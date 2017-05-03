Впервые в Казахстане разработана концепция религиозной политики

Религиозное сознание казахстанцев сегодня представляет сложную палитру: от глубоко верующих до атеистов. Учет этого фактора - важное условие эффективности государственной политики. Это озвучил в ходе заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Религиозное сознание казахстанцев сегодня представляет сложную палитру: от глубоко верующих до атеистов. Учет этого фактора - важное условие эффективности государственной политики. Это озвучил в ходе заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Он представил концепцию государственной политики РК в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Стоит отметить, что такая концепция в Казахстане разрабатывается впервые за годы независимости. Подробнее о том, как в стране планируют регулировать религиозную сферу, читайте в материале корреспондента BNews.kz.

«Религиозное сознание казахстанцев сегодня представляет сложную палитру: от глубоко верующих до атеистов. Учет этого фактора - важное условие эффективности государственной политики. Время показало, что для правильного понимания и применения религии нужны соответствующие традиции и уровень религиозной культуры. Опережающий рост религиозности по отношению к формированию соответствующей культуры приводит к бездумному, буквальному восприятию и применению религиозных догм. Как следствие - сохраняются риски радикализации тех, кто слишком глубоко уходит в религию. Имеют место отказы отдельных граждан исполнять законы, конституционные обязанности, проявление неуважительного отношения к государственным символам, традициям, нормам этики и поведения. Для некоторых людей внешние атрибуты религиозности стали важнее духовной составляющей. То есть они путают понятие веры и религиозных догм. Сохраняется агрессивность верующих радикального толка. Есть факты провоцирования ими конфликтов с официальным духовенством и с теми, кто не разделяет их религиозные взгляды», - отметил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Он добавил, что отдельными религиозными объединениями и лицами ведется незаконная проповедническая деятельность, открытие различных пансионатов, обучающих курсов, вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность без согласия родителей, продолжается распространение деструктивных религиозных материалов в интернете. Кроме того, имеется недостаток квалифицированных служителей духовенства, особенно в системе ДУМК, способных противостоять распространению радикальных религиозных идей. Требует совершенствования структура образования и повышения квалификации духовенства. В рамках концепции министр предложил правительству меры по повышению эффективности государственной политики. Реализация этих мер предусмотрена в соответствии со следующими приоритетами:

- Совершенствование законодательства и регулирование взаимодействия государства с религиозными объединениями. В области законотворчества в числе других четко обозначена позиция по обеспечению транспарентности, прозрачности финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений.

- Укрепление светских принципов развития государства. Понимание светскости как полного дистанцирования и лишь стороннего наблюдения государства за ситуацией в религиозной сфере показало свою несостоятельность в условиях Казахстана. Согласно концепции, светское государство обеспечивает условия для свободы совести, не вмешивается во внутренние дела и канонические вопросы религиозных объединений. Вместе с тем государство должно осуществлять регулирование и контроль содержательной и общественной деятельности религиозных объединений, соблюдение ими законов и интересов государства.

- Развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений. Концепция предлагает более комплексное видение системы государственного управления и государственной службы. Предусмотрено повышение координации и ответственности центральных и местных исполнительных органов. Предлагается комплексная работа во всех сферах: образование, культура, спорт, СМИ, здравоохранение, институт семьи и брака. «Внедрение данных принципов с точки зрения новой геополитической реальности, внутренних и внешних вызовов должно обеспечить стабильность и безопасность Казахстана. Указанные работы будут осуществлены в тесном взаимодействии с официально зарегистрированными религиозными объединениями, гражданским обществом, всеми заинтересованными госорганами. Реализация концепции предусмотрена до 2020 года. Затем по ситуации возможно внесение изменений и дополнений. Проект концепции подготовлен в соответствии с поручением Главы государства. Концепция, определяющая политику государства в сфере религии, разрабатывается впервые за годы независимости. Она станет основой для внесения изменений и дополнений в законодательство. Документ разработан при участии широкого круга экспертов и аналитиков, на основе изучения опыта зарубежных государств, как светских, так и религиозных. Сегодня проект концепции предварительно согласован с заинтересованными государственными органами. Прошу одобрить её и поручить государственным органам окончательно согласовать проект соответствующего постановления правительства в трехдневных срок», - обратился к Премьер-министру Нурлан Ермекбаев. Председатель общественного объединения «Конгресс религиоведов» Бахытжан Сатершинов поддержал министра. По его мнению, актуальность концепции «не вызывает никаких сомнений». «Религиозная сфера становится гиперчувствительной, динамичной. Судя по представленному докладу министра, в обществе возрастает уровень религиозности. Некоторые представители религиозных течений стремятся использовать религию в деструктивных целях. Казахстан также столкнулся с угрозами религиозного экстремизма. В этих условиях важной задачей является выстраивание стройной и эффективной государственной политики в религиозной сфере. Актуальность подготовки концепции не вызывает никаких сомнений», - отметил Бахытжан Сатершинов. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в свою очередь подчеркнул, что необходимо общими усилиями вести правильную воспитательную и просветительскую работу в религиозной сфере, содействовать укреплению согласия и мирного сосуществования всех конфессий. «Нурлан Байузакович нам представил очень важный документ. Данная концепция окажет свое влияние на развитие общественного сознания и общества в целом. Глава государства на недавней встрече с представителями духовного управления мусульман Казахстана обратил особое внимание на проявление религиозной непросвещенности молодого поколения. Поэтому необходимо общими усилиями вести правильную воспитательную и просветительскую работу в религиозной сфере, содействовать укреплению согласия и мирного сосуществования всех конфессий», - отметил Б.Сагинтаев. «Древняя мудрость гласит: ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете его больше нигде, поэтому наша с вами задача дойти до сердца каждого», - заключил Премьер-министр.

Источник: http://kazislam.kz/ru