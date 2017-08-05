Новый благотворительный фонд в Казахстане поможет в борьбе с экстремизмом и предотвращении радикализации

Новый благотворительный фонд в Казахстане оказывает поддержку властям и духовенству в борьбе с вторжением экстремизма, считают наблюдатели.

Астанинский благотворительный фонд "Уакып" зарегистрирован в Министерстве юстиции 1 июля 2017 г. и предназначен для помощи духовенству в развитии социальных и религиозных проектов, а также защиты казахстанцев от экстремистского влияния, рассказал "Каравансараю" исполняющий обязанности председателя Комитета по делам религий Еркин Онгарбаев.

"Уакып" (что означает "добрые дела") занимается "профилактикой религиозного радикализма и экстремизма, формированием у граждан иммунитета к деструктивной религиозной идеологии, реабилитацией пострадавших от деструктивных религиозных течений, помощью малообеспеченным, безработным, инвалидам и т.д. Он будет финансировать социальные проекты в этих направлениях и поддерживать развитие духовенства", сказал Онгарбаев.

Он добавил, что фонд зарегистрирован по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаев.

До сих пор пожертвования легальным или нелегальным религиозным группам делались в Казахстане при частичном или полном отсутствии контроля со стороны властей.

Учредителями фонда стали, в том числе, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), астанинский Конгресс религиоведов Казахстана и научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религий Министерства по делам религий и гражданского общества.

"Казахстан наконец-то переходит к цивилизованной и прозрачной форме благотворительности в религиозной и духовной сфере, - сказал в интервью "Каравансараю" директор информационно-пропагандистского и реабилитационного центра "Акниет" Алим Шауметов из Астаны. - В стране много состоятельных мусульман. Сейчас они оставляют свои пожертвования в мечетях, но теперь смогут делать это через официально зарегистрированный фонд".

Социальные проекты

"Уакып" будет заниматься преимущественно социальными проектами по борьбе с экстремизмом и радикализмом, а также проводитьподготовку духовенства по основам государственной политики, экономики, философии и социальных наук, заявил Онгарбаев.

Фонд планирует проведение различных семинаров, выпуск документальных и художественных анти-экстремистских фильмов, добавил он.

"Мы рассчитываем направить средства на действительно полезные для общества проекты", - подчеркнул он, добавив, что "Уакып" также будет оказывать социально-экономическую поддержку имамам в отдаленных и небольших населенных пунктах.

По словам Онгарбаева, в фонде ожидают скорого начала финансирования. Средства будут предоставляться властями и различными частными источниками.

Важность транспарентности

Транспарентность важна для кампании по предотвращению мошенничества или попадания средств к радикальным элементам.

"В работе фонда важно сосредоточиться на прозрачности финансирования, как самого фонда, так и проектов, в которые он будет вкладывать деньги. А образовательные программы, на которые пойдут деньги, должны быть четкими и целенаправленными", - сказал в интервью "Каравансараю" эксперт в сфере безопасности Расул Рысмамбетов из Алматы.

Все действия "Уакыпа", "в том числе выделение или использование средств, будут осуществляться согласно законодательству Республики Казахстан", сказал Онгарбаев.

"Благотворительные программы утверждает попечительский совет фонда", - объяснил он.

"Вероятно, государство хочет централизовать отчетность по [религиозным и благотворительным] поступлениям и иметь представление о денежных потоках в религиозной сфере. Ведь спонсорская деятельность иностранцев и казахстанцев затрудняет контроль государства над этой социально-важной сферой", - пояснил Рысмамбетов.

Есть место для улучшения

Один из комментаторов, политолог из Астаны Айдос Сарым, высказал идеи дальнейших реформ.

"В части исламского образования в последние годы делается немало, выросло число грантов по специальности «религиоведение»", - говорит он.

"Теперь задача государства и общества – следить за качеством этой работы", - добавил Сарым.

Сарым указал на потенциальную проблему в провинции, где имамы часто бедны и испытывают искушение найти другие источники дохода.

"Я предлагал более радикальное решение – приравнять имамов и мулл к гражданским социальным служащим [и выдавать им зарплаты как государственным служащим]", – сказал он.

"Во многих аулах и поселках мечеть – это один из немногих центров притяжения людей, социальной и гражданской активности", – заключил Сарым.

Источник: http://central.asia-news.com/ru