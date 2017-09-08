Юлия Денисенко: Духовное возрождение – главное условие новой модернизации нашего общества

В условиях модернизации общественного сознания особую актуальность приобретают вопросы влияния на казахстанцев мировоззренческих установок извне. Как противостоять возможным угрозам и насколько они опасны для нашего общества в целом – об этом наш разговор с директором Ассоциации центров исследования религий, членом Ассамблеи народа Казахстана Юлией Денисенко.

– Нурсултан Назарбаев­ в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» говорил об опасности потерять собственное «Я», имея в виду народ Казахстана, в условиях стремительно меняющегося мира. Чуждые мировоззренческие установки, чем они опасны?

– На самом деле в статье Президента скрывается много глубинных смыслов. Ведь собственное «Я» мы можем понимать как в личностном плане, так и в масштабе целого государства, его истории, политике. Если смотреть с позиции противодействия экстремистским идео­логиям, то их развитие сопряжено как раз с политическими и экономическими целями. Простой пример. Если в регио­не «Х» повышается опасность террористической угрозы, то внешние и внутренние инвес­торы не будут вкладывать деньги в его экономику. Как следствие, уровень доходов населения падает, развивается безработица, что в конце концов может привести к повышению протестного потенциала и даже попыткам свержения действующей власти. В самом неблагоприятном прог­нозе это может закончиться вводом иностранных войск на правах миротворческих сил и потерей суверенитета. В личностном плане не менее трагично. Человек под влиянием деструктивных манипулятивных техник, применяемых в ряде культов, теряет не только все социальные роли, семью, друзей, но и собственное психологическое здоровье. Страшно, что прежним он никогда уже не станет. Эти травмы не заживают как синяки и ссадины.

– Можно ли сказать, что процесс модернизации общест­венного сознания в Казахстане идет с первых дней независимости? Просто меняются времена, появляются новые вызовы, смещаются акценты в работе. Какие вопро­сы, если говорить об этом, сегодня стоят наиболее остро?

– Духовное возрождение, поиск правильного пути, своей миссии, о чем говорится в основе предложенных Президентом новых программ, – это основа экзистенциальной психологии. По словам Главы государства, умение сохранить национальный код – главное условие и базис для новой модернизации нашего общества. Ведь без него этот процесс может запросто превратиться в обычное эхо. Какой код у народа, живущего в казахской степи? Это воля, свобода, созидание, уважение и взаимопомощь... Но прежде всего это богатые вековые традиции, пропитанные особым духом. Конечно, государство и нация сделаны не из стали, это не какая-то застывшая вещь. Это живой организм, который требует постоянного развития. Поскольку, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, для того чтобы жить осознанно, он должен уметь адаптироваться под новые условия, согласно велению времени. Эти слова Главы государства и есть то самое олицетворение слияния многовекового исторического опыта и современности. – В программной статье Президент говорил также о том, что нельзя забывать: «за воздействием чуждых идеологических влияний стоят определенные ценности, определенные культурные символы других народов».

Что мы можем им противопоставить, если говорить о воспитании подрастающего поколения?

– Наши традиции, национальная идентичность, семейные ценности – это фундамент, без него человек не может существовать в обществе. Выбейте этот фундамент из-под ног, приравняйте к нулю – человек легко пойдет даже на преступление, ведь у него нет привязанности, нет чувства ответственности, любви к своим близким. Попрос­ту, ему нечего терять. Противовесом должна стать конкурентоспособная альтернативная идея. То есть мало сказать, что чужое – плохо, надо еще и показать, что свое – это хорошо. Дать выбор.

– Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, характерны для всего мира. И каждый их решает по-своему. Есть ли международный опыт, который бы вы хотели использовать в Казахстане?

– На всем пространстве СНГ существует одна проблема. Мы зачастую сначала строим суперсовременный поезд, но забываем проложить к нему рельсы. Сейчас этими рельсами можно наз­вать профессиональную базу. У нас катастрофичес­кая нехватка специалистов в области государственно-конфессиональных отношений, пиара, психологии, социологии, ориенти­рованных на узкую сферу противодействия экстремизму и терроризму. Мне очень импонирует опыт Франции в этом плане. Там на последних курсах обучения выбирают лучших студентов по этим специальностям и преподают им годовой спецкурс по дерадикализации и десоциализации. Так, каждый год их государственная и частная сеть противодействия влиянию деструкции на фоне крайних взглядов в религии пополняется новыми профессиональными кадрами. Еще один момент, который нам очень бы пригодился, – внед­рение курса по критическому мышлению на всех ступенях образования.

– В стране много делается для борьбы с экстремизмом и терроризмом, с деструктивными религиозными объединениями. Но как бы Вы оценили вопрос с точки зрения профилактики? Ведь болезнь легче предупредить, нежели вылечить.

