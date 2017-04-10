Безграмотность – путь к смуте

Ислам – это религия света. Призывая к верному пути,через аяты Священного Корана, Ислам проповедует добро, осуждая зло и насилие. К сожалению, есть те, кто прикрываясь религией как щитом, намеренно ваяют искаженный облик Ислама, порождая в сознании людей сомнения. Из истории мы видим,что деление среди общества рано или поздно приводило к смуте.

Ислам – это религия света. Призывая к верному пути,через аяты Священного Корана, Ислам проповедует добро, осуждая зло и насилие. К сожалению, есть те, кто прикрываясь религией как щитом, намеренно ваяют искаженный облик Ислама, порождая в сознании людей сомнения. Из истории мы видим,что деление среди общества рано или поздно приводило к смуте. И среди казахского народа, преданного религии и единству, есть оступившиеся по не знаю, неопытности и попавшие в сети деструктивных течений.

О непростых, но важных моментах в сфере религии рассказал первый наиб имам мечети «Хазрет Султан» Куат Ергалиевич.

– Априори, Ислам – религия, ниспосланная на благо человечества, мирной жизни.Но все чаще злодейства, совершаемые от имени религии находят свое отражение. Степняки всегда были едины в своем веровании, сегодня же мы видим раздробленность, сомнения в умах. Откуда это к нам пришло?

– Да, сегодня не утихают различного рода споры вокруг нашей благородной религии. Однако, эти споры не должны стать определением ниспосланного Аллахом благородного Ислама. Ислам – религия мира, которая ведет людей к истине и выводит из тьмы. Наша вера призывает к уважению представителей других религий. О том, что философия добра главная составляющая Ислама говорит к примеру, тот факт, что запрещено причинять бессмысленный вред даже крошечным насекомым. Действия же тех, кто под лозунгом джихада и с оружием в руках проливает кровь невинных людей или отрекается от родителей, близких, причиняет боль и вред окружающим – не имеют ничего общего с Исламом. Можно назвать их настоящими напоминает волками в овечьей шкуре.

А если говорить о спорах вокруг религии, мы часто становимся свидетелями того, как люди, незнакомые даже с арабским алфавитом вдруг громко спорят о тонкостях религии. На мой взгляд,есть несколько основных причин того, что потомки наших предков, которые верили только в Аллаха сегодня спорят друг с другом, говоря«это ширк, а это нововведение». Одна из главных – это появление нетрадиционных религиозных течений, в свое время размножившихся как грибы после дождя. Проникшие в наше государство в девяностых годах деструктивные течения, успели пустить свои корни, а зерна их учений дать поросль. У деструктивных течений, завладевших духовным вакуумом казахского народа, жившего семьдесят лет в «безбожном обществе»была лишь одна цель– раздробить общество изнутри, посеяв смуту среди народа.

Нацеленные на разжигание розни, отрицая нашу традиционную религию, они медленно, но верно внедряли в сознания и умы совершенно другие каноны. На своих «тайных вечерях» шли попытки облить грязью, принизить ценность как духовных постулатов, так и культовых сооружений.

Священнослужителей, честно служивших на страже духовного здоровья населения, они дискредитировали, называли заблудшими.

Искажая истину веры, которая за столетия тесно и прочно переплелась с обычаями народа, вобрав в себя лучшее от традиций, твердили о их ненужности, утверждая, что только их путь является самым верным.

Как итог, появился целый пласт представителей «религиозного» общества, с легкостью отрекающиеся от родителей-ненамазханов, причисляя их к неверующим, недрогнувшей рукой рушить могилы своих предков и в мирное время проливать кровь невинных людей. Вчерашние кровавые события в Актюбинске, Алматы являются действиями тех, кто пошел по пути деструктивных течений. Если вы обратите внимание, представители этих течений отошли от порождения споров и перешли к распространению смуты. А этот уже болезнь в обществе.

