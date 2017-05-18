Духовное управление мусульман Казахстана в противодействии религиозному экстремизму

Религиозный экстремизм является крайней формой социального деструктивного действия, создает угрозу безопасности государства, стабильности и мирному развитию общества. За последние годы эти вызовы современной цивилизации дали о себе знать на западе и юге страны, он является разновидностью сепаратизма направленный на подрыв политической стабильности государства, территориальной целостности и его конституционного строя.

Этот феномен опасен не только прямыми разрушениями социальных объектов и культурных ценностей, и не только убийствами и террором, которые являются для него основными формами реализации своей идеологической программы. Гораздо опаснее сама идеология экстремизма, которая ведет к искажению мировоззрения личности и серьезным психическим аномалиям. Оказывая влияния на большие группы людей, религиозный экстремизм оказывает деструктивное воздействие на их психику и сознание, превращая их в организованные деструктивные группы, ориентированные на агрессивные действия, направленные на разрушения существующего социального порядка. В связи с крайней социальной опасностью религиозного экстремизма, с этим глобальным вызовом должно бороться не только государство, но и другие члены гражданского общества. И в первую очередь сами верующие придерживающиеся традиционных религиозных взглядов наряду с официальным духовенством. Духовное управление мусульман Казахстана (далее ДУМК) как организация аккумулирующая всех мусульман на территории Республики Казахстан должна стоять на первом месте в борьбе с этим злом. Как известно, религиозный экстремизм - это своеобразная идеология, адекватным ответом на которую может быть только другая религиозная идеология. Профилактика религиозного экстремизма и контрпропаганда нетрадиционных радикальных идей должны вестись в том числе из уст грамотных, теоретически подготовленных, просвещенных и харизматичных мусульманских священнослужителей. Поэтому в первую очередь ДУМК предприняты меры по повышению грамотности прихожан и разъяснения им отличий традиционного ислама, от идеологии радикалов и экстремистов. В связи с этим во всех мечетях Казахстана создаются курсы «Повышения грамотности» прихожан. ДУМК организована система аттестации и повышения квалификации имамского корпуса, в частности, только за 5 месяцев текущего года переподготовку прошли 500 имамов мечетей. В конце 2015 года ДУМК впервые принял важный документ - Концепцию развития религиозного (духовного) образования до 2020 года. В стране действуют 10 медресе (колледжей) и Казахстанско-Египетский университета исламской культуры "Нур Мубарак" где наряду с магистратурой работает и отделение докторантуры. Таким образом ДУМК сумело создать четырех ступенчатую систему непрерывного образования. Сейчас усовершенствована программа обучения в казахстанских медресе. Новое руководство Казахстанско-Египетского университета исламской культуры "Нур Мубарак" предпринимает меры по повышению качества образования до международного уровня. При университете создан научно-исследовательский центр "Абу Ханифа" для аналитического и методического обеспечения деятельности ДУМК. Параллельно на местном уровне организована работа по разъяснению молодежи, желающей получить теологическое образование, о целесообразности получения такого образования внутри страны - в 10 отечественных медресе и университете исламской культуры "Нур Мубарак". В результате только в прошлом году 26 молодых граждан отказались от выезда в сомнительные вузы. ДУМК старается обеспечить их дальнейшую учебу на родине или рекомендует поступление по направлению Муфтията в 10 ведущих религиозных университетов мира с проверенной репутацией. В настоящее время в университетах Египта, Малайзии, Турции и России обучаются и проходят повышение квалификации более 300 казахстанских студентов и имамов. В этой связи в рамках подписанного в 2014 году меморандума о сотрудничестве между Агентством по делам религий и Духовным управлением мусульман Казахстана предпринимаются меры по повышению роли и активизации духовно-просветительской деятельности ДУМК в сфере укрепления традиционных основ духовности казахстанского общества и противодействия распространению религиозно-экстремистской идеологии. Для этого в ДУМК действуют собственные республиканские и региональные информационные группы по работе с верующим населением. В каждой области созданы местные информационно-разъяснительные группы, наряду с которыми на республиканском уровне работает республиканская информационно разъяснительная группа. В результате работы которой в 2015 г. удалось вернуть в традиционный ислам около одной тысячи наших соотечественников. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) наладило профилактическую работу в казахстанских исправительных учреждениях. Сегодня в работе с заключенными, осужденными за экстремизм и терроризм, задействованы свыше 50 имамов по Казахстану. В настоящее время в РК около 400 человек отбывают наказание. Это люди, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности. Они, в зависимости от состава преступления, отбывают наказание в разных исправительных колониях. «У нас есть имамы, которые работают с таким спецконтингентом, такими осужденными. ДУМК и КУИС сейчас совместно проводят с ними общие профилактические мероприятия. Это (работа - Прим.автора) разъяснительного характера, потому что большинство осужденных из-за незнания попали в радикальные бандформирования», - пояснил Куат Раев, отметив, что некоторые осужденные вернулись из зоны боевых действий в Сирии. Переезд ДУМК в г. Астану дал новый импульс его работе, и он сумел реализовать ряд очень важных концептуальных инициатив, которые определят перспективы развития ДУМК на ближайшие годы. Среди которых хотелось бы особо отметить Платформу ДУМК принятую 19 февраля 2015 года. Где четко обозначена позиция ДУМК в отношении к радикальным и псевдорелигиозным организациям. «ДУМК в официальном порядке порицает деятельность различных радикальных, псевдорелигиозных, деструктивных организаций. Во благо единства мусульман страны призывает придерживаться ханафитского мазхаба», гласит 11 глава Платформы. ДУМК проводит многочисленные конференции, семинары и круглые столы с целью совершенствования работы по противодействию религиозному экстремизму, на которых принимаются разного рода обращения. В частности, 24 февраля текущего года в Астане прошла республиканская Конференции- «Ислам и светское общество», организованная ДУМК, по итогом которой было принято обращение ее участников, в котором говориться: «Считаем, что долгом каждого из нас является воспитание верующих граждан патриотизму путем обозначения взаимосвязи государства и религии, профилактика религиозного экстремизма и терроризма, формирование единой общины мусульман Казахстана, пропаганда общечеловеческих нравственно-духовных ценностей». В целом, ДУМК сегодня сформировалось как монолитное мусульманское объединение страны и постепенно наращивает свою деятельность в борьбе с экстремизмом, которая уже дает ощутимые плоды.

Максатбек Каиргалиев

Источник: http://kazislam.kz/ru