с краю».

Да, вакцинацией должно заниматься управление здравоохранения. Но помогать должны все – и управление образования, и общественные советы, и отделы по делам молодежи, внутренней политики, ректоры вузов, директора школ. Необходимо вести совместную комплексную работу».

Аким области выходил одновременно по селектору на районы, интересовался – что делается там по проблеме отказа от прививок. А выслушав отчитавшихся, заметил, что ответственные лица прикрываются голыми цифрами, и этим ограничиваются.

– Мы лишь делаем соответствующие замечания и на этом всё. А чем же заняты акимы районов? Главврачи райбольниц? Я вижу, что мы не используем все свои возможности. Работа идет на низком уровне, прошу внести это в протокол, – затем аким обратился к своему заместителю, курирующему сферу здравоохранения – Алибеку Наутиеву, и поручил взять проблему вакцинации под личный контроль.

Н. Ногаев также отметил, что и правоохранительные органы должны принять активное участие в решении этого вопроса.

– 400 детей не вакцинируются – что это значит? Эти семьи ведь не живут отдельно от общества, они живут в окружении людей, общаются с кем-то, у них есть родственники, друзья, коллеги – те, кто может на них повлиять! Вот в этом вопросе участковые полицейские играют большую роль. Они несут ответственность за свой участок. Акимат со своей стороны делает всё, чтобы поднять авторитет участковых полицейских: приобретаем для них необходимые средства, решаем вопрос жилья, – заметил аким, намекая, что теперь пришел черед проявить себя и людям в погонах.

Вернуть доверие медикам

Вместе с тем досталось на заседании Совета и сфере здравоохранения. Нурлан Ногаев констатировал, что в проблеме вакцинации есть и еще один нюанс – атыраусцы перестали доверять местным врачам. Например, неудачное приобретение югославской вакцины послужило дурной славой авторитету нашей медицины.

– Вот и вы (медики – Авт.) потеряли доверие населения. На одном из собраний я говорил о том, что наши жители очень часто выезжают в российские города на лечение – почему это происходит? Из-за недоверия нашим медикам. А ведь в больницах имеется современное оборудование. Отсюда вытекает, что суть проблемы не только в тех, кто следует нетрадиционным религиозным течениям, идет недоверие системе здравоохранения в целом. Мы должны поднимать авторитет медицины, преобразовать систему здравоохранения, чтобы атыраусцы верили врачам, – резюмировал Н. Ногаев.

Далее был заслушан доклад главного имама Атырауской области Батыржана Мансурова. Он отчитался о деятельности мечетей и религиозной ситуации в регионе и озвучил главные на сегодня проблемы в его сфере. В регионе в 29 мечетях работают сотрудники религиозных организаций, но их очень мало. Необходимо решать кадровый вопрос. В связи с этим были трудоустроены 12 учеников медресе, которые на сегодня работают в районах и селах. Батыржан Мансуров обозначил проблему в приобретении жилья для приглашенных специалистов.

– Четыре имама, которые были направлены в районы, испытывают неудобства: им просто негде жить. Это в Кызылкогинском, Исатайском, Махамбетском и Курмангазинском районах.

Аким области Нурлан Ногаев заверил, что этим вопросом займутся непосредственно акимы районов, соответствующее поручение дано.

Проще надо быть

Между тем большой резонанс вызвала проблема излишнего пафоса и, как ни странно, торжества на поминальных обедах. Ее затронул сам имам Мансуров. Подхватил тему аким области, отметив, что сейчас поминки, действительно, стали похожи на свадьбы – их проводят за праздничным столом, с обилием салатов и тортов, и даже тамадой.

– Да, подобные вопросы беспокоят людей. Мы хотим перещеголять друг друга, все время думаем о том, что о нас скажут люди. Но этого делать нельзя, – сказал аким.

В ответ на это Б. Мансуров сообщил, что в Алматы недавно была издана книга о правилах проведения поминальных обедов, которая в скором времени прибудет и в Атырау.

Священнослужитель также отметил, что во время садака, других религиозных праздников правила забоя скота выполняются не в соответствии с санитарными нормами. Все его замечания члены Совета приняли к сведению.

На заседании Совета о работе по противодействию распространению радикальных течений отчитался начальник управления по борьбе с экстремизмом областного ДВД Ербол Онгаров.

Итог заседанию Совета подвел аким региона:

– Девяносто процентов прихожан мечети составляет молодежь. Поэтому необходимо продолжать освещать религиозную тематику, чтобы в дальнейшем молодые люди не сбились с правильного пути, – резюмировал Нурлан Ногаев.

Настоятель Успенского собора г. Атырау Михаил Соколов:

– Среди наших прихожан фактов отказа от вакцины нет. Предлагаю совместно с представителями других религиозных объединений, управлением по делам религий – подготовить плакаты для медучреждений, где цитировались бы слова из священных книг, высказывания авторитетных богословов, которые разъясняли, что пользоваться медицинскими услугами, в т.ч. прививками – не вредно.

Бывают моменты, когда нетрадиционные религиозные течения неправильно толкуют священные тексты. Надо объяснять, что религия не против медицины.

Источник: http://kazislam.kz/ru