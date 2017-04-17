Идёт охота на людей!

На днях УВД Темиртау объявило в международный розыск шестерых молодых людей. Двое из них подозреваются в создании и руководстве террористической группой, а остальные - в вербовке людей в экстремисты. Сколько человек им удалось вовлечь в свои ряды и к каким последствиям привела их деятельность, полицейские пока не раскрывают. Но сигнал тревожный: вербовщики активно работают среди нас.

На днях УВД Темиртау объявило в международный розыск шестерых молодых людей. Двое из них подозреваются в создании и руководстве террористической группой, а остальные - в вербовке людей в экстремисты. Сколько человек им удалось вовлечь в свои ряды и к каким последствиям привела их деятельность, полицейские пока не раскрывают. Но сигнал тревожный: вербовщики активно работают среди нас.

Под прицелом - уязвимые

- Насколько легко попасть под влияние подобных деятелей и кого именно они стараются прежде всего вовлечь в свои ряды?

- Такие люди очень быстро могут завладеть вниманием молодежи. В первую очередь входят в доверие через социальные сети. Потом начинается реальное общение, и далее вовлечение очень быстро происходит, - говорит директор центра социально-психологической и правовой помощи “Виктория” Виктория АРТЕМЬЕВА. - Это специально обученные для вербовки люди - у них имеются навыки, они хорошо подкованы. А молодежь как один из самых уязвимых в этом плане слоев нашего населения весьма легко поддается влиянию.

- Кто наиболее подвержен их воздействию?

- Говорить можно об очень многих факторах. По большей части это отсутствие образования, слабое материальное положение, низкий социальный статус. Немаловажную роль играет состояние уязвимости, когда, например, человек потерял работу или расстался с любимым человеком - в такие моменты люди легко поддаются влиянию любого психологического воздействия извне. Им говорят: приходи к нам, у нас все будет хорошо и замечательно! И они идут. И это действительно страшно. По нашим данным, за последнее время из республики воевать в Сирию уехало уже около трехсот человек.

Как отмечает Виктория Артемьева, к сожалению, близкие не сразу замечают, что у члена их семьи возникли проблемы. Поначалу в семье даже радуются тому, что родственник изменился: вдруг бросил пить-курить, перестал вести разгульный образ жизни, занят какими-то делами. Люди начинают бить тревогу, только когда человек уже глубоко погрузился в новое мировоззрение и стал проявлять агрессию.

- И тут нельзя говорить, что пострадавшим является только сам человек, который попал под деструктивное влияние. Страдать начинает вся семья! - подчеркивает Виктория Артемьева. - К примеру, в одной из семей возник конфликт. Дочь увлеклась религиозным течением, стала развешивать на стенах в доме плакаты о вере. На увещевания и запреты матери она не обращала внимания. Однажды мать вошла в туалет и увидела плакат “Бог видит все!”. После этого пришла к нам и в отчаянии заявила: “Я уже готова пойти и убить пастора, который вовлек моего ребенка в эту веру!” Мы попытались помочь этой семье. Но, увы, было упущено много времени. Дочь на тот момент уже руководила звеном, под ней было несколько ячеек. Все, что мы смогли, только немного сгладить конфликтную ситуацию внутри семьи. А полностью вытащить человека из такой религиозной группы крайне сложно. На моей памяти был только один случай, когда девушка боролась за своего жениха и вместе с ним переехала в другой город. После того как сменился круг общения и прошло время, он изменил свои взгляды и понял, что прежде заблуждался.

Был случай, когда на одном из наших мероприятий женщина в возрасте стала высказывать претензии молодому имаму, что они одобряют браки лишь по религиозному обряду никах. Ее дочь привела домой парня и сказала, что будет с ним жить. Родила от него ребенка. А позднее он объявил о разводе и сам привел ей нового мужа: теперь будешь с ним жить. И родители с этим смирились! Постойте, а при чем тут имамы? В первую очередь мама и папа должны были обеспокоиться проблемами, которые происходят с их ребенком, и обращаться за помощью к специалистам. Не нужно надеяться, что все само по себе образуется. И не нужно самим пытаться разобраться - из-за этого конфликтные ситуации, как правило, только усугубляются.

