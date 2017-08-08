Его учредителями выступили Международный центр культур и религий и Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК, Конгресс религиоведов Казахстана, Духовное Управление Мусульман Казахстана. В фонде создан попечительский совет, который обеспечит прозрачность его деятельности и целевое расходование средств. В состав совета вошли депутаты Парламента Республики Казахстан (РК), Верховный муфтий, председатель Конгресса религиоведов Казахстана, представители Министерства финансов РК, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, НПП «Атамекен», Международного финансового центра «Астана» и видные общественные деятели. Председателем попечительского совета является министр по делам религий и гражданского общества. При создании фонда был изучен опыт работы аналогичных фондов ряда мусульманских стран, а также Бельгии и России. Министр Нурлан Ермекбаев отметил, что отличительной особенностью «Уакып» является то, что помимо получения благотворительных средств в любой форме фонд будет управлять полученными активами: как финансами, так и движимым и недвижимым имуществом, в целях получения дохода. А заработанный доход направлять на благотворительные цели. В случае, если целевой капитал (эндаумент) будет значительным, его передадут в управление профессиональной управляющей инвестиционной компании. По словам президента фонда «Уакып» Кайрата Айтбая, они намерены содействовать достижению благотворительных, а также социальных, культурных, научных, образовательных и управленческих целей, способствуя привлечению к работе в отдаленные и сельские районы квалифицированных имамов. В числе задач фонда - внесение вклада в обеспечение мира и стабильности в стране; оказание помощи социально-уязвимым слоям населения и людям с ограниченными возможностями; физическое и интеллектуальное развитие детей и молодежи; профилактика религиозного радикализма и экстремизма; повышение квалификации кадров и содействие в решении социальных вопросов духовенства, особенно в отдаленных аулах и селах. Для участия в решении поставленных задач приглашаются все граждане страны, коммерческие и некомерческие организации, а также зарубежные и международные, желающие совершить благие дела.

«О деятельности казахстанского корпоративного благотворительного фонда «Уакып» рассказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. Корпоративный благотворительный фонд «Уакып» создан в мае 2017 года. Это некоммерческая организация, деятельность которой будет направлена на финансирование социальных проектов, образовательно-просветительских мероприятий, повышение эффективности работы служителей духовенства и поддержку функционирования культовых учреждений.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.