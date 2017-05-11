Уникальная переговорная площадка

Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии расценивается как важнейший этап достижения прогресса в разрешении конфликта. Обобщенный анализ предварительных итогов переговорного процесса по сирийскому урегулированию представили эксперты Института системных исследований «Парасат» на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент kazpravda.kz.

Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии расценивается как важнейший этап достижения прогресса в разрешении конфликта. Обобщенный анализ предварительных итогов переговорного процесса по сирийскому урегулированию представили эксперты Института системных исследований «Парасат» на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент kazpravda.kz.

Как подчеркнул директор института Нурсултан Ахмедия, проблемы на Ближнем Востоке, и в частности в Сирийской Арабской Республике, представляют серьезную угрозу не только для региона, но и на уровне глобальной системы безо­пасности. Он также отметил, что Казахстан с самого начала сирийского кризиса выступал за мирное разрешение конфликта, поэтому и четвертый астанинский раунд межсирийских переговоров является одним из основных этапов процесса мирного урегулирования в САР.

– Ценность Астанинского процесса заключается в том, что впервые с начала сирийского кризиса в январе 2017 года именно в Астане за стол переговоров сели представители как правительственных сил, так и оппозиции, – добавил эксперт. – Астанинский процесс в очередной раз подтвердил: Казахстан является уникальной площадкой для переговоров в глобальном масштабе. Одним из пунктов доклада стал анализ освещения переговоров в Астане в средствах массовой информации и Интернете. Как сообщил Нурсултан Ахмедия, за период с 1 апреля по 1 мая по теме Астанинского процесса во Всемирной паутине появилось порядка 3 тыс. сообщений. Наиболее активные дискуссии о переговорах в казахстанской столице шли в социальных сетях и блогах, эта тема больше всего обсуждалась в российском (54,9%), украинском (14,7%) и казахстанском (5,9%) сегментах. Помимо этого, обсуждение шло в сетях США, Великобритании, Израиля и других стран. Говоря об освещении прессой четвертого раунда переговоров в Астане, спикер отметил, что видеосюжеты и публикации по этой теме были широко представлены в ведущих СМИ России, Турции, Франции, Великобритании и ряда других стран.

– Неоспоримым является тот факт, что переговоры в Астане привлекали внимание многих мировых СМИ как один из важнейших этапов мирного урегулирования ситуации в Сирии, – констатировал Нурсултан Ахмедия. Он также напомнил, что переговоры по Сирии в Астане проходили в четыре этапа: 23–25 января, 15–16 февраля, 14–15 марта и 3–4 мая. Основной повесткой дня было мирное урегулирование конфликта между сирийским правительством и оппозицией. Главным результатом четвертого раунда стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации на территории САР. Следующая встреча на высоком уровне по сирийскому вопросу в Астане запланирована на середину июля текущего года.

Источник: http://kazislam.kz/ru