Список организаций, запрещённых в Республике Казахстан

“Аль-Кайеда”

“Алля Аят”

“Асбат аль-Ансар”

“Аум Синрикё” (“Алеф”)

«Боз гурд»

“Братья-мусульмане”

“Джамаат моджахедов Центральной Азии”

«Исламская партия Восточного Туркестана»

«Исламское движение Узбекистана»

«Курдский народный конгресс “Лашкар-и-Тайба”

«Общество социальных реформ»

«Организация освобождения Восточного Туркестана»

Движение “Талибан”

“Хизб-ат-тахрир-аль-ислами”

“Ата жол” (“Ак жол”, “Ак орда”)

“Солдаты халифата”

“Таблиги Джамаат”

“Талибан”

“Сенім. Білім. Өмір” (“Вера. Знание. Жизнь”)

“Ат-Такфир ва аль-хиджра”

“Исламское государство”

Повернуться к человеку лицом

В Карагандинской области сейчас реализуется экспериментальный проект под названием “Доверие населения”. Прокуратура совместно с акиматом и другими госорганами решила обратить внимание на болевые точки, из-за которых люди решаются уйти под крыло представителей нетрадиционных религиозных течений.

- Не секрет, что в подобные течения попадают в первую очередь те, у кого отсутствует занятость и работа, - говорит начальник отдела по надзору за законностью в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму прокуратуры Карагандинской области Бекзат АХМЕТОВ, - или семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Когда на них выходит вербовщик и предлагает помощь или какое-то содействие, люди начинают ему доверять и незаметно вовлекаются в опасную среду.

Поэтому прокуроры вместе с теологами, медиками, правоохранителями и представителями различных госструктур решили выйти из кабинетов и пойти в народ с разъяснительной работой и оказанием реальной помощи гражданам.

- Сообщаем людям о действующих в стране государственных программах по трудоустройству. При содействии фонда “Даму” проводим обучение различным специальностям, доводим до сведения граждан информацию о кредитовании и субсидировании бизнеса, - говорит Бекзат Ахметов. - Кроме того, занимаемся оказанием адресной социальной помощи. Бывает, люди даже не знают, что она им положена. Параллельно работает духовенство: проводятся встречи и беседы с населением, ведется индивидуальная работа с теми, кто заблуждается в своих воззрениях. Помимо всего прочего, информируем людей об угрозах терактов и учим, как правильно себя вести в опасной ситуации.

Как отметил Бекзат Ахметов, правоохранительные органы сейчас активно развивают сотрудничество с КСК. После вылазок радикалов в Актобе и Алматы обращают пристальное внимание на съемные квартиры.

- Важен любой сигнал. В случае если кто-то из жильцов заметил подозрительных арендаторов или какие-то непонятные собрания, следует незамедлительно обращаться в полицию или КНБ, - рекомендует Бекзат Калкаманович.

Тревожный сигнал

Если у членов семьи возникли подозрения, что их близкий попал под влияние деструктивного течения, следует обратить внимание на следующие признаки:

- агрессия;

- отказ от традиций;

- изменение круга общения;

- отвержение отношений с родителями;

- отказ прислушиваться к старшим.

Чтобы самому не угодить в сети радикалов, следует применять критическое мышление и задавать себе вопросы: зачем мне это нужно? что от меня хотят эти люди? к чему приведет мое участие в этой группе? Не вступайте в разговоры на нежелательные темы и не пытайтесь спорить. Оставайтесь равнодушными и саркастичными. Не стесняйтесь отказывать собеседнику, а если вас упорно домогаются, вызывайте полицию.

Наши цифры

- 3658 религиозных объединений зарегистрировано в Казахстане по состоянию на 1 января 2017 года, по данным Министерства по делам религий и гражданского общества (2551 мусульманское, 331 православное, 85 католических, 668 протестантских, 7 иудейских и 17 друтих), представляющих 18 конфессий.

- 81 процент граждан республики считают себя верующими, 19 процентов - атеистами и агностиками. Из числа верующих только 14 процентов относят себя к практикующим верующим, а около 70 уверенно отнесли себя к умеренным (непрактикующим) верующим.

Источник: http://kazislam.kz/ru