– Чтобы противостоять таким вызовам, нам нужно начинать работать даже не с подрастающим поколением, а с молодыми родителями еще в детском саду. Нужно давать элементарные знания психологии – как воспитать здоровую личность. Ведь основные ее свойства фундаментируются до 7 лет! В Советском Союзе понятия «личность» не было. Даже существовал запрет на изучение человека как отдельного от общества элемента. Можно было рассматривать людей только в однородной массе. Соответственно, все уровни образования были нацелены на воспитание ведомых «середнячков», которыми легко управлять сверху, вести, куда нужно. Но в то время после вуза человека дальше вела партия. Это очень удобно, ведь фактически человек освобожден от бремени принятия решений, что сущест­венно упрощает его жизнь. Мы до сих пор пользуемся старой системой воспитания и образования, но после выхода в свободное плавание молодого человека встречают другие «проводники». К сожалению, многие из них на самом деле являются вербовщиками в экстремистские и террористичес­кие организации.

– Какие регионы наиболее передовые, если говорить о «вакцинации» против терроризма и экстремизма?

– В каждом есть свой положительный опыт. Например, в Караганде открыт Стацио­нарный центр помощи пострадавшим, где люди могут жить до трех месяцев, пока проходят реа­билитацию. В Петропавловске отлажена работа с женщинами, подвергшимися экстремистским идеологиям. Запад и юг Казахстана известны сильной теологической школой. Я боюсь, что не смогу отметить всех, но это не умаляет их заслуг.

– Известно, что в Казахстане работают телефоны горячей линии, открыты центры для пострадавших от деструктивных течений. Имеется ли статистика по обращениям граж­дан. И какие услуги вообще предлагаются обратившимся казахстанцам?

– Одним из самых значимых результатов работы Ассоциации центров исследования религий стало открытие в 2013 году Информационно-консультативного центра «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 114» для консультирования граждан по всем вопросам, касающимся религиозной сферы, а также оказания психологичес­кой помощи пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Проект осущест­вляется по заказу Министерства по делам религий и гражданского общест­ва Республики Казахстан при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив. Открытие подобной линии доверия является первой в своем роде инициативой не только в Казахстане, но и на пространст­ве СНГ. Консультирование конфиденциально и ведется профессиональными консультантами в области религиоведения, теологии, психологии, а даже психиатрии. Центр также сотрудничает с региональными центрами-парт­нерами, что дает возможность при необходимости оказать помощь по месту жительства. Звонки на короткий номер 114 из любой точки Казахстана с городского телефона принимаются бесплатно. Работает и мессенджер WhatsApp – 8-777-00-00-114. Каждый звонок важен для нас. В каких-то случаях это предупреждение нарушения дейст­вующего законодательства и деструктивных действий со стороны религиозных групп по отношению к личности, семье, обществу, в иных – непосредственно реабилитация пострадавших. В этой работе объединены центры в регионах РК, которые проводят консультирование на местах.

– Как много судеб вам удалось спасти? Хотелось бы знать о результатах работы, профилактической в том чис­ле, по этому направлению?

– Эффект от моей работы и от работы команды специалистов Ассоциации центров исследования религий измеряется не в количестве. Скажем, если мы реабилитируем человека, который является потенциально опасным для общества, намеревается совершить теракт, то от спасения его судьбы зависят еще сотни. А с профилактической точки зрения одним из лучших наших проектов является создание молодежного движения против экстремизма KAZAKHstan for peace. Старт его работе дан 22 февраля 2016 года. Сегодня в команде спикеров движения есть молодые журналисты, религиоведы, теологи, психологи из различных регионов Казахстана. Необходимо учитывать, что большинство из экстремистских и деструктивных культов делает акцент на вовлечение молодежи в свои ряды. Довольно долго считалось, что образование – своеобразная «прививка» от псевдонаучных убеждений, но обучение в университете само по себе не защищает от заблужде­ний. Значит, дело не в образовании как таковом, а в том, как и чему учить. Курсы, направленные на развитие критического мышления, помогают бороться с псевдонаучными верованиями. А активная жизненная позиция помогает найти свою роль в обществе и быть принятым им. Поэтому даем реальный выбор и учим выбирать, думать, анализировать. Потому что критическое мышление является неотъемлемой ­частью свободы человека, является единственной значимой альтернативой радикальным идеологиям. Чтобы достигнуть этих целей, мы готовим профессиональных спикеров из числа молодых религиоведов, психологов, теологов, журналистов. Они в свою очередь передают эти знания по принципу «равный равному» своим сверстникам. Их основная задача – противодействие религиозному экстремизму и терроризму, снижение риска вовлечения молодежи страны в радикальные организации. К слову, в марте прошлого года в Алматы Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии дал высокую оценку инициативам Казахстана в области противодействия экстремизму. В частности, выдвинута рекомендация использовать модель молодежного движения против экстремизма KAZAKHstan for peace на всем пространстве ЦАР. Необходимо отметить, что работа по профилактике экстремизма с молодежью является одним из центральных пунктов Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Источник: http://kazislam.kz/ru