Сотни казахстанских заключенных отвергли радикализацию

Власти Казахстана сообщают об успехах в снижении уровня радикализации среди заключенных , как нынешних, так и бывших, а также среди радикализованных граждан, которые пока не совершили никаких преступлений.

В первой половине нынешнего года власти Казахстана реабилитировали 1134 человека, попавшего под влияние радикальных организаций, заявило Министерство по делам религии и гражданского общества.

Этот результат достигнут благодаря работе реабилитационных центров по оказанию теологической и консультационной помощи, говорится в заявлении.

«В первом полугодии 2017 года проведено более пяти тысяч мероприятий с общим вовлечением 6630 человек», - отмечено в заявлении министерства от 28 июля.

Эта работа проводится в рамках реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму с привлечением теологов, религиоведов, психологов, представителей религиозных объединений и неправительственных организаций.

Места лишения свободы – это благоприятная среда для распространения радикализма, сказал «Каравансараю» директор представительства «Международной тюремной реформы» в Казахстане Азамат Шамбилов.

По словам Шамбилова, на данный момент в казахстанских тюрьмах содержится более 400 осужденных по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом.

Борьба с радикализацией в местах заключения

Дамир Ермуханов – один из раскаивающихся заключенных экстремистов.

Ермуханов был осужден в 2012 году в возрасте 22 лет на семь лет лишения свободы в Павлодарской областной колонии за финансирование терроризма.

Он отправлял за рубеж деньги боевикам международных террористических организаций.

«Я не сразу понял, на что идут деньги. Потом осознал... но было уже поздно... Надеялся, что на первый раз простят», - сказал «Каравансараю» Ермуханов.

Он рассказал, что с ним в тюрьме беседовали теологи и психологи, и сейчас «чувствует вину перед мамой, о которой теперь некому позаботиться».

Директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области Гульназ Раздыкова рассказала «Каравансараю», что специалисты регулярно посещают заключенных, осужденных за экстремизм и терроризм.

«Еженедельно, согласно графику, в каждом учреждении проводятся групповые тренинги, индивидуальные консультации психологов, теологические лекции и беседы», - сказала она «Каравансараю».

По данным Министерства по делам религии и гражданского общества, специалисты Управления по делам религий за первые шесть месяцев 2017 года провели 3888 встреч в тюрьмах с охватом более 18 тысяч заключенных.

Большинство из этих заключенных были осуждены по статьям, не связанным с терроризмом и экстремизмом, но власти решили подстраховаться.

В результате 264 осужденных осознанно отказались от исповедуемых радикальных взглядов.

Реабилитация и профилактическая работа

Обеспокоенные власти уделяют внимание не только заключенным. Также работа проводится с освободившимися из мест лишения свободы и с теми, кто не занимался экстремистской и террористической деятельностью, но подвергся влиянию радикальных организаций.

Пример такой работы можно наглядно увидеть в центре Раздыковой.

Здесь с целью повышения религиозной грамотности, не запятнанной экстремизмом, проводятся курсы по арабскому языку для мужчин и женщин.

«Был организован клуб мам, дети которых пострадали от влияния деструктивных... организаций. Проводится индивидуальная и групповая работа в виде тренингов, а также спортивных мероприятий», - рассказывает Раздыкова.

По ее словам, в центре также проводились специальные мероприятия для детей.

«Первого июня проводили мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, для тех, чьи родители — приверженцы (радикальных) течений... которые на данный момент проходят реабилитацию в нашем центре», - говорит Раздыкова.

Она добавила, что центр оказывает содействие в трудоустройстве бывших сторонников радикальных организаций, устройстве их детей в дошкольные учреждения и помогает найти жилье.

Ни шагу назад

Жамбылский теолог Даниил Лебедов сказал «Каравансараю», что работу по реабилитации экстремистов, которую проводят казахстанские власти, можно назвать отличной.

«Это отлаженная системная работа, с ними работают специалисты на всех стадиях, будь то задержание совершившего экстремистское преступление или работа с обычным приверженцем радикальной организации, который пока не помышляет о нарушении закона», - подчеркнул Лебедов.

Он уверен, что большинство из тех, кто отказался от радикальной идеологии, больше к ней не вернутся.

Эффективность реабилитации уже заметна, полагает Раздыкова.

«Осужденные стали менее радикальны и категоричны в своих высказываниях. Отмечается снижение туннельного мышления... Но работу с осужденными следует продолжать для достижения устойчивого эффекта», - считает она.

Источник: http://central.asia-news.com/ru