И как мы уже говорили в начале, много тех, кто мнит себя знатоком в религиозных вопросах. Это и представители старшего поколения, выросших на советской идеологии, и молодые.Были случаи, когда некоторые из них, не зная ни одного аята или хадиса, высказывают различные мнения, даже не вникая в суть вопроса. У казахского народа есть поговорка «Если будет заколот воробей, то пусть это сделает мясник». И это выражение вполне уместно в нашем случае. Высказанные мнения, возникшие в результате самоуправства и при отсутствии религиозного образования подобно подлитому в огонь маслу, разжигают ненужную смуту.

– В одном из хадисов сказано, что мусульмане разделятся на 73 группы, и только одна группа будет на верном пути. Имея единый для всех Коран и киблу, как мусульмане могут делится на течения?

– Сам пророк Мухаммад (с.а.с.), донесший до человечества благородную религию,еще в те времена говорил о разделении его уммы на 73 группы. И прибегая к божественной силе,остерегал следующее поколение, завещая быть вместе с большинством. Призывал не отдаляться от верного пути, принятого большинством. А как известно, на сегодняшний день подавляющее большинство мусульман всего мирапридерживаетсяханафитскогомазхаба.

Почему же мусульмане делятся на разные группы? Если взглянуть на мировую историю, можно увидеть, что люди всегда использовали веру в Творца(любой религии) в качестве мощного политического инструмента. Взять к примеру христианство, в больших древних государствах деятельность церкви использовалась в политических интересах. В Исламе происходит тоже самое. В результате вмешательства внешних сил, как вы уже заметили,мусульмане, имея единый Коран и киблу, взяв в руки оружие, стали врагами друг другу. Другими словами, религия стала инструментом в чужих руках. Это основная причина раздора и разобщения среди мусульман.

В качестве еще одной причины можно отметить религиозные нововведения. Позиции одного региона вдруг не признаются мусульманами других регионов. Безусловно,их пути будут разными. Поэтому и появляется множество течений, которые настаивают на верности только их пути.

Нельзя забывать и о религиозной безграмотности населения. Одна из причин заблуждения молодежи лежит в безграмотности, слепом следовании словам своих лидеров, не различая грань между черным и белым, они словно мотылек летят на огонь, не ведая, что огонь этот уничтожающий. Казахи говорят: «И сам не знай, и знающих не слушай». Казахский народ считает это выражение одним из самых тяжелых проклятий. И сегодня, некоторые из братьев,прошедшие точку невозврата, отрицая всех ученых мазхабов, полностью подчиняются словам неизвестных людей-наставников, что продиктовано их религиозной безграмотностью. Мне кажется нет необходимости разъяснять, что высокомерие и гордость одолеют безграмотного человека.

– Затрагивая вопрос нетрадиционных течений невозможно обойти стороной темы «мазхаба», «веры», «развода» и «джихада». Кому и для чего понадобилось поднимать среди простого народа темы, которые в свое время были решены учеными?

– То, о чем вы говорите– один из видов деятельности представителей деструктивных течений. В настоящее время мы пришли к тому, что двое познакомившихся мусульман спрашивают друг друга «какого мазхаба придерживаешься?», «какого вероубеждения?», подобно тому, как расспрашивают о родовой цепочке. В чем причина? Она кроется в том, что представители течений выделяют себя среди остальных, открывают путь своим последователям к высокомерию и кичливости. Излишне говорить, что они рады слышать слова «все, кто придерживается мазхаба – заблудшие, и лишь мы на верном пути», в то время как сами только вчера пали ниц и считают выполнившими великое обязательство.Разве не этого желает нафс?!

Теперь к этим словам добавьте термины«ширк,бидъа, ахи, ухти». Употребление в своей речи подобных «благородных» терминов, которые отличают их от верующих, не совершающих пятикратный намаз имеет особое значение. Подводя краткий итог, хочется сказать, что повторное муссирование среди простого народа тем, которые нашли свои ответы десяток лет тому назад через и джихад исламских ученых, при этом добавляя в речь арабские слова, постепенно обособляясь среди населения, то есть показывая себя выше других – действие свойственное для последователей деструктивных течений. Но народу, нам нужно не это, а единство и сплоченность. В нашем кругу и среди всех граждан, с которыми живем в этом обществе следует продолжать проявлять уважение и почтение. В этом проявление мусульман.

– Спасибо за интервью!

Источник: http://kazislam.kz/ru