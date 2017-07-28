Казахстанцев задержали в Египте: что мы знаем об этой стране

На днях стало известно, что шестеро казахстанских студентов языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Однако о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания до сих пор ничего не сообщается. Отец одного из задержанных казахстанцев рассказал, что его сын отправился в Египет на языковые курсы за счет Катарского благотворительного фонда. "Договоренность была между ними о том, что они переведут три тома книги одного арабского ученого.

Но сразу же скажу, что эти книги не на религиозную тему. Книги были исторические. Они договорились, что первый том переводит один из учителей из университета, а два тома они берут на себя. Спонсор за это им оплачивает перелет туда и обратно. Остальное мы сами доплачивали. Там преподают два-три основных предмета, типа риторики, ну и плюс подтянуть язык, пообщаться с носителями (...)", - отметил ранее отец студента. Напомним, Египет наряду с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном 5 июня разорвал дипломатические отношения с Катаром и прекратил всякое сообщение с этой арабской страной, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела. Корреспондент Tengrinews.kz совместно c научным сотрудником ИСИ Евразийского национального университета Габитом Конусовым рассказывает, какие сейчас происходят политические и религиозные процессы в Египте. Какая сегодня наблюдается политическая и религиозная обстановка в Египте? Египет, как и все страны региона Ближнего Востока, переживает серьезный кризис. И если в Ливии и Сирии идет гражданская война, то египетский кризис протекает несколько иначе. Хотя действующие лица те же - военные и исламисты. Но египетская армия - это старейший государственный институт, он оказался сильней и установил контроль над государством. И действующий глава египетского государства (Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси пришел к власти, свергнув в августе 2013 года исламистское правительство "Братьев-мусульман". Во время инаугурационной речи 8 июня 2014 он обещал сделать все возможное, что обеспечить стабильность и разгромить терроризм. Президент решил взять под контроль религиозную жизнь страны. В январе 2014-го власти запретили "незарегистрированным" имамам выступать с проповедями. Остальным темы пятничных проповедей стали спускать сверху. Также 27 тысяч мечетей площадью менее 80 квадратных метров де-факто закрыли, разрешив использовать их лишь в качестве молельных комнат пять раз в день, - прим. ред.) это прежде всего военнослужащий. Военные в Египте - традиционно престижная и очень перспективная в плане карьерного роста группа общества. Она к тому же и очень многочисленна. Поэтому власть нынешнего президента достаточно устойчива. Она держится не на "штыках", а на престиже. Фото: REUTERS Но престиж военного не может сам по себе решить накопившуюся массу проблем страны. Так же как их не смогли решить и предыдущие лидеры страны. Серьезные трудности с ними испытывает и действующий президент. Это комплекс социально-экономических проблем, наиболее заметными из которых являются безработица, продовольственная и энергетическая безопасность. В Египте, как известно, самая большая в регионе христианская община. Оценки ее численности варьируются в пределах восьми-десяти миллионов человек. Хотя отношения между христианами и мусульманами имеют в стране сложную историю, экстремисты стараются расшатать ситуацию в этой плоскости. Но нападения в Вербное воскресенье (9 апреля, когда христиане отмечали Вербное воскресенье, в Египте произошло два теракта в местах скопления коптов. Жертвами терактов стали более 40 человек, более 70 пострадали - прим. ред.) показали, что атаки, хотя и уносят жизни людей, к межобщинным столкновениям не приводят. Фото: REUTERS Но главная угроза для Египта сегодня - это терроризм. Я сильно сомневаюсь, что ДАИШ (ИГИЛ) или ему подобная группировка может прийти к власти в стране. Но она нацелена и частично добивается того, чтобы в стране ухудшилась социально-экономическая и внутриполитическая обстановка. И это приведет к крушению режима. Для этого, похоже, и организуются теракты, нацеленные на иностранных туристов, местных христиан-коптов и сотрудников служб безопасности. Какую сторону занимает Египет в Сирийском конфликте? Официальные заявления и поведение египетских официальных лиц не дают четкого ответа. Возможно, памятуя о былом влиянии своей страны, они пытаются играть самостоятельную роль, выработать свой вариант решения конфликта, но остаются в тени более крупных и заинтересованных игроков. То же самое можно сказать и о йеменском противоборстве. Но возможно, что египтяне решили сконцентрировать свои усилия на ливийском направлении. И там они действуют, оказывая поддержку генералу Халифе Хафтару (командующий Ливийской национальной армией - прим. ред.). Это содействие заключается не только в материальном обеспечении. ВВС Египта оказывают воздушную поддержку его операциям, предоставляют транспорт и базы. Египетские инструкторы обучают сторонников Хафтара, а военные врачи оказывают помощь раненым. Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

