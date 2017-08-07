- Хадж представляет из себя больше религиозное, а не туристическое мероприятие, поэтому к нему надобно и относиться со всей серьезностью. Министерство оказывает активную поддержку духовному управлению мусульман Казахстана, которые несут ответственность за организацию хаджа наших паломников в КСА. Помимо этого, производится обмен с лотами на совершение авиаполетов. В этом году право совершать полеты по доставке паломников в КСА предоставлено казахстанской авиакомпании Scat Airlines, - сказал Нурлан Ермекбаев. Для предупреждения непредвиденных ситуаций во время хаджа, министерство формирует хадж-миссию. -В хадж-миссию входят представители духовного управления мусульман Казахстана, доктора, теологи, имамы, имеющие соответствующую квалификацию и опыт в сопровождений паломников, - разъяснил спикер. Также министерством разрабатываются правила по совершению религиозного туризма, где будут предусмотрены требования к компаниям, организующим хадж, обеспечивающим физическую и духовную безопасность казахстанских паломников. - Поэтому, если раньше отмечались такие факты, когда представители различных радикальных и деструктивных религиозных течений, пытались влиять и обрабатывать наших паломников, то сегодня, я думаю, это будет очень затруднительно. Со своей стороны власти КСА активно борются с религиозным экстремизмом и радикализмом, - отметил министр. По словам Нурлана Ермекбаева, на сегодняшний день с министерством здравоохранения РК достигнута договоренность, согласно которой организованы все условия для того, чтобы в восьми регионах страны паломники могли получить вакцинацию от менингококковой инфекции. Резюмируя свое выступление министр подчеркнул, что власти КСА требуют обязательной вакцинации паломников от некоторых опасных инфекционных заболеваний, что еще раз подтверждает – отказ от вакцинации по религиозным мотивам не имеет никаких оснований.

Для предупреждения непредвиденных ситуаций во время хаджа, министерство формирует хадж-миссию. Близится время совершения хаджа – очень важного мероприятия для всех мусульман мира. Духовное управление мусульман Казахстана ежегодно заключает соглашение с министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии, на основании которого выделяются квоты. В этом году квота выделена для 2,5 тысяч человек. Этой информацией на площадке Службы центральных коммуникаций поделился министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию СЦК.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.