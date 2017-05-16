Цвет одежды и действия людей не должны вызывать в обществе панику

Наша страна обозначила собственное направление развития в рамках светских принципов, гарантирующих всем гражданам свободу совести и вероисповедания. Согласно этому внутренние установки какой-либо религии не должны приводить к разногласиям и нарушать единство общества.

Исламовед, доктор теологических наук Балгабек Мырзаев поделился с нами своим мнением как с религиозной, так и с законодательной стороны, относительно женской одежды, соответствующей нынешнему времени и не противоречащей мусульманским принципам. – Сегодня наряду со сложными вопросами религиозной сферы на повестку дня стали выходить также вопросы внутреннего содержания религии. Это, в частности, касается религии ислам. Некоторые явления, считающиеся правильными по шариату, негативно отражаются в обществе. Например, внешний облик мусульманина. Давайте начнем интервью с этой темы. - Как всем известно, недавно Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана выразил обеспокоенность количеством девушек, обособляющихся от общества и покрывающихся себя в черные одеяния. По этой причине он выразил мнение о необходимости законодательного запрета черной одежды, не имеющего ничего общего с нашими традициями. Чуть позже в обществе появились опасения насчет того, что введение подобного запрета может коснуться ношения всей религиозной одежды, в том числе и головных уборов. В свете подобных неверных трактовок общественного мнения, со стороны отдельных людей наблюдались попытки выставить государство в качестве врага религии, чья политика направлена против религиозной свободы с целью достижения своих личных целей. Тщательно рассмотрев суть вопроса, можно отметить, что проблема не в самом платке, и что глава государства отметил только о тех, кто полностью закрывает свое лицо никабом и одевается в черные одеяния. Общеизвестно, что во всех религиях есть понятие «ношение платка», и государство никогда не вмешивалось в дела религии. Тем не менее, мы не должны забывать о том, что разновидность религии напрямую связана с традициями, формирующимися в ходе развития истории страны. Так, у казахских женщин существовала своя модель ношения головного убора, соответствующая национальным традициям. Вид казахского женского головного убора сформировался в результате кочевого образа жизни и использовался в зависимости от достижения определенного возраста. Во все времена наши матери и бабушки в повседневной жизни носили платки светлых тонов, при этом традиционно головные уборы девушки носили в зависимости от статуса, по достижению совершеннолетия, после замужества, рождения детей и т.п. Молодая невеста до одного года носит желек (тонкий шелковый платок, который молодые женщины носят в первые месяцы замужества до того, как надевают жаулык). Во время торжественных мероприятий одевали саукеле. После того, как у молодой невестки появляются дети, женщины аула собравшись, одевают на нее кимешек. Это означает, что женщина стала матерью. В течение жизни происходят различные ситуации. Поэтому, существовали различные виды головных уборов, предназначенных для домашней и хозяйственной работы. На больших мероприятиях и торжествах женские головные уборы украшались различными узорами и вышивками. Молодые женщины носили кимешек, украшая их различными узорами и предметами. При этом, овдовевшие женщины носили кимешек без узоров. По мере достижения пожилого возраста кимешеки у женщин упрощались. Став бабушкой, на кимешек одевали жаулык (большой платок, головной убор замужней женщины-казашки из белой материи, оставляющий открытым только лицо), называя женщину «бабушкой в белом платке». Как видим из истории, во времена наших предков, которые отличались наиболее глубокими религиозными знаниями в отличие от нас, казахские женщины никогда не покрывались в черные одеяния и не скрывали своего лица. – Однако, развитие общества не стоит на одном месте и время вносит новые требования. Какова ситуация в светском государстве? – Да, время действительно не стоит на месте. Современные требования внесли колоссальные изменения в систему управления страной, созданы и развиваются государства, отвечающие требованиям современности. В свою очередь, Казахстан также был создан как светское государство, были приняты Конституция и законы страны. Законодательство республики направлено на обеспечение безопасности всех граждан страны. В частности, экстремистские и террористические события требуют усиления безопасности страны. К сожалению, ежедневно приходится читать новости о том, как в странах Ближнего Востока, где большинство населения составляют мусульмане, происходят взрывы и убийства невинных людей. Кто и в каких целях это совершает, это – отдельная тема. Проблема заключается в тех, кто возвращается из этих стран, покрываясь в черное одеяние, закрывают лицо, что не позволяет идентифицировать личность. По мере нарастания угрозы экстремизма и терроризма усиливаются и меры их предупреждения. – Нашло ли решение данной проблемы в системе среднего и высшего образования? Нам известно, что в определенные годы по этой теме шли острые диспуты. – Да, вопрос ношения религиозных платков в школах сопровождался большими спорами. Были родители, которые одевали платки на 7-летних