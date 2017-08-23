Дорогие женщины! Вы – опора семьи, а значит – опора государства. Какой наша страна будет в будущем, напрямую, зависит от того, что мы сегодня воспитываем в наших детях. Прежде всего, необходимо уделять большое внимание воспитанию наших дочерей. Именно они – будущие жены, будущие матери, хранительницы домашнего очага. Мы должны вернуть безусловное уважение к женщине – матери, супруге, дочери». В современном мире и в нашей стране активно обсуждается роль и место женщины в обществе. В этой связи с целью реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан управлением по делам религий области и отделом внутренней политики города Талдыкоргана проведен семинар на тему «Религия и женщина». В мероприятии приняли участие и обсудили актуальные вопросы представители общеобразовательных школ, детских садов, учреждений культуры и общественных объединений. В программе семинара рассматривались следующие темы: «Облик женщины в казахской истории. Современная женщина», «Статус женщины в религии. Религиозная женщина. Религиозное воспитание» и «Роль женщины в развитии общества и его духовном обновлении». Выступая перед участниками заседания, председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит рассказал о роли женщины в религии и обществе, отметив особую задачу женщины-матери в развитии общечеловеческих ценностей и в воспитании подрастающего поколения. - Тема нашего заседания имеет огромное идеологическое значение в условиях влияния глобальных процессов, имеющих определенные угрозы для самосохранения как нации. В этом ключе вопросы сохранения культуры и традиций, как генетического кода нации, пропаганды семейных ценностей приобретают важное значение и требуют нового подхода в организации работы с молодежью, - отметил Ермек Абильмажинович. Он подчеркнул, что во все времена женщины всегда направляли общество на почитание общечеловеческих ценностей, укрепление мира и стабильности. Затем специалист-теолог КГУ «Центр исследования проблем в сфере религий» ГУ «Управление по делам религий Алматинской области» Асель Алимханова выступила с докладом на тему «Проблема женщины в исламе». Она отметила, что в настоящее время в стране увеличиваются ряды девушек, отказывающихся от казахских традиций и культуры, носящих хиджаб, отдаляющихся от общества, ограничиваясь своей общиной. - В отношении прав женщин в религии и ношения казахстанскими женщинами «хиджаба» особо подчеркну, что Священный Коран четко свидетельствует о том, что женщина полностью уравнена с мужчиной перед лицом Аллаха в своих правах и обязанностях. В истории нашей страны казашки никогда не закрывали лицо в повседневной жизни, они не находились в затворничестве и юридически не были лишены права общения с членами других семей без разрешения мужа. В богатом словарном запасе казахского языка нет понятия «хиджаб». Наши прадеды не знали что такое «хиджаб», - сказала она. В свою очередь председатель областного сообщества бабушек, Почетный гражданин Коксуского района и города Талдыкоргана, деятель культуры Республики Казахстан Дина Нургалиева выступила с темой «Женщина – основа чистоты и воспитания». В завершение участники семинара сошлись во мнении: благополучие государства начинается с благополучия каждой семьи и каждого дома. Поэтому укрепление института брака и семьи и воспитание девушек на основе исконно мудрых нравственных ценностей - сегодня главный приоритет государственной внутренней политики.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.