Имамы утвердили «упрощенное меню» поминок

Имамы Актюбинской области Казахстана провели опрос среди населения о расходах на похороны. Более 85 процентов респондентов выступили против расточительных церемоний. Однако специалисты говорят, что семьи, находящиеся в трауре, испытывают смущение и беспокоятся по поводу того, что скажут окружающие, из-за чего расходы на похороны никак не сокращаются. Имамы Актюбинской области утвердили меню поминок.

Имамы Актюбинской области Казахстана провели опрос среди населения о расходах на похороны. Более 85 процентов респондентов выступили против расточительных церемоний. Однако специалисты говорят, что семьи, находящиеся в трауре, испытывают смущение и беспокоятся по поводу того, что скажут окружающие, из-за чего расходы на похороны никак не сокращаются. Имамы Актюбинской области утвердили меню поминок.

Полтора миллиона тенге на поминальное угощение

Жительница города Актобе Багдат Елубаева в конце марта проводила в последний путь своего 58-летнего отца. Семья внезапно скончавшегося от сердечного приступа мужчины оказалась в затруднительном финансовом положении. В Актюбинском регионе принято, чтобы родственники в день смерти покойного накрывали для пришедших дастархан, который здесь называют «ауыл конакасы» (буквально «поминальное угощение для сельчан»). На следующий день проводят «улкен конакасы» (для большого количества людей). Тело покойного предают земле на третьи сутки.

По словам Багдат, старшее поколение семьи посчитало, что ее отец «не успел увидеть никакой радости в жизни», поэтому решили достойно проводить его в последний путь. Она говорит, что помимо расходов на ритуальные подарки участникам погребения (ковров, дорогой одежды) и тем, кто участвовал в обряде омывания тела покойного и облачения в погребальную одежду, были расходы на возведение надгробного сооружения – мазара. Всего на похороны ушло около двух миллионов тенге.

От долгов нас спасло только то, что у моего отца было девять братьев и большое количество друзей.

– За аренду ресторана на два дня для проведения «ауыл конакасы» и «улкен конакасы» мы заплатили 280 тысяч тенге. 540 тысяч тенге ушло на продукты. На похороны для угощения забили лошадь, которую купили за 280 тысяч тенге. В нашем доме также накрывали стол. По общим подсчетам, только на продукты мы израсходовали более полутора миллионов тенге. От долгов нас спасло только то, что у моего отца было девять братьев и большое количество друзей, – говорит Багдат.

Меню поминального стола состояло из нескольких видов холодных закусок и различных салатов, мясной нарезки, пирогов, дорогих шоколадных конфет и других блюд. Дочь покойного Багдат отмечает, что поминальная трапеза от свадебной отличалось лишь отсутствием алкоголя.

«Чтобы не говорили о скудности дастархана»

Актюбинцы во время похорон, кроме местных ресторанов и кафе, арендуют и столовые при мечетях. Столовая при областной мечети «Нургасыр» в Актобе – одна из них. По словам заведующей столовой Мариям Беркимбаевой, с начала года она и работники столовой призывают находящиеся в трауре семьи «не быть расточительными».

– Некоторые прислушиваются к нам. Некоторые проявляют нерешительность, беспокоятся, чтобы не говорили о скудости дастархана. В целом мы замечаем, что большинство против расточительства, хотя вслух об этом и не говорят. Однако все равно люди чувствуют неловкость, думают о том, что люди скажут, – говорит Мариям Беркимбаева.

Мариям говорит, что в этом году из меню столовой при мечети полностью исключили разные виды салатов, фрукты, казы-карта, дорогую рыбу.

– На дастархан в столовой при областной мечети затраты на 100 человек составят 170 тысяч тенге. Из этих денег 105 тысяч будет потрачено на продукты, остальное – доля работников столовой. Тогда как местные рестораны, как нам известно, за обслуживание 100 человек на поминках берут как минимум 300-400 тысяч тенге. Это – излишества, – говорит член совета старейшин мечети «Нургасыр» Бекежан-кажи Аханулы.

Районные имамы на фоне призывов к борьбе с расточительством на поминках 13 апреля в Актобе утвердили «упрощенное меню» мусульманских поминок. На конференции «Традиции и религиозные ритуалы» с участием имамов также был представлен пример меню поминок.

Экспозиция блюд из «упрощенного меню» поминального угощения, которое «должно быть максимально скромным», состояла преимущественно из казахских блюд: баурсаков, лепешек, масла, сливок, кураги, изюма, сладостей к чаю и мяса.

– Прежде чем утвердить это меню, обошли все районы области. Провели опрос среди местных жителей, в котором участвовало 1 230 человек. Из них свыше 85 процентов опрошенных выразили недовольство относительно расточительства на поминках, – говорит представитель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) по Актюбинской области Толеби Оспанов.

По словам члена совета старейшин областной мечети «Нургасыр» в Актобе Бекежана-кажи Аханулы, у «упрощенного меню» поминок были и противники, заявившие, что экономить на поминках не нужно.

– Однако [при разработке образца меню] было учтено мнение большинства и требования шариата, – говорит он.

Одобренное имамами меню теперь будет использоваться в столовой при областной мечети «Нургасыр». На конференции также было сказано о том, что это меню будут распространять по местным ресторанам и кафе. Вместе с тем районным имамам было поручено участить проведение проповедей о вреде расточительства.

На конференции также говорилось о соответствии религиозных ритуалов традициям, о строительстве надгробных сооружений, о культуре мусульманских похорон. Имамы решили, что в первую очередь «необходимо урегулировать вопросы с меню поминок, затем необходимо взяться за такие вопросы, как культура строительства надгробных сооружений, и другие проблемы». Имамы области обратились к жителям области с призывом положить конец расточительству.

Похоронные ритуалы во всех регионах Казахстана в целом схожи. Высокие расходы на казахские поминки присущи для всех регионов страны.

Источник: http://rus.ozodlik.org