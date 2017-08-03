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Н.Ермекбаев: предложение запретить никабы продиктовано общественной безопасностью03.08.2017 | Интервью
О том, что мусульманская одежда, скрывающая лицо, раздражает казахстанцев, высказался министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе пресс-конференции в СЦК. "Есть предложения о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Это распространённый международный опыт, он продиктован как из соображений общественной безопасности, так и сохранением национальных культурных традиций.
С другой стороны люди, которые носят такую одежду, тем самым демонстрируют несогласие с принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились у нас в обществе. То есть они оказывают негативное влияние на других, вызывают раздражение и недовольство у большинства граждан", – сказал министр. Поправки в законодательство на эту тему рассматриваются министерством. Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что конкретная редакция обсуждается с экспертами общественностью и "будет вывешена уже в ближайшие дни на соответствующем интернет-ресурсе и, возможно, будут какие то корректировки". А ношение хиджабов и никабов в школах – вопрос в компетенции Министерства образования и науки, сообщает Informburo.kz. "Есть приказ министра образования относительно соблюдения школьной формы – это полноценный нормативно-правовой акт, который зарегистрирован в Министерстве юстиции. То есть имеет силу закона, поэтому в школах, как и в других некоторых учреждениях действуют светские законы, нормативно-правовые акты, а не требования шариата и различных верований и конфессий. Поэтому в школах необходимо соблюдать приказы министра образования и законы", – добавил Нурлан Ермекбаев.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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