Машхур Абу Эйд: Терроризм победит только религиозная грамотность людей

Доктор Машхур Абу Эйд, ставший членом Экспертного клуба Международного информационного агентства «Казинформ», в интервью корреспонденту агентства рассказал свое видение разрешения проблемы терроризма на Ближнем Востоке.

- Доктор Машхур, расскажите немного о себе и об Иорданском информационном агентстве «Petra», чьим сотрудником вы являетесь.

- Деятельность нашего агентства аналогична работе МИА «Казинформ», с той лишь разницей, что «Petra» расположена в Иордании, а «Казинформ» - в Казахстане. Это государственное новостное агентство, которое в своей деятельности уделяет основное внимание вопросам Иордании, ситуации в Арабском мире и за рубежом. У нас есть корреспонденты в 39 странах, причем как в арабских государствах, так и в Европе, и в Америке. Вся официальная информации в Иордании проходит через наше агентство.

- Вы вошли в состав экспертного клуба МИА «Казинформ». Что вы ожидаете от этого сотрудничества? Какой информацией вы будете снабжать своего казахстанского информационного партнера?

- Я буду работать с МИА «Казинформ» в качестве эксперта. Мне это очень интересно, и я очень признателен руководству информационного агентства за доверие, которое я непременно постараюсь оправдать. Для меня это сотрудничество - большая честь. У МИА «Казинформ» уже есть корреспондент в Аммане, который направляет в агентство информацию по ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому, в мою задачу входит освещение политики Казахстана и экономической ситуации в вашей стране для аудитории из арабского мира, и наоборот - буду давать информацию с Ближнего Востока, которая может заинтересовать местных читателей. Хочу отметить, что инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ведущая роль вашей страны по некоторым позициям, в частности в плане разоружения, уже давно доказали свою состоятельность. Все мы можем наблюдать прогресс экономического развития Казахстана, которого ваше государство добилось за очень короткий срок. Все это отражает социальный уровень жизни. Все это мы хотим донести до иорданского народа. На Ближнем Востоке об этом могут знать пока немногиек, потому что там регулярно происходят столкновения различного характера, и основное внимание сосредоточено именно на этом. В свою очередь, думаю иорданский контент также придется по душе местной аудитории.

- Насколько мне известно, вы успели побывать на ЭКСПО. Поделитесь своими впечатлениями.

- Тематика проходящего в Астане ЭКСПО очень актуальна и важна для всего мира. В мире грядут большие изменения, связанные с энергетикой и экологией. Задачей ЭКСПО в текущем году является именно средоточие внимания на вопросах экологии, а именно на том, как можно эффективно создавать энергию, не вредя при этом экологии нашей планеты. Здесь собрались эксперты более 100 стран мира, поэтому мероприятие является и своего рода мировым конгрессом по данному вопросу.

- А какова экологическая ситуация в Иордании? Сколько процентов ВИЭ задействовано в производстве энергии от общего количество источников энергетики?

- Честно говоря, Иордания очень бедна энергетическими ресурсами. Поэтому, наша страна старается использовать всевозможные ресурсы - солнце и ветер, в том числе. Сейчас мы производим энергии за счет солнца и ветра почти на 1200 мегаватт. Но, в основном, она производится за счет солнца, потому что, как вы знаете, в Иордании жаркий климат и солнце ярко светит почти круглый год. Общее количество производимой в стране энергии - около 4 тысяч мегаватт. Получается, ВИЭ у нас производят почти треть энергии, но мы стремимся к большему. Сейчас у нас упрощается законодательство в этом направлении привлечения инвесторов.

- Как вы считаете, повлияет ли ЭКСПО-2017 на глобальную экологическую ситуацию в мире? И насколько сильно?

- Я повторю, что собрать в Астане по данному вопросу множество экспертов из разных стран - это уже огромный прогресс. Они ведь обсуждают между собой эту проблему и приходят к каким-то решениям. Каждая страна имеет здесь своих представителей, соответственно, освещается это также в разных государствах, то есть проблема поднимается везде. Поэтому, несомненно, ЭКСПО-2017 окажет существенное влияние на экологическую обстановку в мире. В будущем, думаю, мы сможем наглядно увидеть результаты этой выставки.

- Пользуясь случаем, не могу не задать вам вопрос политического характера. Не так давно в Ираке случилось поистине историческое событие. От террористов ценой огромных усилий был освобожден город Мосул, став своего рода символом победы над ДАИШ. Как вы считаете, насколько высок риск, что ДАИШ возродится в какой-нибудь другой из арабских стран?

- У террористической группировки совсем необязательно должен быть центр. Ведь они осуществляли свои террористические акты во Франции и других странах Европы, не имея там конкретного офиса. Чтобы окончательно победить терроризм, нужно бороться не с его результатами в виде терактов, а с причинами, способствующему его дальнейшим проявлениям. Этому есть политические и социальные причины. В частности, возникает проблема шиитов и суннитов, что еще хуже. На Ближнем востоке очень много несправедливости - есть очень богатые люди, есть те, которые живут очень бедно. Есть люди, которые считают себя вне общества, есть те, кто контролирует практически все. Поэтому, в первую очередь необходимо решить именно этот вопрос. Кроме того, пропаганду правильного гуманистического мышления нужно начинать уже со школьной скамьи, чтобы ребята правильно расставляли приоритеты, и знали, что есть хорошо, а что - плохо. В арабских странах отсутствует единое религиозное обращение к людям. Иными словами, нет единого религиозного стандарта. Поэтому, в эту нишу идут противоречивые месседжи, которые ведут к розням. Понимаете, есть люди неграмотные, но которые доносят до других именно свою интерпретацию религии, без научного обоснования. Чтобы бороться с этим, нужно посылать в народ правильный месседж, повышению религиозной грамотности людей необходимо уделять больше внимания. Особенно в школах.

- Насколько нам известно, вам довелось побывать в некоторых «горячих» точках Ближнего Востока. Расскажите об этом.

- Я был в Ираке, когда американцы ввели туда свои войска. По моему мнению, уже тогда было видно, что Ирак ждут страшные вещи. Потому что, уже тогда был потерян контроль над иракской армией. Сейчас в Сирии стараются не допустить повторения той ситуации, а потому придерживаются государственной структуры. Пример Ирака стал уроком для всех стран этого региона. Мне кажется, Астане удалось сделать это, собрав на своей площадке как представителей сирийской оппозиции, так и государства за одним столом. Это стало отправной точкой для стабилизации ситуации, шаг за шагом. Даст Бог, это удастся. Также, мне довелось побывать в секторе Газа. Именно там зарождаются радикальные взгляды. Представьте себе: маленькая территория, где проживают 1,5 млн человек. Они попали в экономическую и политическую блокаду от Израиля. Поэтому, люди там находятся в нужде. Я был на западном берегу сектора Газа в 2002 году, когда израильская армия штурмовала резиденцию Ясира Арафата. Для палестинцев это были самые страшные годы. Поэтому, мирные инициативы на Ближнем востоке нужны больше всего. Когда-то я читал мирные инициативы Казахстана, и именно они могут стать основой для дальнейшего урегулирования этого непростого вопроса. Сначала, нужно затрагивать менее проблемные вопросы, а потом уже переходить к более трудным. Посещая «горячие» точки в качестве журналисту, скажу честно: было страшно. Один раз я просидел на границе 10 дней, поскольку никого не пропускали. Было сложно, но я же журналист? Поэтому, надо было терпеть.

- Спасибо за беседу!

Автор: Азамат Сыздыкбаев

Источник: http://kazislam.kz/ru