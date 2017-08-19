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"Вы мужчина, мне нельзя с вами разговаривать"19.08.2017 | Интервью
Среди женщин «нетрадиционной религиозной ориентации» немало тех, кому требуется срочная помощь психологов По словам Толегена ТАЛДЫБАЕВА, известного теолога, члена информационно-пропагандистской группы, созданной в Актюбинской области для работы с населением по религиозным вопросам, психологическое состояние многих представительниц женской общины, разделяющих радикальные взгляды, вызывает серьёзную тревогу. Об этом он рассказал в среду, 16 августа, местным журналистам.
- Разные девушки приходят на приём. С психологической точки зрения у большинства нервное истощение. Есть даже такие, которых хвалят преподаватели, рассказывают, какими активистками и даже отличницами они были в вузе. Общаемся с радикальными девушками мы письменно. Они приносят лист бумаги, а там написано: "Вы мужчина, мне нельзя с вами разговаривать. Всё, что я хочу вам сказать, на бумаге, прочитайте и узнайте". Другие говорят: я совершаю омовение, мою руки, и мне кажется, что какого-то участка тела не коснулась вода. Поэтому я мою руки снова и снова. Третьи говорят: я читаю утренний намаз в два ракаата 40 минут. Этот намаз читается пять минут. Я спрашиваю: что ты читаешь за эти 40 минут? Они отвечают: «бисмилляхи рахманир рахим», и кажется, что произнесла эту фразу неправильно. Поэтому повторяю эти слова снова и снова в надежде на то, что Аллах примет один из этих произнесенных вариантов...» И таких девушек всё больше приходит… - рассказал Талдыбаев. По словам теолога, такая реакция психики – сопротивление чему-то навязанному и обычно происходит потому, что девушки в религию зачастую приходят по принуждению. - Таких людей должны лечить психологи. Они сейчас работают с ними и там порою на грани нервного срыва люди есть... Ведь у всех радикалов в подсознании сидит установка, что Бог всегда следит за ними, чтобы наказать. А запуганный человек всегда на грани нервного срыва, им можно легко манипулировать, - поделился своим мнением Толеген Талдыбаев (на снимке). Кстати, в марте 2017 года в Актюбинской области проводили «инвентаризацию» салафитов. Женщин, исповедующих радикальный ислам, тогда насчитали 208 человек.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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