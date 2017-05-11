Казахстанцы обеспокоены уровнем религиозных знаний среди имамов

Власти Казахстана и представители общественности выражают обеспокоенность уровнем религиозных знаний священнослужителей, выросших под влиянием насильственного атеизма советских времен.

Одним из обеспокоенных наблюдателей является сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который затронул тему религиозного образования имамов и молодежи на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в Астане 19 апреля.

Власти Казахстана и представители общественности выражают обеспокоенность уровнем религиозных знаний священнослужителей, выросших под влиянием насильственного атеизма советских времен.

Одним из обеспокоенных наблюдателей является сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который затронул тему религиозного образования имамов и молодежи на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в Астане 19 апреля.

«Только образованный имам может правильно просвещать [верующих], - сказал он, по словам пресс-службы президента. - Имамы должны стать идеологами с навыками ораторского искусства и познаниями в... психологии».

Из 3 800 имамов, состоящих в ДУМК, только примерно половина прошла курсы непрерывного образования, сказал Назарбаев, заявив, что этого «недостаточно».

«Муфтият старается отвечать вызовам современности и по мере возможности ведет активную работу с молодежью, дабы оградить молодое поколение от влияния пагубных экстремистских идей», - сказал в интервью «Каравансараю» пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы.

По его словам, в прошлом году представители духовенства в Казахстане были заняты борьбой с экстремизмом, проведя 1 400 бесед с выявленными последователями экстремистской идеологии. Конарбайулы сказал, что благодаря принятым усилиям 533 радикала вернулись к традиционному исламу.

«Это неплохой результат, хотя работы еще очень много, и прежде всего с имамами и молодежью», - добавил он.

Подготовка имамов

Имамы в Казахстане, за исключением очень молодых, по-прежнему страдают от распространенного в советскую эпоху подавления религиозных исследований, утверждают такие наблюдатели, как Жолдас Бертымуратов, который сам служит имамом мечети «Ак мешит» («Белая мечеть») в Павлодаре.

По его словам, в советское время или в первые годы после обретения независимости Казахстаном в 1991 году для них не проводилось специализированной подготовки.

«Высшие и средние специальные учебные заведения для тех, кто хочет стать имамами, в Казахстане появились после 2000-х годов, - рассказал он в интервью с «Каравансараем». - Поэтому Казахстан пока не успел создать многочисленный корпус духовенства. [Для этого] нужны годы и неустанная работа».

Одна из мер по устранению данного недостатка была принята на общенациональной конференции по теме «Ислам и цивилизация», состоявшейся в апреле в Астане, сказал Конарбайулы. В мероприятии приняли участие порядка 500 казахстанских священнослужителей.

Конарбайулы упомянул заключительный документ конференции — план о том, как подготовить «Лучшего интеллектуального имама ХХІ века».

Основная цель, изложенная в документе, заключается в «подготовке образцовых казахстанских имамов, соответствующих требованиям современного общества», добавил он. «В 2016 году было проведено 204 семинара для трех тысяч имамов-мулл».

По словам Конарбайулы, казахстанские священнослужители проходят обучение в Египте и Турции для повышения квалификации.

За последние два года порядка 3 000 имамов прошли аттестацию в ДУМК, отметил он. Имамы, которые не смогли продемонстрировать удовлетворительный уровень религиозных знаний, проходят переподготовку.

Интерес молодежи к духовенству

«В последние годы среди молодежи мы наблюдаем возрастающий интерес к тому, чтобы становиться священнослужителями. И это очень обнадеживает», - заявил Бертымуратов.

Согласно ДУМК, одним из признаков повышения интереса молодежи к карьере священнослужителя является увеличение количества посетителей религиозных сайтов. По данным сервиса Интернет-статистики Zero.kz, в среднем сайты muftyat.kz и mazhab.kz посещают 7 400 и 11 200 гостей ежедневно.

Одним из молодых казахстанцев, стремящихся сделать карьеру в сфере исламского образования или духовенства, является Салтанат Утесин.

«Я всегда хотела... просвещать людей в сфере религии, - сказала «Каравансараю» Утесин, студентка первого курса факультета исламоведения Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак». - Ведь ислам – это не черная паранджа, а в первую очередь миролюбие».

После окончания университета Утесин получит диплом по специальности «хафизм» (знание Корана наизусть).

«Еще не решила, где буду преподавать, - говорит она. - [Казахстанские] девушки могут преподавать в университетах, медресе, мечетях. В любом случае, я уверена, что сделала правильный выбор профессии».

Ранее «Каравансарай» сообщал о том, что 1 130 студентов учатся в университете, и что еще 1 321 человек обучается в девяти семинариях в Казахстане.

Каждый год порядка 200 человек становятся выпускниками университета «Нур-Мубарак» и еще 150 – семинарий.

Разделяя беспокойство президента

Члены общества разделяют беспокойство Назарбаева по поводу недостаточной квалификации духовенства.

«Я довольно часто посещаю мечеть и... убедился, что имамам надо повышать свой профессиональный уровень и работать с прихожанами как можно более тесно, грамотно и интенсивно», - сказал «Каравансараю» политолог из Астаны Талгат Калиев.

«В мире происходит все больше терактов, - сообщила в интервью «Каравансараю» Маргарита Красевич, библиотекарь из Алматы. - Чтобы не позволить этой волне накрыть Казахстан, необходимо... активизировать работу имамов, заняться их просвещением».

Священнослужителям в Казахстане «зачастую не хватает опыта и знаний, чтобы убедить людей и особенно молодежь, - отметил в разговоре с «Каравансараем» Асхат Капенов, студент из Шымкента. - Необходимо работать в этом направлении всем вместе».

Источник: http://central.asia-news.com/ru