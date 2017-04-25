Борода – не показатель веры

«Всем известно, что Казахстан обладает большой территорией, природными богатствами и ресурсами. Есть те, кто смотрит на все это с завистью. В первую очередь, это те, кто желает нам зла и пытается вызвать разногласия в обществе. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждых для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности».

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики Казахстан

«Всем известно, что Казахстан обладает большой территорией, природными богатствами и ресурсами. Есть те, кто смотрит на все это с завистью. В первую очередь, это те, кто желает нам зла и пытается вызвать разногласия в обществе. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждых для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности».

Нурсултан НАЗАРБАЕВ,

Президент Республики Казахстан

В течение трех дней, с 17 по 19 апреля, в Жылыойском районе активную деятельность по вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма вела рабочая группа. В ее состав вошли представители государственных и правоохранительных органов, духовенства, СМИ, теологи. Члены рабочей группы, согласно графику, провели встречи в сельских округах, посетили трудовые коллективы. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА В ходе встречи с трудовым коллективом нефтегазодобывающего управления «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз», в котором трудятся 1 336 человек, начальник отдела областной прокуратуры Аслан Нургалиев рассказал о цели работы рабочей группы, отметив, что чаще всего нерешенные социальные проблемы толкают молодых людей в ряды нетрадиционных религиозных течений. Столкнувшись в жизни с фактами социальной несправедливости, не имея за плечами жизненный опыт, они легко попадаются на удочку радикалов, манипулирующих их сознанием, еще больше разжигая в них отрицательное отношение к действующей власти и государственной системе в целом. По словам Аслана Нургалиева, экстремистские идеи распространяются через запрещенную в РК литературу, информационная подпитка идет и через сайты, а также через вербовку на квартирах радикалов, где демонстрируются запрещенные диски с призывом к джихаду. В 2014 году житель Курмангазинского района 1984 года рождения сплотил вокруг себя группу из молодежи 1994-1995 годов рождения, которая поставила целью совершение террористического акта в областном центре. Но благодаря своевременным оперативным действиям вся группа была задержана и привлечена к ответственности. Слушателям был продемонстрирован видеоролик, где были перечислены статьи Уголовного кодекса РК, согласно которым радикалы привлекаются к ответственности. Теолог Айбек Аташев отметил, что для профилактики религиозного экстремизма необходимо уделить внимание религиозной грамотности, воспитанию патриотизма, формированию толерантности. Далее он подробно остановился на различиях между традиционной религией и нетрадиционными течениями. «Если мы говорим, что Аллах живет в нашем сердце, определяя в каждодневной жизни наши поступки, то нетрадиционщики говорят, что у Аллаха есть руки, ноги, и он восседает на кресле в небе. Мы почитаем все 4 мазхаба, избрали для себя мазхаб абу Ханифа, но салафиты мазхаб не признают. Мы не считаем нечитающих намаз кафирами, они считают. Таким образом, только по этому факту уже вносят раздор в наше общество», – отметил теолог. Наряду с этим, члены рабочей группы провели встречу в районной мечети со всеми имамами сельских округов района. Были рассмотрены проблемы повышения квалификации служителей духовенства, условия работы и пр. Отдельно рассматривался вопрос посещения мечетей представителями нетрадиционных религиозных течений, организации видеотрансляций в мечетях. ЗАМИНИРОВАТЬ МОЖНО И РУЧКУ Именно поэтому нельзя самостоятельно трогать, вскрывать, трясти, передавать незнакомые предметы. Если кто-либо заметит подозрительный предмет в местах скопления людей либо на остановках, необходимо сообщить о факте по телефону 102 либо участковым, которые примут необходимые меры. «Категорически нельзя возле незнакомого предмета разговаривать по телефону, поскольку может сработать детонатор. Паркуйте автомобили в хорошо освещенных