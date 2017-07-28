Казахстанка откровенно рассказала о жизни с салафитом в Кокшетау

На данный момент с девушкой работает психолог, она пытается вернуться к нормальной жизни. Девушка из Кокшетау, которая в целях безопасности не назвала свое имя, поведала жуткую историю о том, каково быть замужем за мужчиной, исповедующего нетрадиционный ислам. Подробностями жизни казахстанка поделилась с блогом Kokshetau Today на платформе Yvision.kz, передает медиа-портал Caravan.kz. История жительницы Кокшетау начиналась как у всех: будучи в колледже девушка влюбилась в парня по имени Ермек, с которым они и начали встречаться.

По ее словам, молодой человек казался ей положительным во всех смыслах: «Ермек был симпатичным, работящим без вредных привычек, читал намаз». На третьем курсе пара совершила обряд «неке», ну а потом у них родились дети – сын и дочь. Только вот со временем мужчина начал сильно меняться и превращаться в изверга.

- Муж со временем стал меняться. Замкнулся в себе. Стал контролировать каждый выход на улицу, начал настаивать на хиджабе. Сначала я сопротивлялась, но ничего не смогла сделать, так как он пригрозил разводом. Надела хиджаб, стала читать намаз, втянулась и привыкла к этому со временем. Странности мужа на этом не закончились. Он перестал общаться с родственниками, и даже с родителями. Семейные праздники, типа дня рождения, запретил отмечать вовсе. Малейшая погрешность в быту перерастала в ссоры, дошло до рукоприкладства. Никакие мольбы, слезы и плач детей его не останавливали. Я была в ужасе. И не могла взять и уйти, любила, да и детей было жаль. А главное, как смотреть в глаза родителям? Когда младшему ребенку исполнилось три, я захотела выйти на работу, но он запретил мне, сказал, что я должна уволиться. Муж же сам уволился с постоянной работы и занялся коммерцией. Дела сначала шли нормально, но потом стало очень тяжко. Он срывался на мне и детях. Потом начал обвинять во всем меня, что это я разгневала всевышнего, и все чаще стал угрожать разводом. Мы не состояли в официальном браке, поэтому развод очень прост, произношением «талак», - рассказывает девушка. Такие странности, по словам девушки, начались из-за появления в жизни Ермека новых друзей.

- Ермек завел новых друзей, те стали приглашать нас в гости. Я была в шоке, когда, придя в дом, нас рассадили по разным комнатам, женщины сидели отдельно от мужчин, за закрытой дверью. А хозяйка дома и вовсе убегала при виде гостей мужчин. Я как бы видела такое, что по религиозным праздникам, ну или если так заведено в семье, женщины и мужчины садились за разными дастарханами, но обычно в одном зале, но, чтобы так…, - добавила жительница Кокшетау. Толчком для разрыва отношений с салафитом Ермеком послужил пример подруги девушки всё из того же общества с нетрадиционным исламом. С её подругой Алимой, которая была женой другого салафита, муж решил развестись, отдав ее, как вещь, в пользование другого мужчины – его дальнего родственника, при этом угрожая, что если девушка не перейдет к нему, то «он отдаст замуж старшую несовершеннолетнюю дочь». Однако и этот родственник, спустя 3 месяца пользования девушкой, решил передарить её своему другу.

- Тот родственник после трех месяцев совместного проживания вдруг тоже с ней развелся, и выдал замуж за своего друга. Угрозы были те же. Они в прямом смысле сделали из взрослой женщины, матери троих детей, проститутку. Теперь Алима рыдала и говорила, что беременна, при этом она не уверена, кто из последних мужей отец ребенка. Ее не выпускали одну из дома, она же хотела сделать аборт и поставить спираль. Я была в шоке, не знала, чем помочь. Предложила обратится в полицию, но Алима только рыдала еще больше, переживая за детей, которые остались с первым мужем. Звонок оборвался… Я пробовала перезванивать, но номер был отключен. Я была в ужасе…, - отметила девушка. После этого разговора с подругой казахстанка не стала долго думать, испугавшись за свою жизнь, так как ее муж тоже стал грозиться разводом, и обратилась в центр по работе с жертвами деструктивных религиозных течений.

- Я ведь понимала, что те правила, которых придерживался мой муж и его друзья, отнюдь не традиционный ислам. Сейчас со мной работает психолог, я стараюсь очнуться от кошмара, и начать жить заново, - заключила девушка.

Источник: http://kazislam.kz/ru