Хиджаб не меняет характер: культуру должны прививать имамы — эксперты

Драка женщин в хиджабах в автобусе Алматы стала лишь очередным дополнением к списку «подвигов» людей, подчеркивающих религиозность внешними атрибутами. Эксперты констатируют: хиджаб не делает человека лучше или хуже, это всего лишь одежда. Казалось бы, люди, для которых вера и соблюдение религиозных канонов стали основой жизни, должны быть терпимее к окружающим. На деле же очень часто происходит иначе.

Политолог Азимбай Гали упоминал в одном из интервью нашему порталу, как однажды ему угрожал расправой мусульманин, которому он сделал незначительное замечание по поводу его ребенка.

— Жена в хиджабе, он с пышной бородой. Я лишь сделал замечание — казалось, ребенок устал, и я посоветовал отцу взять его на руки. В ответ прозвучало: «Еще одно слово — и тебе конец», — поделился политолог. Внимание делает их нервозными По мнению социолога Тимура Айсаутова, сегодня в Казасхстане приверженцы хиджабов, длинных бород и коротких штанов выделяются из общей массы людей. Поэтому к ним такое пристальное внимание.

— Многие думают, что раз они так одеваются, пятикратно читают намаз, должны быть образцом подражания для остальных Требования к ним завышенные, и порой чересчур. Люди считают, что практикующие мусульмане не должны нарушать законов, быть всегда вежливыми и воспитанными. Но в жизни не всегда так. Хотя если почитать литературу, можно убедиться, что и там требования к поведению мусульман очень высокие. Человек должен быть таким, чтобы люди к нему тянулись, а не пугались, — говорит социолог. С ним солидарен и политолог Замир Каражанов, который подтверждает, что к мусульманам, носящим бороды и хиджабы, общество проявляет пристальное внимание. Но все же он связывает агрессию, исходящую от практикующих мусульман, с недостатком религиозного воспитания.

— Из-за пристального внимания к себе они становятся нервными и напряженными. Но у верующего должны быть такие качества как смиренность и сдержанность. Это красит любого человека, не только верующего Это показатели культуры человека. Любой воспитанный гражданин найдет в себе силы остановиться в стрессовой ситуации, не опускаясь до оскорблений, — говорит он.

В СССР было не так

А имамы в своих проповедях должны разъяснять прихожанам, что агрессия и ругань идут не от бога.

— Бескультурья хватает не только среди религиозных групп населения. Особенно много его среди молодежи Недавно я сделал замечание парню, который выкинул бутылку в арык, так он начал со мной пререкаться, вплоть до использования грубых ругательств. Культура со времен СССР сильно упала. Если тогда человек устраивал скандал в людном месте, да еще с использованием матов, все окружающие начинали на него косо смотреть. Это считалось неприемлемым. Сейчас же это привычное дело. Но в Советском Союзе у людей было меньше стрессов — они годами работали на одном рабочем месте, без конфликтов. Сегодня, к сожалению, во многих компаниях человек человеку волк — готовы друг друга съесть с потрохами, отсюда нервозность и агрессия, — замечает Каражанов. Тимур Айсаутов отмечает, что на сегодняшний день практикующая часть мусульман в Казахстане неоднородна. Присутствуют представители множества исламских течений.

Агрессивны представители сект

— Не стоит судить по части о целом, если это целое неоднородно. Есть у нас вполне социализированные группы мусульман, которые адекватно ведут себя в повседневной жизни и гармонично взаимодействуют в обществе. Но есть и те, которые не совсем правильно понимают ислам. Некоторым близки экстремистские взгляды, — подмечает он. По совам социолога, эти группы и поспособствовали тому, что за 10-15 лет в стране возросла террористическая активность.

— Эти люди идут не только вразрез с казахстанским обществом, но и с требованиями ислама. Среди таких часто наблюдаются разводы, они практикуют передачу жен из рук в руки. Подобное невежественное поведение идет поперек морали, дискредитируя ислам, ведь в нем нет таких правил. Сектанты создали свои правила и поведенческие лекала. Для них ничего не стоит дать развод жене по телефону или начать жить с женщиной без регистрации брака. Хотя в традиционном ханафитском исламе говорится, что если светские законы не идут вразрез с шариатом, то светские законы и есть шариат. То есть если по закону предусмотрена регистрация брака в госоргане, ее нужно проводить. И кстати, Муфтият не проводит у себя процедуру бракосочетания без предварительной регистрации в официальных органах, — отмечает Айсаутов.

Они такие же, как все

Представители нетрадиционных исламских течений, по его словам, зачастую намеренно пытаются идти против светских законов.

— Они у себя внутри создали убеждение, что настоящий ислам есть несоблюдение светских законов и неуважение Муфтията. К сожалению, мы все чаще видим, как девушки в хиджабах дерутся на улицах. Иногда причина кроется в приверженности нетрадиционному исламу, но никто не отрицает и частные случаи. Если, к примеру, девушка надела хиджаб, мужчина начал носить бороду, оба стали читать намаз — это не значит, что они перестали быть обычными смертными людьми, которым свойственны обычные человеческие слабости. Если вспыльчивая и неуравновешенная девушка надела хиджаб, ее характер автоматически не поменяется, — отмечает социолог. Подводя итог, Тимур Айсаутов утверждает, что и к девушкам в хиджабах, и к мужчинам с бородой общество должно относиться как к обычным людям.

— Они сами должны ставить завышенные требования к себе, но общество не имеет на это права, — заключает социолог.

Источник: http://kazislam.kz/ru