Совершение терактов, это не джихад, о котором говорил наш Пророк (с.а.с)

Что есть джихад? Как мы его понимаем? И как его трактует Ислам? Как совершал джихад Пророк (с.г.с)? На эти и другие вопросы интервью ответил религиовед, кандидат философских наук Сандыбаев Жалгас Садуахасулы.

Что есть джихад? Как мы его понимаем? И как его трактует Ислам? Как совершал джихад Пророк (с.г.с)? На эти и другие вопросы интервью ответил религиовед, кандидат философских наук Сандыбаев Жалгас Садуахасулы.

- Как по-вашему, почему некоторые молодые люди, только начавшие практиковать Ислам, готовы к джихаду?

- К сожалению, сегодня террористические группировки, часто употребляя слово «джихад» в контексте с Исламом, прилагают немалые усилия, чтобы религия добра, каким является Ислам в сознании людей ассоциировался с террором и кровавыми терактами. Террористы, не имеющие никакого отношения к мусульманскому миру, часто заявляют: «я воюю за религию», и тем самым обманывают себя и вводят молодежь в заблуждение. Безусловно молодым людям присуща горячность. В пылу юношеского максимализма человек отрицая то, что считает неверным, готов к радикальным мерам, вплоть до уничтожения всего неправильного по его мнению. У большей части тех заблудших, кто попадает в сети террористических организаций зачастую отсутствует религиозное образование, и этим в полной мере пользуются эмиссары террористических группировок. Вербовщики ведут постоянную пропаганду против догм вероучения, насыщают сознание молодых людей неправильной трактовкой догм Ислама, читают аяты, отчуждая их из общего контекста, утаивая истинный смысл, предоставляя неверное суждение о содержании священных текстов. Тренируют их мозг в нужном себе русле, воспитывают неприятие к немусульманам, подспудно готовя их к войне и совершению терактов. Чтобы распознать ложные учения псевдорелигиозных течений и раскрыть их истинный смысл, нужна религиозная грамотность, которой у «учеников» к сожалению нет. У таких псевдоучителей нет ни времени, ни желания обучать их арабскому языку и правильному толкованию Корана, потому что для них такие «ученики» всего лишь материал для «джихада», которых пустят в расход при первом удобном случае. Одурманенный ложными учениями, попавший на крючок молодой человек не слушает никого кроме своего «псевдошейха». Он не слушает и не слышит проповеди имамов, потому что они «люди государства», и «неверно разъясняют религию». Он перестает общаться и советоваться с родными, потому что они не читают намаз, следовательно они немусульмане. При правильных проповедях догм Ислама, толковании Священного Корана и разъяснении сунны Пророка (с.г.с), человек не может стать террористом, нацеленным на уничтожение и насилие. Поистине, Коран не призывает воевать против представителей других религий, против тех, кто не совершает намаз и другие положения Ислама. И ни в коем случае не поощряет разжигание розни, конфликтов, не выступает за нарушение мира.

- Как правило, в лексиконе террористических группировок слово «джихад» является одним самых употребительных. Расскажите нам о истинном значении понятия «джихад»…

- Джихад – заимствованное из арабского языка слово. Джихадом называют разные деяния мусульманина, совершенные им на пути к довольствию Всевышнего. Джихад – это вид поклонения. Поэтому, когда мусульманин тратит свое время и силы на получение знания, содержание и воспитание своей семьи, детей, на поддержание родственных связей, его усилия, труд являются своеобразной борьбой на пути аллаха, то есть джихадом. Также «джихад» означает готовность к войне, объявленная на государственном уровне, в том случае, когда государству угрожает опасность извне. Однако, даже в этом случае существует одно условие, джихад должен объявить глава государства, правитель страны. Джихад возможен между государствами. В таких случаях исламские ученые держат совет и выносят фетву, которую распространяют среди всего мусульманского мира. Следовательно, недопустимо, чтобы джихад объявлял отдельный человек или группа людей, выступая против государства. Войну против одной страны объявляет лишь другая страна. Иначе, во что превратится мир, если каждый человек собрав вокруг себя единомышленников будет начинать войну? Стоит отметить, что Ислам строго порицает подобные деяния. В истории Ислама нет случая, чтобы Пророк (с.а.с) совершал нападение на представителей других религий, будь о то христиане, иудеи или язычники, лишь за то, что они другого вероисповедания. Он относился к ним на равных, говоря: «У вас – ваша вера. А у меня – моя!» (аль-Кафирун). Следует отметить, что согласно Корану и сунне взаимоотношения между государствами основываются на мире и согласии.

- То есть назвать действия некоторых людей джихадом нельзя?

