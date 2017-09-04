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Отказ от прививок по религиозным причинам достиг угрожающих масштабов04.09.2017 | Интервью
Министерство по делам религий и гражданского общества озаботилось вопросом роста отказов от прививок в Казахстане: самые высокие показатели отмечены на западе и юге страны.
"В последние годы в республике остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям, особенно в западном регионе страны, где данный показатель составляет выше 80%. В Атырауской области отказы по религиозным убеждениям составляют 88,9%, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области − 89,3%. Высокий удельный вес отказов по религиозным убеждениям отмечается в Южно-Казахстанской − 71,3% − области", — отмечается в сообщении. За 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9 685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4 % (8 383). Основными причинами отказов являются личные − 45% (4 360) и религиозные − 42,9 % (4 151) взгляды, на негативную информацию через средства массовой информации (далее – СМИ) (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600) отказавшихся от вакцинации. Недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589). "По информации министерства здравоохранения Республики Казахстан, увеличение отказов от вакцинации приводит к накоплению восприимчивого контингента к вакциноуправляемым инфекциям, которые в случае заболевания ими вызывают тяжелые осложнения, вплоть до инвалидизации и смертельного исхода", — бьют тревогу медики. В ведомстве со ссылкой на Коституцию отметили, что государство готово ограничить свободу родителей детей и обязать делать вакцины. В соответствии со статьей 31 Конституции Республики Казахстан государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. "В соответствии со статьей 39 Конституции Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья населения", — подчеркивается в сообщении. В настоящее время вопрос о введении обязательной вакцинации, рассматриваемый в рамках законопроекта, находится в процессе обсуждения.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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