Египет для ДАИШ - цель, враг, объект нападений. На Синайском полуострове автономно действует мощная группа, которая осуществляет нападения от имени ДАИШ. И надо признать, что египетские силы безопасности не достигли серьезных успехов в борьбе с ними (например, в июле на севере Синайского полуострова, возле города Рафах в результате нападения террористов погибли 23 египетских военных, еще 26 получили ранения - прим. ред.). Поэтому для Египта критически важно максимально увеличить число "друзей" и минимизировать количество "врагов". Поэтому внешнеполитическая активность направлена на актуализацию Египта как борца с терроризмом и экстремизмом. Проблема терроризма волнует всех. И Египту есть чем оказать содействие в этом направлении. Стал ли во внешней политике Египет сильнее после революций? Египет однозначно ослаб. Главное, что подорвало внешнеполитический вес Египта, - разрушение той системы международных отношений, которая сложилась на Ближнем Востоке. В частности, фишкой Египта была арабская солидарность и Лига Арабских Государств, созданная по замыслу Гамаля Абд эль Насера (египетский государственный и политический деятель, второй президент Египта - прим. ред.), она была важным рычагом в его внешней политике. Сегодня, когда арабские страны переживают острый кризис, ЛАГ не играет роли, которую играла, к примеру, во времена холодной войны. А Лига, не смотря на идеологические разногласия, позволяла выражать единое мнение арабов по многим вопросам. Например, независимость Алжира, иракское вторжение в Кувейт, арабо-израильский конфликт и прочее. При этом страна ведет фактическую войну с экстремистами с использованием армии на Синае и активно поддерживает одну из конфликтующих сторон в ливийской гражданской войне. Иными словами, сегодня египетское руководство больше полагается на силовые методы взамен политико-дипломатических. Говоря о безопасности в стране, я бы отметил несколько пунктов. Фельдмаршал Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси упрочил и укрепил пошатнувшиеся за последние два десятилетия позиции армии в стране. Вместе с тем перед фактически новым руководством страны стоят те же проблемы что и перед предшественниками: энергетическая и продовольственная безопасность, дефицит во внешней торговле, высокая безработица. Но при этом на них наложились: сокращение доходов от Суэцкого канала, снижение доходов от туризма и переводов от египтян, работающих за рубежом. И в этом свете вопрос общественной безопасности дал бы о себе знать в любой стране. Из-за границы это заметно по участившимся терактам. Здесь можно вспомнить трагедии октября 2015 года с лайнером "Когалымавиа" в небе над Синаем (тогда потерпел крушение самолет, выполнявший рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Катастрофа, ставшая крупнейшей в истории советской и российской авиации, унесла жизнь 224 человек. Большинство из них - жители Петербурга и Ленинградской области - прим. ред), и в мае 2016 года Airbus 320 авиакомпании EgyptAir над Средиземным морем (самолет, следовавший рейсом MS804 Париж - Каир, пропал с экранов радаров диспетчеров. На борту было 66 человек - прим. ред.). Хотя расследования по крушениям самолетов еще продолжаются, но у меня все меньше сомнений, что оба самолета стали жертвами терактов.

Но и без этих инцидентов страна переживает серьезную вспышку насилия. Поэтому рано говорить о достижении устойчивой общественной безопасности.

Источник: http://kazislam.kz/ru