- Именно! Выше мы говорили о том, каким бывает джихад. Как и в любой правовой системе, в исламском праве подробно описаны правила, при соблюдении которых совершаемые действия считаются правильными. Если бы Коран призывал мусульман к войне, к совершению джихада в том виде, котором его представляют и пропагандируют деструктивные течения, то в содержании священной книги было бы подробное описание методов, способов такого джихада, примеры жестокости и насилия, были бы приведены данные о войнах и конфликтах между религиями и культурами. И конечно, были бы тщательно приведены детали, к примеру, с каким количеством человек можно объявлять джихад, как совершать его, в какое время и другая информация касательно совершения такого джихада. И это закономерно. Однако, в Коране нет ни одного подобного примера. Напротив, Коран говорит людям о любви и мире. В Священной книге отражено мировоззрение, включающее в себя вопросы отношений между родными, супругами, поучительные рассказы, слова о смысле жизни и мироздании. Коран не проповедует войны. Он ведает людям о жизни пророков, о чудесах, о первом человеке Адаме и его Еве, о пророке Жусипе (Юсуфе) и его супруге Злихе, о царе Сулеймане (Соломоне) и Балкисе, о жертве Ибрахима и Исмаила. Для чего? Чтобы читающий великую книгу обрел знания, мудрость, чтобы истории, описанные в ней, были поучительны и стали причиной его праведной жизни.

- То есть можно сказать, что совершающие «джихад» нынче, ведут борьбу не на пути и во имя Ислама, а против человечества…

- Верно. То, что террористы и боевики совершают, прикрываясь знаменем Ислама: взрывают мечети и дома, убивают невинных людей, проявляя особую жестокость, это не джихад в изначальном и единственно верном значении, это война против человечества. Как можно назвать человечными и вообще разумными действия как похищение людей, насилие и убийство детей, женщин и стариков, взрыв школьного автобуса с детьми, самоподрыв себя и окружающих, и другие не менее ужасные поступки? И должен ли, может ли вообще так поступать истинный моджахид (человек, борющийся на пути Аллаха)? Конечно. Нет. Как мы уже говорили, Коран и сунна, и история Ислама свидетельствуют, что истинный джихад это совершенно иное. Как-то Посланник Аллаха (с.а.с) вернулся с войны. Это была решающая битва, от исхода которой зависела дальнейшая судьба Ислама, будет ли на земле эта религия света и добра. По воле Всевышнего мусульмане победили. Возвращаясь после тяжелых боев, в дороге один из сподвижников спросил: - О, Посланник Аллаха (с.г.с), наверное нет тяжелей войны, чем была? (спросил он, подразумевая, что отныне право Ислама присутствовать на земле отвоевано). Посланник Аллаха (с.г.с) ответил: - Ошибаешься. Есть война тяжелее этой. Это джихад аль-акбар (самая большая война) борьба человека с самим с собой. Если в обычной войне человек рискует своим здоровьем, жизнью и имуществом, в борьбе против нафса он рискует лишить себя жизни в ахырете, то есть в вечной жизни.

- Получается, джихад это не обязательно война с оружием в руках?

– Да, Пророк Мухаммед (с.г.с) выражал уважение к людям не только в мирной жизни, но и на поле боя не показывал жестокости. В 8 году по хиджре в месяце шавваль он отправил Халида ибн Валида с 300 воинами на войну против племени Джазим. В ходе боев по приказу Халида ибн Валида, был убит один молодой парень. На поле брани присутствовала возлюбленная молодого человека. Оплакивая своего любимого, убитого на ее глазах, девушка, вскрикнув громко два раза, испустила дух. Позже услышав об этом Пророк (с.а.с), опечалившись спросил: «Среди вас не нашлось доброго человека?!» В риваяте (свидетельстве), переданном Халидом ибн Валидом, говорится, что узнав о случившемся от него, Посланник Аллаха (с.г.с) воздев руки к небу воскликнул: «О, Аллах! Я не имею отношения и не ведал о том, что сделал Халид!». Приведу еще пример. В одном из боев вблизи Хайбара, Сафия бинт Хурей и ее племянник попали в плен. Билял сопровождая их к Пророку (с.г.с), провел их между убитыми. Юной деве стало дурно от такого зрелища, возникли рвотные позывы. Увидевший это Пророк сказал: «Ей, Билял! Куда девалась твоя человечность? Ты провел девушек между телами погибших!». Билял ответил: «О, Посланник Аллаха (с.г.с), я не думал, что вы обратите на это внимание». Как видно из этих двух коротких историй, Посланник Аллаха (с.г.с) руководствовался добром и заботой о других. Он никогда не устраивал резни, оправдывая тем, что идет война. Напротив, по возможности, он старался не нанести урон не только телесный, но и душевную боль. Резюмируя все вышесказанное, хочу отметить, что действия нынешних заблудившихся в ложных учениях и объявивших джихад, не имеет никакого отношения к Исламу, а настоящий террор, который, как известно, не имеет ни нации, ни расы, ни границ.

Источник: http://kazislam.kz/ru