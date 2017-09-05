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Религиозный экстремизм и терроризм: ответственность неотвратима05.09.2017 | Интервью
Об ответственности за религиозный экстремизм и терроризм рассказали в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций начальник отдела областной прокуратуры Бакытжан Букарбаев, прокурор отдела областной прокуратуры Сагыныш Тастанов, судья кызылординского суда № 2 Балгабай Жанабаев и судья специализированного административного суда Кызылорды Олжас Абдукаликов.
Они отметили, что в области ведется работа по профилактике нетрадиционных религиозных течений и терроризма. Несмотря на это есть случаи распространения запрещенной информации в социальных сетях и продажи религиозный литературы в неположенных местах. Продавать религиозные книги, диски с аудио-, видеозаписями в Кызылорде можно только в трех специально отведенных местах. Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность за совершение террористических актов, их пропаганду, за ложное сообщение о готовящихся террористических актах или за недонесение о них. Ответственность грозит и тем, кто вербует людей в террористические группы и оказывает им материальную помощь. В 2016 году городской суд №2 рассмотрел три дела о заведомо ложных сообщениях о террористических акциях и по двум из них вынес приговоры о лишении свободы на год и полтора года. В этом году было рассмотрено одно такое дело, виновный получил полтора года тюрьмы. Помимо этого административная ответственность наступает за нарушение требований, касающихся проведения религиозных обрядов, строительства культовых сооружений, ввоза, изготовления и распространения религиозной литературы и других материалов религиозного содержания. По этим фактам за первое полугодие текущего года к административной ответственности привлечены два человека.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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