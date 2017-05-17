Казахстанским учителям и школьникам рассказали об опасностях радикализации

Около 5500 школьников и более 300 учителей из Павлодарской области 5 мая приняли участие в Интернет-конференции на тему противодействия экстремизму и терроризму. Это первая в Казахстане столь многочисленная Интернет-конференция, посвященная данному вопросу.

Мероприятие прошло в свете официальной информации о нескольких сотнях радикализованных граждан Казахстана, сражающихся в Сирии и Ираке.

В Интернет-конференции приняли участие учителя и школьники 7-11 классов из 60 школ Павлодарской области.

Конференция проводилась на базе средней школы № 4 Павлодарского района. Трансляция конференции происходила в прямом эфире, ученики и педагоги смотрели ее на больших экранах в актовых залах своих школ.

Использование формата Интернет-конференции на тему «Информационное противодействие современному религиозному экстремизму и терроризму» позволяет «охватить большое количество участников... в разных местах», – сказала в интервью «Каравансараю» директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений города Павлодар Гульназ Раздыкова.

Предостережение о методах вербовки

В выступлениях экспертов делается акцент на опасностях экстремизма и возможных способах вербовки, сказала подполковник Бибегуль Камзина.

«Были показаны видеоролики с примерами вовлечения в экстремистские организации, наступающей правовой ответственности за экстремизм. Это очень актуальная проблема, и подобную работу необходимо проводить регулярно», – добавила она.

Научный сотрудник Республиканского научно-практического центра психического здоровья Леся Бикетова и врач Центра поддержки здорового образа жизни Каптас Сакенов рассказали школьникам о психогенных методах вербовки экстремистов и здоровом образе жизни, который позволяет сохранять ясность ума и не поддаваться на уловки вербовщиков.

Руководитель отдела по информационно-разъяснительной работе Управления по делам религий Павлодарской области Зайда Асанбаева рассказала участникам об угрозах экстремизма и терроризма, причинах распространения религиозного экстремизма, отличительных чертах радикальных организаций и способах противостояния вербовке.

Она призвала тех, кто столкнулся с экстремистами, обращаться за консультацией психолога по телефону доверия в Павлодаре (8 [7182] 32 50 50) или посмотреть полезную информацию на сайте Центра анализа и развития межконфессиональных отношений: www.carmo-pvl.kz.

«Нужно воспитывать в подростках чувство толерантности, прививать иммунитет к радикальной идеологии, развивать в молодых людях критическое мышление по отношению к окружающей действительности, – говорит Асанбаева. – Все это способствует борьбе с распространением радикализма и духовному совершенствованию личности, ее самореализации».

Рекомендации по обучению

Юные участники Интернет-конференции не остались равнодушными, сказала Камзина.

«Было много вопросов по теме экстремизма, терроризма, традиционных и нетрадиционных религиозных течений. На все вопросы лекторы дали профессиональные, грамотные и исчерпывающие ответы», – добавила она.

«Можно было задать свой вопрос. Но даже если всем не удалось спросить, то сверстники задавали вопросы, ответы на которые всем нам интересны», – сказала «Каравансараю» ученица 9-го класса из Павлодара Юлия Коленцева.

Конференция вызвала оживленное обсуждение среди школьников, рассказал «Каравансараю» ученик 10-го класса из Качирского района Павлодарской области Ермек Буламбаев

«[Эту тему мы] с друзьями обсуждали весь оставшийся день. Мы посмотрели видеоролики, нам рассказали о реальных примерах людей, которые поломали себе жизнь, отправившись на войну ради "джихада". Теперь я смогу понять, где идет пропаганда экстремизма, будь то ролик в Интернете или разговор на улице», – сказал Ермек.

По словам представителей Центра анализа и развития межконфессиональных отношений города Павлодар, такие Интернет-конференции будут проводиться регулярно.

«До конца года мы планируем проведение двух подобных Интернет-конференций для студентов высших учебных заведений Павлодарской области», – сказала Раздыкова.

Источник: http://central.asia-news.com/ru