девочек, едва переступивших порог школы. Эти родители не смотрели даже на то, что их дети еще не достигли соответствующего возраста (балигат жас). Данная проблема возникла по причине того, что верующие уделяют много внимания внешнему проявлению веры. Основной причиной этому служит тот факт, что верующие избравшие радикальный путь, либо имеют слабую религиозную грамотность, либо таковая отсутствует у них вообще. Только общество, которое не впадает в крайние формы проявления религиозности, способно развиваться в ногу со временем. До тех пор, пока мусульманин не будет стремится к получению знаний и развитию науки, он будет оставаться позади всей цивилизации. К сведению касательно затронутой нами темы, официальные представители Министерства образования и науки, Министерства по делам религий и гражданского общества и Министерства юстиции во время брифинга в Службе центральных коммуникаций, проходившего 19 октября 2016 года, разъяснили норму № 26, изданную 14 января 2016 года Министром образования и науки «О требованиях к обязательной школьной форме». В этой связи, Министерство по делам религий и гражданского общества предложило Министерству образования и науки включить в регламент обязательной школьной формы помимо одежды, которая присуща к определенным конфессиям, повальное ношение школьницами откровенной одежды, джинсов и брюк, коротких юбок, а также дорогих аксессуаров и украшений (колец, браслетов, брендовых ремней и т.д.). Как вы заметили, упреки в адрес государственных органов, которые якобы ограничивают права мусульман и других верующих, являются безосновательными. Данные требования обусловлены светским устройством государства и направлены на преодоление социальных, имущественных и других различий среди учащихся в учреждениях среднего образования. В данном ключе, подобные требования регламентируют школьную форму и его цвет в зависимости от возрастных особенностей учащихся. А вне учебного времени, каждый ребенок волен одеваться так как он пожелает. – Существуют ли другие варианты решения вопросов, касающихся прав верующих в нашей стране? – В целом могу сказать, что считаю важным обмен мнениями по проблемам, являющимися наиболее актуальными среди общества. Во-первых, это учит людей мыслить и выстраивать правильную позицию по актуальным вопросам религиозной сферы, тем самым совершенствуя уровень сознания. Во-вторых, это дает возможность выделить несколько путей решения данной проблемы и найти наиболее верную. Однако, считаю важным не позволять при обмене мнениями переходить на личности и бесполезные споры. В последнее время мы часто встречаем людей, которые в тот же час готовы утверждать, что это неправильно и стоят на своем как вкопанные. А мудрый человек, в первую очередь должен предлагать пути решения проблемы. А те люди, которые, не предлагая правильного варианта решения, ожидают, что все решится само собой, если стоять на своем – ошибаются. Напротив, от ненужных споров и ругани никто не выигрывает, да и проблема останется нерешенной. Так на примере 70-летней истории советской власти, мы видели какое давление оказывалось на религию, когда люди были вынуждены скрывать, что держат пост и тайком совершать намаз. Слава Богу, сейчас нет никого, кто останавливал бы поток верующих мусульман, спешащих в распростёртые двери мечетей, отвечая на звуки азана в преддверии пятничного намаза. Разве это немилость Аллаха казахскому народу? Сегодня 26 лет как мы, получив суверенитет, стали независимой страной. Требования общества в одночасье решить проблемы, которые зрели на протяжении долгих лет, считаю несправедливыми и чрезмерными. Аллах своему досточтимому Пророку ниспосылал откровения, описанные в Коране, на протяжении 23 лет. Разве тот, кто создал все из ничего – Всемогущий Аллах, не был бы способен ниспослать весь священный Коран за один день? Конечно, способен, но смогли бы мы познать его? Мы даже, молясь, просим «О Аллах не вешай на наши плечи того, чего мы не сможем осилить». – Можем ли мы религиозные вопросы решить путем законодательного регулирования? – На сегодняшний день ни в Конституции, ни в действующем законодательстве нет норм, ограничивающих внутренние религиозные аспекты. Все регулируется в рамках законных требований, к которым относится и вопрос об ограничении ношения женских платков в рабочее время. Всем известно, что у нас в стране существует свобода выбора одежды, но это не означает, что человек может одеваться как попало. Также известно и то, что в каждом учреждении и организации существуют свои требования и нормы, предъявляемые к одежде. Как солдат, проходящий срочную воинскую службу, так и офицер, работающий в военной сфере, обязан носить строго установленную форму. Например, мы все повинуемся установленным правилам ношения одежды при посещении пациентов медицинских учреждений и театров. Никто никого ведь не притесняет в правах и свободах, вне зависимости от религиозной принадлежности, а требования к виду одежды, а ограничения больше направлены на соблюдение гигиены, этикета в т.ч. безопасности и едины как для верующих граждан, так и для неверующих. Во-вторых, нет никаких оснований считать, что ограничительные меры направлены против женщин, покрывающих свои головы. В этой связи считаю самым правильным на время воздержаться от ненужной критики и дождаться итогов рассмотрения данного вопроса.

Источник: http://kazislam.kz/ru