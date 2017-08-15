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Казахстанцы отказываются от прививок по религиозным убеждениям15.08.2017 | Интервью
11 тысяч казахстанцев отказываются прививать своих детей от различных инфекционных заболеваний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 37% больше. Лидером в этом плане является Западный Казахстан, одинаковая ситуация сохраняется в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях. Сегодня этой теме был посвящен республиканский семинар, сообщает rikatv.kz.
Если в прошлом веке различным инфекционным заболеваниям подвергались сотни тысяч жителей земли, то сегодня единицы. Если десятилетия назад только один полиомиелит - детский спинномозговой паралич был зафиксирован в 125-ти странах, то сейчас лишь в трех. Добиться такого колоссального успеха в медицинской практике удалось благодаря созданию высококачественных профилактических вакцин. Прививать своих детей от серьезных заболеваний сегодня отказываются 11 тысяч казахстанцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 37% больше. Лидером в этом плане является Западный Казахстан, одинаковая ситуация сохраняется в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях. Свое решение люди объясняют личными религиозными убеждениями и недоверием к качеству вакцин. Однако врачи не устают повторять - прививки могут оградить население от опасных недугов. Количество родителей грудничков, игнорирующих предупреждения медиков, в нашем регионе сегодня достигает 1600 человек. С начала года сотрудникам местных поликлиник удалось переубедить в этом отношении 182 актюбинца. Работа с населением будет продолжена и в дальнейшем с участием столичных специалистов и представителей мусульманского духовенства, говорят участники семинара.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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