|
Духовные ценности и современная угроза23.08.2017 | Интервью
В своем Послании народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан особо отметил: «Для государства, как и для меня лично, материнство – особая забота.
Дорогие женщины! Вы – опора семьи, а значит – опора государства. Какой наша страна будет в будущем, напрямую, зависит от того, что мы сегодня воспитываем в наших детях. Прежде всего, необходимо уделять большое внимание воспитанию наших дочерей. Именно они – будущие жены, будущие матери, хранительницы домашнего очага. Мы должны вернуть безусловное уважение к женщине – матери, супруге, дочери». В современном мире и в нашей стране активно обсуждается роль и место женщины в обществе. В этой связи с целью реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан управлением по делам религий области и отделом внутренней политики города Талдыкоргана проведен семинар на тему «Религия и женщина». В мероприятии приняли участие и обсудили актуальные вопросы представители общеобразовательных школ, детских садов, учреждений культуры и общественных объединений. В программе семинара рассматривались следующие темы: «Облик женщины в казахской истории. Современная женщина», «Статус женщины в религии. Религиозная женщина. Религиозное воспитание» и «Роль женщины в развитии общества и его духовном обновлении». Выступая перед участниками заседания, председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит рассказал о роли женщины в религии и обществе, отметив особую задачу женщины-матери в развитии общечеловеческих ценностей и в воспитании подрастающего поколения. - Тема нашего заседания имеет огромное идеологическое значение в условиях влияния глобальных процессов, имеющих определенные угрозы для самосохранения как нации. В этом ключе вопросы сохранения культуры и традиций, как генетического кода нации, пропаганды семейных ценностей приобретают важное значение и требуют нового подхода в организации работы с молодежью, - отметил Ермек Абильмажинович. Он подчеркнул, что во все времена женщины всегда направляли общество на почитание общечеловеческих ценностей, укрепление мира и стабильности. Затем специалист-теолог КГУ «Центр исследования проблем в сфере религий» ГУ «Управление по делам религий Алматинской области» Асель Алимханова выступила с докладом на тему «Проблема женщины в исламе». Она отметила, что в настоящее время в стране увеличиваются ряды девушек, отказывающихся от казахских традиций и культуры, носящих хиджаб, отдаляющихся от общества, ограничиваясь своей общиной. - В отношении прав женщин в религии и ношения казахстанскими женщинами «хиджаба» особо подчеркну, что Священный Коран четко свидетельствует о том, что женщина полностью уравнена с мужчиной перед лицом Аллаха в своих правах и обязанностях. В истории нашей страны казашки никогда не закрывали лицо в повседневной жизни, они не находились в затворничестве и юридически не были лишены права общения с членами других семей без разрешения мужа. В богатом словарном запасе казахского языка нет понятия «хиджаб». Наши прадеды не знали что такое «хиджаб», - сказала она. В свою очередь председатель областного сообщества бабушек, Почетный гражданин Коксуского района и города Талдыкоргана, деятель культуры Республики Казахстан Дина Нургалиева выступила с темой «Женщина – основа чистоты и воспитания». В завершение участники семинара сошлись во мнении: благополучие государства начинается с благополучия каждой семьи и каждого дома. Поэтому укрепление института брака и семьи и воспитание девушек на основе исконно мудрых нравственных ценностей - сегодня главный приоритет государственной внутренней политики.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки