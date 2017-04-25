«Исламский кредит» не является безвозмездным

В последнее время экономисты вновь активно заговорили об исламском финансировании. Стоит отметить, что тема эта в Казахстане поднимается уже несколько лет, но пока финансисты продвинулись не намного. И надо отметить, что вокруг самого исламского банкинга, его сути и принципов деятельности существует немало мифов Какой на самом деле даст эффект присутствие в стране «халяльного капитала» и чем отличается подобное финансирование от привычного нам западного образца? Каковы проблемы и перспективы развития исламского банкинга в Казахстане?

В последнее время экономисты вновь активно заговорили об исламском финансировании. Стоит отметить, что тема эта в Казахстане поднимается уже несколько лет, но пока финансисты продвинулись не намного. И надо отметить, что вокруг самого исламского банкинга, его сути и принципов деятельности существует немало мифов Какой на самом деле даст эффект присутствие в стране «халяльного капитала» и чем отличается подобное финансирование от привычного нам западного образца? Каковы проблемы и перспективы развития исламского банкинга в Казахстане?

Ответить на эти вопросы мы попросили директора Департамента риск-менеджмента и комплаенса исламского финансирования АО «СК Лизинг» Адильбека РЫСКУЛОВА. Кредит бесплатным не бывает - Адильбек Сабырханович, каковы главные проблемы, препятствующие активному развитию исламского финансирования? - Первое - это отсутствие понимания среди населения принципов работы исламских финансовых институтов. Неосведомленность о схемах и методах исламского финансирования порождает немало домыслов, иногда самых нелепых. Одним из часто встречающихся заблуждений является утверждение, будто исламский банкинг только для мусульман. Подобное утверждение не имеет ничего общего с действующей мировой практикой исламского банкинга. На сегодняшний день в таких крупных мировых исламских финансовых центрах, как Малайзия и Великобритания, доля немусульман среди клиентов исламских банков доходит до 50%, то есть до половины всех клиентов. - Исламские кредиты часто называют беспроцентными. То есть в нашем понимании деньги дают практически даром. Так ли это? - Это распространенное заблуждение. В понимании людей, привыкших к тому, что именно процент по кредиту является платой за его использование, термин «беспроцентный» воспринимается как «бесплатный». Увы, это не так. Исламский банк - это коммерческая организация, основной целью которой является получение прибыли. Предположение, что банк осуществляет предоставление беспроцентных ссуд, является абсурдным. Также бытует ошибочное мнение, что «исламский кредит» является безвозмездным, что если по какой-либо причине клиент не сможет расплатиться с банком, то ему все простят. Это далеко не так. Исламский банк имеет полное право требовать покрытия кредита залоговым имуществом, а также взыскивать с недобросовестного клиента вложенные средства через суд. Разница в понятиях - Получается, клиентами овладеют весьма противоречивые чувства, когда они переступят порог исламского банка и ознакомятся с условиями кредитования? - Первоначально клиенты исламских банков бывают шокированы, услышав, что исламский кредит им выдадут под проценты. Мол, это же риба - ростовщичество, а значит, злостный грех в глазах Аллаха. Но это недоразумение возникло вследствие неправильного понимания термина «процент» и понятия «риба». Процент - это математический инструмент, обозначающий одну сотую долю чего-либо, обозначается символом «%». Например, 100 граммов составляют 10% от 1 килограмма. То есть в процентах может быть выражена любая доля чего-либо по отношению к целому. Риба представляет собой излишек, получаемый в качестве вознаграждения за отсрочку по займу. Этот излишек может быть выражен как в номинальной форме, например, 120 тенге от суммы долга в 1000 тенге, так и в процентной форме - 12% от 1000 тенге. Суть не меняется, различны лишь формы обозначения. Таким образом, процент и риба - это не одно и то же, процент используется лишь как форма выражения количества риба. В свою очередь исламские банки также используют понятие «процент» для обозначения уровня своей доходности по исламскому кредиту, что совершенно не предполагает наличия риба. Например, исламский кредит под 9% означает, что банк получает доход в размере 9% от суммы сделки, но при этом