местах. Сами не заходите и детям не позволяйте заходить в открытые подвалы. Научите детей не разговаривать с незнакомыми взрослыми, а в случае необходимости научите сопротивляться и кричать», – говорил на встрече с предпринимателями заместитель начальника управления по противодействию терроризму Андрей Карабасов. Кроме того, он посоветовал подружиться с соседями, чтобы играющие дети всегда были под наблюдением, установить в подъезде домофон, требовать от КСК закрывать на ключ все входы в подвалы. Особенно важно проявлять бдительность в детских дошкольных учреждениях, средних учебных заведениях и при нахождении незнакомых предметов самостоятельно эвакуировать детей, в случае необходимости, до приезда правоохранительных органов. Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию экстремизму ДВД Аман Мендигалиев сообщил, что в перечне объектов, уязвимых в террористическом отношении, есть 4 категории. Это особо важные стратегические объекты: воинские части, склады с боеприпасами, объекты космической инфраструктуры, объекты жизнеобеспечения-теплоснабжения, водного хозяйства, химической промышленности, объекты связи, теле- и радиовещания. Предприниматели были ознакомлены с методическими рекомендациями по организации работ по антитеррористической защищенности и правилами поведения. О правилах поведения во время пожаров, которые всегда следуют за терактами, рассказал предпринимателям начальник отдела по ЧС Жылыойского района Ерлан Ускенбаев. ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ В районном филиале партии «Нұр Отан» состоялась встреча с учителями, членами родительского комитета, а также родителями, запрещающими детям носить школьную форму, заменив ее элементами религиозной атрибутики. Следует отметить, что в ходе данной встречи разгорелись жаркие дискуссии. Начальник отдела областной прокуратуры Аслан Нургалиев вкратце остановился на правовой ответственности родителей, одевающих своих детей, в основном девочек, в одежду с религиозной атрибутикой. «Мы прибыли в район, чтобы выслушать ваше мнение, а также подробно ознакомить с нормами действующего законодательства», – подчеркнул прокурор. Теолог Айбек Аташев рассказал подробно о классификации нетрадиционных религиозных течений, действующих в Казахстане. Житель района Мурат Молдагалиев вступил в дискуссию с теологом, отстаивая свое право на ношение специфической одежды его дочерью-старшеклассницей, а также другой дочерью, ученицей младших классов. Преподаватели школ отмечали, что данная проблема не находит своего решения уже несколько лет: «Мы уже пошли на компромисс, разрешив доходить до школы в своей одежде, а в классе быть обязательно в школьной форме. Тем более, что эти девочки не могут посещать уроки физкультуры, поскольку не надевают спортивную одежду. Им приходится во время занятий сидеть в классе». Автор строк также включилась в дискуссию, напомнив, что взрослые люди могут менять свое мнение, иногда на это уходят годы: «Мы здесь спорим друг с другом, а кто интересовался мнением самих детей? Чего они хотят? Нравится ли им носить закрытую одежду? Удобно ли им? Может они просто боятся противоречить родителям, в особенности отцам? Кто будет думать о детях, вокруг которых идет спор». Председатель родительского комитета школы №21 Наурызбай Тулеуов призвал всех к соблюдению приказа Министерства образования о ношении школьной формы. Также он отметил, что раньше, а ему сейчас под 80 лет, бороду отпускали мужчины после 40 лет. А теперь повсеместно молодежь с бородой. Разве вера человека упирается во внешний вид? Надо ведь религию принять сердцем, вопрошал аксакал. Мурат Молдагалиев в завершение встречи все-таки поблагодарил за встречу, поскольку впервые смог открыто высказать свое мнение и получить квалифицированные ответы. Насколько встреча оказалась эффективной, судить сложно, но главное – удалось выслушать все стороны. Встречи рабочей группы прошли также в селах Жана Каратон, Тургызба, Косшагыл. В селах Шокпартогай, Аккиизтогай врачи провели медицинский осмотр сельчан. В селе Кара-Арна состоялась встреча сельчан по вопросам создания кооперативов. В селе Косшагыл рабочая группа встретилась с приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Результаты работы будут подытожены в областной прокуратуре.

Источник: http://kazislam.kz/ru