Салафизм является опасной идеологией

- Как получилось, что некоторая часть молодежи не успев вступить в лоно Ислама, как уже оказывается в Сирии с оружием в руках? Каким образом представители чуждых нам течений умудряются завладеть умами и сознанием молодежи?

- Чуждое течение, о котором говорите вы, это – сторонники ваххабистско-салафитского течения. Они в основном завлекают в свои ряды прихожан мечети, которая не успела еще определиться во взглядах, не имела возможность поговорить с имамами. Под видом какой-либо помощи, они входят в их расположение и через какое-то время уже диктуют им свои установки. Например, выставляют имамов в нелицеприятном свете. Имамы – не ангелы, бывают свои промахи. Так вот, указывая на эти промахи, они тем самым говорят: «Вот имамы, которым вы доверяете! Как их можно слушать?! Они не на правильном пути!». Все начинается с неправильной акиды. Например, они клевещут на акиду Матуруди в том, что те говорят: «Аллах находится везде». На самом деле, в акиде Матуруди не говорится о том, что Аллах находится везде. Далее, они интерпретируют Коран на свой лад, говоря, что в аяте сказано: «Аллах не везде, Аллах на небесах». Дальше больше: они приводят хадис, в котором Пророк (мир ему) спрашивает у наложницы «Где Аллах?», на что, та отвечает: «На небесах». В действительности же, в хадисе приведенным имамом Аль-Байхаки, пророк спрашивал: «Кто твой господь? Веришь ли ты, что Аллах един, а я его посланник?». В связи с этим, некоторые ученые отнесли первый хадис к категории хадисов-шазз. А салафиты берут этот хадис и вбивают его в головы молодежи, при этом наговаривая на имамов: «Аллах и Его посланник говорят одно, а имамы и матуридиты выступают против!». Таким образом они закладывают первые зернышки сомнения и прививают воззрения салафизма. Они всюду используют формулировку «Пророк и сахабы понимали так», тем самым приписывая свое мировоззрение пророку и его сподвижникам. Эта тактика берет начало с 4-го века по хиджре, позже со времен Ибн Таймии и Мухаммада Абдуль Уаххаба. Они еще объясняют аят про руки Аллаха буквально, будто у Аллаха на самом деле есть руки, подобные человеку. А тех, кто не верует в это, они считают кафирами, мушриками или бидгатчиками. Позже, у последователей этих течений возникает мания правоты: «Только мы правы». Естественно, это приводит к тому, что якобы все кроме них, включая наших прадедов, отцов, государство – находятся на неверном пути. Некоторые псевдошейхи призывают к тому, что «Имамы – бидгатчики. Даже если они цитируют аяты из Корана или хадисы – не слушайте их!». А чем эти последователи лучше роботов, если слушают только однобокую информацию?! А они хотят именно этого.

- Имеются ли в нашей стране имамы, способные доказать неправоту и несостоятельность этих доводов и отвратить молодежь от влияния этих псевдошейхов?

- Слава Аллаху, хоть и мало, но имеются. Приведем в пример 9-ти часовой диспут Ерсіна Әміре с Октамом по вопросу акиды. После этого диспута в одном только Актау 30 сторонников ваххабизма поменяли свое мнение. А сколько тех, кто старается скрыть свое исправленное мнение, боясь быть обвиненными в «предательстве» ?! То есть, после этого диспута у многих появилась возможность сравнивать. Чтобы избежать этого, их предводители издают такие фетвы, как «Имамы – бидгатчики. Даже если они цитируют аяты из Корана или хадисы – не слушайте их!». А чем пагубны такие фетвы, вы знаете сами: вспомним фетву некоего Абу Мунзира Аш-Шанкити. В 2010 году он издает фетву о том, что казахстанским салафитам пришло время организованно выступать в вооруженных противоборствах, и в 2011-2012 годах мы становимся свидетелями вооруженных столкновений. Отметим, что в рядах ДУМК на данный момент есть такие грамотные сотрудники, как Ерсін Әміре, Ризабек Батталұлы, Қабылбек Жұмабеков и др. Не скроем, что на заре независимости у нас было очень мало имамов, владеющих арабским языком и умеющих толковать аяты Корана, шариат и хадисы.

- Можем ли мы сказать, что салафизм и ваххабизм родственные понятия, а ИГИЛ является их законным продолжением?

- Это проект, который берет начало с 18-го века. И куда бы ни пришла эта идеология, она принесла с собой множество бед. Сколько крови ни в чем не повинных мусульман было пролито?! Шииты объявлялись кафирами; турки – суфистами-мушриками; арабы, не присягнувшие им – бидгатчиками. Если три века назад они называли себя ваххабистами, то по прошествии времени, они поменяли название на салафия. А так, это одно и то же зло.

- Почему последователи этих течений поголовно хотят быть похожими на арабов, игнорируя свои национальные ценности?

- Ислам учитывает особенности каждого народа, ее географическое положение, обряды. Можем привести в пример имама Шафии: он создает мазхаб в Ираке, но по прибытии в Египет меняет некоторые свои воззрения и фетвы. Потому, что ситуация в Ираке и Египте очень различалась. Конечно же, основные каноны шариата неизменны. Речь идет о тонкостях. К примеру, женская одежда. Ислам не обязывает всех женщин и девушек одеваться в черное одеяние, как это делают саудиты. Поэтому, каждый вправе видоизменять одежду в соответствии со своими традициями. Главное – покрывать то, что следует покрывать по Корану. А салафиты прямо-таки навязывают женщинам саудитскую модель одежды. А это, соответственно, порождает исламофобию.

- Возможно ли призывами или проповедями отвратить последователей этих течений от неправильных убеждений?

- Мы должны увеличить количество проповедей. Во-вторых, нужно пересмотреть правовой аспект. В нашей стране запретили деятельность Таблиги Джамаат и ИГИЛ по решению суда! Салафизм также является опасной идеологией, и я думаю пришло время принять решение и по ней.

Источник: http://kazislam.kz/ru