Учения "Степной орел" подготовят казахстанских миротворцев к экстренным ситуациям

Недавно прошедшие в Казахстане многонациональные учения помогают укрепить сотрудничество в области безопасности с другими странами, считают наблюдатели.

Учения "Степной орел" являются "ключевым звеном в миротворческой подготовке казахстанских военнослужащих", сказал 4 августа министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков на заключительной церемонии, согласно сообщению министерства.

Учения "Степной орел" проводятся ежегодно, начиная с 2003 года, а с 2012 года они проходят в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". В этом году учения проходили с 31 марта по 11 апреля и с 22 июля по 4 августа на полигоне "Илийский" в Алматинской области.

В учениях также приняли участие военные Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Великобритании и США.

Участники учения "Степной орел" опрашивают "местных жителей", выясняя обстановку в населенном пункте. Учения проходили на полигонах, имитирующих миротворческие базы и лагеря беженцев. [Павел Михеев] Участники учения "Степной орел" опрашивают "местных жителей", выясняя обстановку в населенном пункте. Учения проходили на полигонах, имитирующих миротворческие базы и лагеря беженцев. [Павел Михеев]

В ходе учения отрабатывалась совместная работа по охране миротворческой базы, патрулированию, контролированию дорог посредством установки блокпостов, сопровождению гуманитарных грузов, сообщил "Каравансараю" представитель НАТО, генерал-майор Ян Тофт (Дания) после участия в учениях "Степной орел". [Павел Михеев] В ходе учения отрабатывалась совместная работа по охране миротворческой базы, патрулированию, контролированию дорог посредством установки блокпостов, сопровождению гуманитарных грузов, сообщил "Каравансараю" представитель НАТО, генерал-майор Ян Тофт (Дания) после участия в учениях "Степной орел". [Павел Михеев]

Казахстанские силы безопасности идут в наступление в ходе операции "Степной орел". В ней приняли участие инструкторы из Казахстана, Великобритании и США. [Павел Михеев] Казахстанские силы безопасности идут в наступление в ходе операции "Степной орел". В ней приняли участие инструкторы из Казахстана, Великобритании и США. [Павел Михеев]

Войска отражают нападение радикально настроенных молодых людей, которые кидают в военных камни и бутылки с зажигательной смесью. [Павел Михеев] Войска отражают нападение радикально настроенных молодых людей, которые кидают в военных камни и бутылки с зажигательной смесью. [Павел Михеев]

Военнослужащие отражают нападение условно радикально настроенных молодых людей, которые кидают в военных автомобильные покрышки. [Павел Михеев] Военнослужащие отражают нападение условно радикально настроенных молодых людей, которые кидают в военных автомобильные покрышки. [Павел Михеев]

Военнослужащие миротворческих войск отражают нападение радикально настроенных лиц в ходе операции "Степной орел". Учения позволили казахстанским миротворцам принимать участие в проведении операций ООН и НАТО, сообщил "Каравансараю" ветеран вооруженных сил Алексей Журавов из Шымкента. [Павел Михеев] Военнослужащие миротворческих войск отражают нападение радикально настроенных лиц в ходе операции "Степной орел". Учения позволили казахстанским миротворцам принимать участие в проведении операций ООН и НАТО, сообщил "Каравансараю" ветеран вооруженных сил Алексей Журавов из Шымкента. [Павел Михеев]

Основная цель учений "Степной орел" заключается в "подготовке к проведению операций по поддержанию мира и реагировании на локальные конфликты и разные кризисные ситуации", сообщил "Каравансараю" жамбылский политолог Руслан Сексенбаев.

Казахстан планирует "увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира", заявил Жасузаков на заключительной церемонии.

"Учение позволяет выработать общий подход органов управления [Казахстана] к порядку планирования, организации и проведения операций, проводимых ООН и НАТО", – говорится в заявлении Министерства обороны.

Казахстанские военнослужащие в ходе учений "Степной орел" получили великолепную возможность обмена опытом с профессионалами из других стран, – говорит Сексенбаев. – Для наших миротворцев это бесценный опыт".

Источник: http://central.asia-news.com/ru