сама сделка совершенно не содержит в себе элементов предоставления ссуды с взиманием вознаграждения, то есть не содержит в себе элементов риба. Нужно ли менять законы? - Часто приходится слышать, что для активной деятельности исламского банкинга необходимо менять законодательную базу, в особенности налоговую. Насколько это утверждение верно? - Да, законодательные барьеры все еще остаются серьезной проблемой. К сожалению, текущие нормы, в целом позволяя исламским финансовым компаниям работать на рынке Казахстана, имеют ряд мелких недоработок, которые, накапливаясь, приводят к существенным проблемам. Например, один из основных исламских продуктов - «мурабаха» (основная альтернатива банковскому кредиту) - представляет собой продукт, основанный на покупке банком и дальнейшей перепродаже товара клиенту в рассрочку, что ведет к появлению НДС и, как следствие, удорожанию банковского продукта. Это ставит исламские банки в неравные условия по сравнению с традиционными. Значительные изменения и кризис в банковском секторе, усиление требований регулятора - эти процессы не завершены, поэтому потенциальные зарубежные инвесторы находятся в выжидательной позиции. Инвесторы - на старте? - Давайте уточним этот момент. По мнению некоторых экспертов, именно исламский банкинг может привлечь инвестиции в страну. Так ли это? - Не секрет, что исламские финансы интересны для Казахстана в первую очередь по причине возможности привлечения иностранных инвестиций из исламского мира. Но любые зарубежные инвестиции связаны с валютными рисками в первую очередь для самого инвестора. Нестабильность ситуации вокруг курса национальной валюты в последние годы также внесла ряд проблем в развитие исламского банкинга. Изменяющиеся правила игры приводят потенциальных инвесторов в замешательство, в результате чего они предпочитают ждать более благоприятных условий. При этом с их стороны выражается открытый интерес к развитию исламских финансов в РК. - Подводя итоги нашего разговора, каковы ближайшие перспективы развития исламского банкинга в Казахстане? - На текущий момент основные надежды связаны с Международным финансовым центром «Астана». Исламское финансирование в рамках МФЦА обозначено как одно из основных направлений работы. Еще одна ставка делается на розничное финансирование. На сегодня в Казахстане работает один исламский банк, причем с момента основания он работал в секторе корпоративного финансирования. Новые перспективы развития данного банка связаны с внедрением в 2017 году продуктов розничного финансирования. Кроме того, в текущем году ожидается открытие в РК второго исламского банка, он сейчас находится на завершающей стадии конвертации из традиционного банка в исламский. Ожидается, что и этот банк также будет активно развивать розничное финансирование. Надеемся, что со временем исламское финансирование прочно обоснуется на рынке Казахстана, а его деятельность принесет нашим соотечественникам только благо. Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, глава Международного финансового центра «Астана» сообщил, что в РК возможно новое размещение исламских облигаций -­ сукук. Кроме того, на форуме «IFN СНГ-2017», прошедшем в Астане, он предположил, что к 2025 году рынок исламского финансирования, который на данный момент составляет менее 1% от всех банковских активов, достигнет уже 5-10%. Гарар - запрещение ряда действий. Этот термин обозначает «вводить в заблуждение», «подвергать риску». Закят - экономический механизм в исламских странах, суть которого заключается в том, что неработающие активы облагаются специальным налогом в пользу бедных. Иджара - термин исламского права, обозначающий предоставление чего-либо в аренду. Истисна - вид контракта, предлагаемый исламскими банками для современной крупной промышленности. Мейсир - (с араб. азартная игра). Запрещение азартных игр в исламской экономической модели. Музараат - (с араб. можно перевести как издольщина). Предоставление оборотного капитала на основе раздела прибыли двумя сторонами. Риба - (с араб. приращение, превышение). В русском языке арабскому понятию «риба» наиболее соответствует слово «ростовщичество» в понимании прироста суммы долга против его изначального размера. В исламе риба рассматривается как грех. Сукук - финансовый документ, исламский эквивалент облигации. Такафул - исламское страхование, которое основано на особом механизме распределения прибылей и убытков.

Источник: http://kazislam.kz/ru