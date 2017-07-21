Переубедить, вернуть, помочь

B западных областях страны не уменьшается число последователей нетрадиционных течений ислама, в регионах продолжается скрытая работа по вербовке новых адептов. Руководители управлений по делам религий Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областей в ходе межрегионального семинара по вопросам профилактики религиозного радикализма с участием министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева поделились опытом работы по действию распространения салафизма в обществе. Председательствовал на семинаре глава области Нурлан Ногаев.

Нурлан Ермекбаев в своем выступлении отметил, что при отсутствии культуры, воспитания, образования религия становится опасным оружием в руках радикалов. Сегодня распространению деструктивных религиозных течений, в т.ч. идей салафизма, способствует нехватка профессиональных религиоведов, низкий уровень образованности имамов. Определить грань между традиционным исламом и радикальным течением становится затруднительным из-за отсутствия элементарных знаний. Между тем, по словам специалистов, главным признаком радикалов является резкое неприятие других течений, призывы к агрессии. – В настоящее время готовятся изменения в действующий Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Они будут касаться запрета на одежду, чуждую нашим национальным традициям. Нельзя слепо следовать чужим традициям, предавая свои национальные устои. Это требование не Президента или министра, а казахстанского общества. Также мы требуем, чтобы в стенах школ не носили хиджабы, – отметил Нурлан Ермекбаев. Террорист без гражданства По словам министра, за рубежом в 13 исламских университетах обучается 121 казахстанец, из них 76 являются выходцами из западных регионов. Понятно, что зарубежное обучение, помимо плюсов, несет в себе и ряд очевидных минусов, связанных с моделью проповедуемого в той стране ислама. Поэтому этот вопрос требует тщательного рассмотрения, и ДУМК должен работать в том направлении, чтобы сделать получение духовного образования в Казахстане более привлекательным. Но не только в поисках духовной пищи уезжают за границу наши соотечественники, некоторые, по их, же словам, едут воевать «за веру». В рядах террористов, с оружием в руках насаждающих по всему миру свои идеалы, сегодня порядка 500 граждан Казахстана. Существует опасность, что, вернувшись когда-нибудь домой, в Казахстан, они могут заняться подрывной деятельностью. Поэтому принято решение о внесении в Закон нормы о лишении гражданства тех, кто покинул Казахстан и примкнул к лагерю террористов. Но лишение гражданства будет приниматься судом, лишь в исключительных случаях с учетом тяжести деяний и наступивших последствий, после тщательного расследования всех обстоятельств. Хиджабы вне школ Как отметила заместитель директора департамента по среднему и дошкольному образованию Министерства образования и науки РК Зинеп Максутова, в Атырау растет количество фактов ношения религиозной одежды школьниками. В этом учебном году было зафиксировано 315 таких фактов против 194 в прошлом учебном году. Между тем, согласно положению, в школах обязательно придерживаться общеустановленной школьной формы. А вот пробелы в религиозных вопросах школьников должен решить спецкурс «Основы религиоведения», изучать который будут девятиклассники. Аким области Нурлан Ногаев отметил, что имамы и сами в повседной жизни должны помнить, что живут и работают в светском государстве, и показывать пример своим прихожанам. Участники семинара обратили внимание и на то, что сегодня разъяснительная работа должна быть активизирована в социальных сетях, она должна быть доходчивой и понятной. Нередко социальные ролики быстрее доходят до целевой аудитории, поэтому важно обратить внимание на их содержательность. Возвращение в традиционный ислам В ходе семинара руководители управлений по делам религий западных регионов поделились опытом своей работы. Как сообщил глава атырауского ведомства Хайролла Кушкалиев, управление основной акцент делает на целенаправленной работе с последователями деструктивных течений в местах лишения свободы, с лицами, осужденными по статьям за терроризм. Была озвучена и статистика по этому вопросу. В традиционную религию вернули 17 человек. В Атырауской области работают 4 теолога, приглашенные «на усиление» из других областей. Руководить управления по делам религий Западно-Казахстанской области Саялбек Гизатов сообщил, что большую помощь исполнительным органам в работе с лицами, придерживающимися нетрадиционных течений, помимо теологов, оказывают и психологи. В Мангистауской области считают, что заставить «перейти на свою сторону» радикалов можно только путем установления личных контактов, переговоров. Руководитель Мангистауского управления по делам религий Ерлан Есберген поделился опытом работы: – Салафиты не принимают приглашения, поэтому мы сами идем в коллективы. Сначала проводим общий семинар, в ходе которого вычленяем адептов нетрадиционных религий, и после проводим личную разъяснительную беседу. В результате этой работы мы вернули в традиционный ислам 19 нефтяников, – сообщил гость из Мангистау. Как сообщил руководитель управления по делам религий Актюбинской области Жолдас Калмагамбет, у них в регионе успешно работает консультативно-реабилитационный центр «Ансар». По словам спикера, на 16 тысяч семей, проповедующих нетрадиционный ислам в Актюбинской области, заведены своеобразные паспорта, куда собирается информация. Во всех районах области открыты КГП по работе с последователями нетрадиционных религиозных течений. На сегодня есть успешный опыт возвращения к традиционной религии 170 заблудших казахстанцев. Главный имам Актюбинской области Амантай кажы, подтверждая проводимую успешную работу в регионе, отметил необходимость принятия общего плана, выработки методики по разъяснительной работе. По его словам, на сегодня каждый работает по-своему.

Источник:http://kazislam.kz/ru