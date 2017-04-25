В Казахстане 79,6% молодежи придерживаются религиозных взглядов

Госсекретарь Республики Казахстан приняла участие в республиканской конференции «Роль женских организаций в профилактике религиозного экстремизма среди молодежи».

«На сегодня в Казахстане 4 млн молодежи. По данным Министерства по делам религий и гражданского общества, сегодня 79,6% молодежи придерживаются религиозных взглядов, причем среди них активно исповедующих религию – 9,9%.

Госсекретарь Республики Казахстан приняла участие в республиканской конференции «Роль женских организаций в профилактике религиозного экстремизма среди молодежи».

«На сегодня в Казахстане 4 млн молодежи. По данным Министерства по делам религий и гражданского общества, сегодня 79,6% молодежи придерживаются религиозных взглядов, причем среди них активно исповедующих религию – 9,9%. Как известно, молодежь во всем мире наиболее уязвимая группа, на которую легко могут воздействовать деструктивные организации. В этой связи, важной ценностью и обязанностью является начинать эту работу в раннем детстве - прежде всего, нужно начинать с семьи. Главой государства принята концепция семейной и гендерной политики Казахстан до 2030 года, которой определены долгосрочные приоритеты развития человеческого капитала через формирование эффективной гендерной политики», - сказала Г. Абдыкаликова.

Как отметила на конференции госсекретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, основным источником радикализации верующих является Интернет.

Так, в первом квартале текущего года в казахстанском сегменте Интернета обнаружено и нейтрализовано более 100 тыс. фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов только за шесть месяцев 2016 года зарегистрировано 315 случаев преступлений, содержащих признаки экстремизма и терроризма, предотвращено 12 экстремистских актов.

"Государством на системной основе ведется целенаправленная профилактическая работа среди разных слоев населения. Адресной профилактикой охвачено около 32% последователей нетрадиционных религиозных направлений", - отмечается в сообщении.

Благодаря реализации действующей госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в республике на 2013-2017 годы профилактикой охвачено примерно 90% населения страны.

"Удалось вернуть лояльное отношение к ценностям казахстанского общества 70 лидерам и активистам салафитских общин. 91 казахстанцу помешали выехать за рубеж для участия в боевых действиях вместе с террористами. За террористические и религиозно-экстремистские преступления осуждены порядка 123 человек", - напоминается в сообщении.

Источник: http://kazislam.kz/ru