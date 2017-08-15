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Республика Казахстан

Министр Ермекбаев уверен, что количество радикалов уменьшается

15.08.2017 | Интервью

Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев сообщил, что ведомство разрабатывает методику отнесения тех или иных учений к деструктивному течению. «В целом, грань между принадлежностью человека к деструктивному течению или традиционному течению, но более фундаменталистского толка, очень тонкая, тут легко ошибиться. 

Откровенно говоря, для общественной стабильности и безопасности в практическом плане больше рисков представляет не принадлежность к тому или иному течению, а именно степень радикализации человека. Пусть даже он или она принадлежит к традиционной конфессии, но если они стоят на радикальных позициях, то тоже могут представлять риски для общественной и политической безопасности. Но могу однозначно заявить, что количество собственно радикалов уменьшается», – сказал Ермекбаев в интервью Sayasat.org. По словам министра, радикалов сейчас меньше, чем, к примеру, два года назад. Кроме того, с конца прошлого года не было случаев выезда наших граждан в сирийско-иракскую зону. «Мы не запрещаем человеку думать, иметь какие-то взгляды, придерживаться их. Но мы можем назвать определенную идеологию деструктивной. У государства есть на это право», – подчеркнул  Ермекбаев, отвечая на вопрос о целесообразности борьбы с деструктивной идеологией посредством запретов. Кроме того, он привел данные о том, что в Казахстане работают реабилитационные центры по дерадикализации и «горячая линия 114» для разъяснений и консультаций, в стране действуют более 300 информационно-разъяснительных групп, к этой работе привлекается большое количество экспертов, теологов и имамов.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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